DHA YURT BÜLTENİ-18

1)DANIŞTAY SALDIRISI DAVASI SANIĞI OSMAN YILDIRIM, YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI DANIŞTAY saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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Osman Yıldırım ın Adliyeye çıkarılırken görüntüleri

Alican ZERAY-Engin ÖZMEN-EDİRNE/DHA ====================================================== 2)TUZ GÖLÜ'NDE YAVRU FLAMİNGO ÖLÜMLERİ FLAMİNGOLARIN en fazla yaşadığı doğal alanlardan Tuz Gölü'nde, son günlerde çok sayıda yavru flamingonun öldüğü görüldü. Flamingo yavrularının ölümlerine su seviyesi ve besin kaynaklarının etki ettiği belirtildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray sınırları arasında yer alan Tuz Gölü, üreme, göç ve kışlama dönemlerinde çok sayıda farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de çok az noktada üreyen bazı kuş türlerinin düzenli kuluçkaya yattığı alanlardan olan Tuz Gölü'nde, simge haline gelen flamingo yavrularının ölümleri dikkat çekiyor. Uluslararası kriterlere göre A sınıfı sulak alan olan Tuz Gölü'nün su seviyesindeki değişim, kuluçkadan çıkan flamingo yavrularının yaşamını tehdit ediyor. Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının ölümlerine su seviyesi ve besin kaynaklarının etki ettiği belirtildi. Görüntü Dökümü:

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-Tuz gölünden görüntüler

-Filamingolardan görüntüler

-Genel ve detaylar

(Haber:Hasan DÖNMEZ-Kamera:İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) 3)KAZA KURBANI ECEM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL'da dün TEM Otoyolu Sultanbeyli gişeler mevkiindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ecem Zeliha Postacı(26), memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Üniversite öğrencisi Ecem için, ilçedeki Akdeniz Camii'nde tören düzenlendi. Törene acılı ailenin yanı sıra Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ecem Zeliha Postacı, kılınan cenaze namazının ardından Çarıklar mahallesi Kadınboğazı mevkiindeki aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

İlçede doktor olarak görev yaptığı öğrenilen baba Mehmet Postacı da kızının mezarına toprak atarken gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Cenaze konvoyundan görüntü

-Mezarlıktan genel görüntüler

-Mezara toprak atılması

-Baba Mehmet Postacı'nın mezara toprak atması

-Genel görüntüler (BOYUT: 80 MB) (SÜRE: 02.30 DK) Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) 4)TARIK EMRE'NİN BÖBREK VE KARACİĞERİ, MİNİK ALİ'YE CAN OLDU ANTALYA'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Tarık Emre Şükür'ün (13) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Şükür'ün karaciğerinin yarısı ve böbreklerinden biri, Ali Yaralı'ya (3) kombine nakille hayat oldu. Şükür'ün karaciğerinin diğer yarısı Şeyma Akkuş'a, bir böbreği Rümeysa Sol'a, kalbi ise Rukiye Şahin'e nakledildi.

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya gelen Suna- Aydın Şükür çifti ile oğulları Tarık Emre, 22 Ağustos günü, Döşemealtı ilçesindeki mesireye piknik yapmak için gitti. Mesireden çıktıkları sırada, Şükür ailesinin içinde olduğu otomobil, başka otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7'nci sınıf öğrencisi Tarık Emre Şükür'ün, götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçen çarşamba gecesi beyin ölümü gerçekleşti. Kazada yaralanan anne- baba, organ nakli merkez koordinatörleri ile görüştükten sonra oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Tarık Emre Şükür'ün bağışlanan organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 saat süren operasyonla organ bekleyen hastalara nakledildi. Şükür'ün karaciğerinin yarısı ve bir böbreği, Eskişehir'den gelen Ali Yaralı'ya kombine nakille hayat oldu. Diğer böbreği ise Adana'dan gelen Rümeysa Sol (9) adlı hastaya nakledildi. Tarık Emre Şükür'ün karaciğerinin diğer yarısı, Kayseri'den gelen Şeyma Akkuş'a (11), kalbi ise üniversite öğrencisi Rukiye Şahin'e (21) can oldu. Tarık Emre Şükür'ün korneaları da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ışık bekleyen 2 hastaya nakledildi.

