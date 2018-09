DHA YURT BÜLTENİ 18

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ - Kaza yerinden detay görüntüler - Kaza ya karışın otomobillerin görüntüsü - Kazayı yaralı atlatan Ahmet Şimşek in açıklaması - Araçların kaza yerinden kaldırılması - Karayolundan görüntüler

TUNCELİ- Elazığ karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 18'inci.kilometresindeki Kanoğlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Can yönetimindeki 07 LKS 46 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajlı yolda şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Şükrü Çelik yönetimindeki 62 AR 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası Tunceli'den bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi ameliyata alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında kriz merkezi kuruldu. Vali Yazıcı beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile selde zarar gören esnafı ziyaret etti, selde en büyük hasarın meydana geldiği Cumhuriyet Meydanı, Şehit Süleyman Bey ve Kaşif Acar Caddelerinde inceleme bulundu.

METREKAREYE 130.7 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

AFAD'ın bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Yazıcı, metrekareye 130,6 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Yazıcı, "Bu bir afet, çok sayıda esnafımızın işyerini su basmış durumda. Allah'a şükür ki mahsur kalan vatandaşımız yok. İnsan ve hayvan, bir can zarar görmedi. Bize ulaşan bütün ihbarlara cevap verildi. Çok sayıda insan ve araç mağdur durumdan kurtarıldı. Şükürler olsun ki can kaybımızı yok. Maddi hasarlar var. Erdek’te birkaç köy yolumuz kapalı inşallah bu akşam onarı da açacağız. Meteoroloji'den aldığımız bilgiye göre yağış yoğun olmamakla birlikte sabaha kadar devam edecek. Büyük geçmiş olsun. Yarın AFAD koordinesinde diğer birimler zarar tespiti için işyerlerini ziyaret edecekler. Tespitlerini yapacaklar. Ona göre iş yeri sahiplerine şunlar yapılabilir ya da sigorta ile ilgili işlemleri o tür belgeleri halledebilirler. Bu kadar büyük bir yağış olup da can kaybı ve büyük bir hasar olamamasına seviniyoruz. Cadde ve yolarımızda bozulmalar var onu da iki belediyemiz hızlı bir şekilde giderecektir" dedi.