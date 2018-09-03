DHA YURT BÜLTENİ 18

Mersin'de dehşet: Evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu (3)

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Mersin'de eşi Zehra, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya'yı öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği öne sürülen Mehmet Kaya'nın şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. Kaya Ailesi'ne ait cesetlerin evlerinin damında bulunmasının ardından başlatılan soruşturmayı derinleştiren Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kaya’nın en son 4 Mayıs 2018'de hastaneye giderek daha önce aldığı şizofreni hastalığı raporunu uzattığını belirledi. 30 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerli olan raporun uzman hekimler tarafından verildiği ve Mehmet Kaya'nın düzenli olarak günlük ilaç kullandığı tespit etti. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. Haber: Mustafa ERCAN / MERSİN (DHA) ============================ Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi ANTALYA'da halk otobüsü şoförü, bayılan kadın yolcuyu, güzergahtan çıkıp, hastaneye yetiştirdi. Bu anlar, araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sarısu- Güzeloba hattında çalışan halk otobüsünde 13 Ağustos günü yaşanan olayda, genç bir kadın yolcu otobüste fenalaşarak yere düştü. Otobüsteki diğer yolcuların uyarısı sonrası durumdan haberdar olan otobüs şoförü Duran Albayrak (48), kadının durumunu kontrol ettikten sonra güzergahından çıkıp hastaneye gitmeye karar verdi. İçindeki yolcularla birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru giden şoför Albayrak, yolda sürekli klakson çalarak önündeki araçları çekilmesi için uyardı. Kısa süre sonra hastaneye geldiklerinde yolcular ve şoför fenalaşan kadını sedyeye koyarak hastaneye taşıdı. Genç kadın için yolculardan birinin refakatçi olarak kaldığı belirtildi. Şoför Duran Albayrak, genç kadını hastaneye bıraktıktan sonra yoluna devam etti. Halk otobüsü şoförünün duyarlı davranışı araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bayılan kızı kontrol eden şoförün daha sonra hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar yer aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik kamerası)

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- Fenalaşan yolcunun düşmesi

- Şoförün yerinden kalkıp yolcunun yanına gitmesi

- Şoförün güzergah değiştirip hastaneye gidişi

- Yolcunun hastaneye götürülmesi

- Şoförün yeniden yerine geçmesi

HABER: Özgür ÖZTÜRK- KAMERA: ANTALYA, (DHA) ======================================== Su parkında boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı BURSA'da, serinlemek için su parkındaki gölete giren bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılan çocuk, ambulans ile kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Merkez Osmangazi İlçesi Çukurca Mahallesi Ayok Caddesi'ndeki Sukaypark'ın su kayağı yapılan göletine giren henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun çırpındığını gören vatandaşlar durumu görevli can kurtarana ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Sudan bilinci kapalı olarak çıkarılan çocuk, çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölet kıyısında bulunan kıyafetlerı ve buraya geldiği bisikletinde inceleme yapan polis, çocuğun kimliğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Boğulan çocuğun hastaneye sedye ile götürülmesi

- Göletten görüntü

- Çocuğun kıyafet ve bisikletlerinin görüntüsü

- Polis inceleme yaparken

- Detaylar