'ORGAN BULUNDU' HABERİ, SAAT 24.00'TE GELDİ

Kevser (23) ve Mustafa Yaralı (28) çifti, doğumundan 6 ay sonra hastalanması üzerine götürdükleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde minik oğulları Ali'ye karaciğer ve böbrek hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi. Mustafa Yaralı, doktorların 'Ali'nin nakli için uygun hastane bulun' demeleri üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni tercih ettiklerini belirterek, "Ali'nin en kısa sürede nakil olması gerekiyordu. Yaklaşık 1 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Tetkikleri yapıldıktan sonra tedaviye geçilmesini ve hemen diyaliz alması gerektiğini söylediler. Organ beklemek ve diyaliz programını takip etmek üzere Eskişehir'e döndük. 29 Ağustos günü saat 24.00 sıralarında, telefonla organ çıktığını bildirdiler. O saatte yola çıkıp sabah saatlerinde Antalya'ya ulaştık. Gün içinde yapılan tetkikler ve eşleşmeler neticesinde karaciğer ve böbrek nakli yapmaya karar verdiler. Yaklaşık 12 saat süren operasyon sonunda nakil gerçekleşti. Acılarını bir kenara bırakarak organ bağışı yapıp hayat kurtaran aileye minnet borcumuz çok büyük. Başları sağ olsun. En kısa sürede ziyaret edip teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

Doğumundan 6 ay sonra hastalanması üzerine götürüldüğü hastanede çocuğunun karaciğer ve böbreğinin hastalıklı olduğunu öğrendiğinde yıkıldığını dile getiren Kevser Yaralı ise "Çocuğuma karaciğerin bir parçası ve böbrek nakli bir arada nakledilmiş. Bunu duyduğumuzda çok etkilendik. Bağış yapan aileye ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

ORGANLAR KONYA'DAN GELDİ

Aynı gün Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen Ramazan Ünlü'nün (50) ailesi tarafından bağışlanan organları ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki hastalara nakledildi. Ünlü'nün bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Zeynep İlboğa'ya (56) nakledildi. Karaciğeri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Erhan Bozkurt'a (60), bir böbreği de Ü.A.'ya (27) nakledildi.

Görüntü Dökümü:

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Kevser Yaralı ve Mustafa Yaralının bahçede görüntüsü

RÖP 1: Mustafa Yaralı

RÖP 2: Kevser Yaralı

Hastane dış plan görüntü

226 MB -- 02.02 /// HD

(Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA) ==================================================

5)BALIKÇILAR "VİRA BİSMİLLAH" DEDİ İZMİR'de düzenlenen 2018 yılı balıkçılık sezonu açılış töreninde konuşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sektör temsilcilerinin en önemli talebinin hızla değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bir kanun taslağı olduğunu söyledi.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda yapılan 2018 yılı balıkçılık sezonu açılış töreni Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, iş insanları ve balıkçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, törende yaptığı konuşmada sürdürülebilir balıkçılık için kota ve bölgesel balıkçılığa geçilmesi gerektiğini savundu. Özkaya, "Son günlerde mazot fiyatları çok yükseldi. Yüzde 50 devlet desteği istiyoruz. İzmir'de yapılan denetimlerde görüldü ki kaçak trol dediğimiz şebekeler balıkçılığın baş belası oldu. Şebekeyi Türk kara sularından çıkarmak zorundayız. Balıkçıların geleceği için yeni su ürünleri kanunu istiyoruz" dedi. Balıkçılık yapılan gemilerin en ufağının 1 milyon dolar olduğunu söyleyen Deniz Ürünleri Avcılığı Yöneticileri Merkez Birliği Başkanı Ali Güney de öz sermaye ile yatırım yaparak yaklaşık 35 tayfa çalıştırdıklarını dile getirdi. Gemilerin küçük ve orta boylu işletme (KOBİ) olma zamanı geldiğini savunan Güney, "İş yeri olarak kabul ediliyor ama sigortalardan faydalanamıyoruz. Sizden ricamız 1380 sayılı yasayla beraber balıkçı tayfalarını gündeme getirin. Bu kadar meşakkatli, özverili yatırım yapan balıkçılarımızı selamlıyorum. Bugün 'Vira bismillah' diyeceğiz, Allah hepsine bol bereketli bir sezon yaşamayı nasip etsin" diye konuştu.

