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DHA YURT BÜLTENİ-18

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

OTOMOBİLLE GELİP, DÜĞÜNÜ TARADILAR: 2 YARALI   HATAY'ın İskenderun ilçesinde, otomobil ile sokak düğününe gelen kimliği belirsiz kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu Mahmut Yarbo ve Sabri Kaymaz, yaralandı.

OTOMOBİLLE GELİP, DÜĞÜNÜ TARADILAR: 2 YARALI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, otomobil ile sokak düğününe gelen kimliği belirsiz kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu Mahmut Yarbo ve Sabri Kaymaz, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Emine Saadet Carmikli İlköğretim Okulu yakınında meydana geldi. Sokak düğünü sırasında 48 BC 360 plakalı otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açtı. Olayın ardından şüpheliler geldiği otomobil ile kaçarken, saldırganların tabancasından çıkan kurşunlar Mahmut Yarbo ve Sabri Kaymaz'ın ayaklarına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(Cep telefonu kamerası)
- Kalabalıktan görüntü
- Ambulansın gelişi
- Yarıların ambulansa taşınması

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN(Hatay), (DHA)

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YOZGAT’TA, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

YOZGAT’ta, apartmanın çatı katında çıkan yangında, 5 daire yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde Aşağı Nohutlu Mahallesi, Neva Evleri Apartmanı'nda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatı katından görülen dumanın ardından alevler teras katlarda bulunan evleri sardı. Yangın anında binada bulunlar polis tarafından tahliye edildi. Yangının büyümesi ve teras katta bulunan 5 daireye sıçraması üzerine çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangına Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçlarıyla da müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde toplanan yüzlerce kişi nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.
Vali Kemal Yurtnaç, olay yerine gelerek vatandaşlardan ve görevlilerden bilgi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Binadan dumanların yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Dumanın yerini alevlere bırakması
-Alevlerin teras katta bulunan evleri sarması
-Kalabalık
-Detay
-Vali Kemal Yurtnaç

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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