İZMİR GEMİ SAYISIYLA İKİNCİ SIRADA

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak zengin su ürünleri potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Balıkçılık alanlarının etkin kullanılması gerektiğini anlatan Bakan, şöyle konuştu:

"8 bin 333 kilometre uzunluğundaki kıyıları ve 177 bin 714 uzunluğundaki nehirleri ile deniz ve iç su kaynaklarımız 25 milyon hektar olup toplam tarım alanlarına yakındır. Sadece dünyanın değil ülkemizin geleceği için kaynakların doğru kullanımı iyi planlamayla mümkündür. Balıkçılık sektörü istihdama katkısıyla stratejik öneme sahiptir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü büyük bir ivme ile gelişirken İzmir gerek yetiştiricilik gerek avcılık açısından ciddi potansiyeli barındırıyor. İzmir'de 2017 yılında 72 bin 372 ton su ürünleri üretimi yapılmıştır. Toplam tarımsal üretim değerinin yüzde 5.1'i su ürünlerinden oluşmaktadır. Balıkçı gemisi sayısı ile İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Su ürünleri kaynaklarını koruma üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleme için müdürlük olarak çalışıyoruz. Avcılık denetimlerini gerçekleştirip kaçak avcılıkla mücadele ediyoruz."

BALIKÇILARIN TALEPLERİNİ SIRALADI

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü'nün gerek katma değer yaratması gerekse de istihdama olan katkısı nedeniyle stratejik öneme sahip balıkçılık sektörünün yanında olduğunu belirterek oda olarak da sektöre aynı önemi verdiklerini dile getirdi. Su ürünlerinin daha çok üretim yapmak, daha çok istihdam yaratmak ve ülkeye daha çok döviz kazandırmak isteyen dinamik bir sektör olduğunu vurgulayan Özgener, şunları söyledi:

"Sektörün sorunlarını oda olarak düzenlenen bir çalıştayda gündeme getirdik. Su ürünleri sektöründe ruhsat düzenlemesi yapılması, avcılık balıklarında uygulanan KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi, balıkları boşaltacak balıkçı limanlarının yapılması, Orkinos balığının Türkiye içinde tüketilmesi için kota verilmesi, sektörün tek bir yasal çatı altında toplanması, su ürünleri organize lojistik bölgesinin oluşturulması, su ürünleri tüketiminin arttırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu yerine, sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir kanun taslağı hazırlanması en önemli taleplerimiz. Balıkçılarımızın Tarım ve Orman Bakanlığımızdan sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerimizdeki balık stoklarının korunması adına daha önce 3-4 ışıkla gerçekleştirilen su ürünleri avcılığının tek ışığa düşürülmesi talebi vardı. Bu talebimizin üzerinden bir ay bile geçmeden Bakanlığımızca uygun bulunduğunu ve sektöre tebliğ edildiğini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz."

Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan'dan aldığı bilgiye göre, Ege'de sardalya ve kolyozun bol miktarda olacağını söyleyen Özgener, tüm balıkçılara verimli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KÖRFEZ PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, balıkçılardan gelen talepler doğrultusunda balık halinde düzenlemeler yaptıklarını anlattı. Körfez temizliği, balık üremesi, dalyanın rehabilite edilmesi ve çevreyi korumak adına birçok yatırım yaptıklarını belirten Kocaoğlu, daha sonra körfezi rehabilite etmek için dev bir projeye başlayacaklarını açıkladı. Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda sorunları çözmek için çalışacaklarını belirterek "Son Başbakanımız Binali Yıldırım özellikle barınak noktasındaki büyük talepleri karşılayıp önemli bir eksikliği giderdi. Kanun değişikliği konusunda da kendisiyle yine dayanışma içinde olacağız" dedi. Konuşmaların ardından açılışa katılanlar hep birlikte kurdele kesti. Bir balıkçı teknesine çıkan ve mikrofonla balıkçılara seslenen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Haydi rastgele yolunuz açık olsun" dedi. Özgener, İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile birlikte tekne sahipleriyle sohbet ederek balıkçıların sıkıntılarını dinledi.