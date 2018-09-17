DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakanlık görevinin tebliğinin ardından ilk kez bir akademik yıl açılışına katıldığını belirten Kasapoğlu, öğrenci- hoca mesafesinin aşılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversite yönetimlerinin de bürokrasi üreten bir mekanizma haline gelmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna erişeceğiz. İnsanı odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl bir tahripkar ihtirasa dönüştüğünü, insanları nasıl felaketlere sürüklediğini maalesef acı örneklerle gözlemliyoruz. Bizim kendi alanlarına damga vuran bilim adamlarına, sanatçılara mühendislere doktorlara sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi insana ihtiyacımız varö dedi.

ACİL İHTİYAÇ ÜRETİM

Türkiye’nin acil ihtiyaçlarından birinin üretim olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin en acil meselelerinden biri de üretimdir. Üretime kaliteye ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşların taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversitelere ayrılmaktadır. Bunu kıymetini iyi bilmemiz lazımö dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarının aktaran Bakan Kasapoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

öTürkiye’nin dört bir yanında sizler için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız, spor tesislerimiz sizlerin her daim hizmetinde.Her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz.Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir’imizde ve Bandırmamızda da 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik.Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum Gençlik merkezlerimiz var. Buralara gidin aktiviteler için, kurslar, sergiler için kullanın değerlendirin. Yok, ise bizden talep edin bunlarla ilgili yatırımlarımız yapalım. Yeterli değilse yatırımlarımızı artıralım. İnşallah havuzumuzla birlikte salonumuzun da olduğu tesisin inşası çok yakında başlayacak. Bandırmamıza hayırlı olsun. Bu tesis Bandırma ve Balıkesir halkının birlikte kullanabileceği bir tesis olacak. Her yaş grubundan 7/24 365 standardında hizmet verecek tesisleri olacak. Sizler bu tesislerin misafiri olarak değil sahibi olarak algılayacaksınız. Balıkesir’imizde yurtlarımız var 7 bine yakın öğrencimiz barınıyor. Yeterli mi, tabii ki değil. Bu yurtlarımızı artıracağız, kapasitelerimiz artıracağız. Hiçbir gencimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok .Biz buna müsaade etmeyiz.Hiç bir gencimizin de hiçbir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz.Yurtlarımız konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik.Kapasiteleri artırmak için elimizde geleni yapmaya devam edeceğiz. Önerilerinize, fikirlerinize daima ihtiyacımız olduğunu bilin ve bizlerinde sizlerden çok şey öğreneceğimizi bilin Hepinize önce sağlık diliyorum. Başarınız daim günleriniz bereketli olsun sizleri sevgiyle selamlıyorum .Allaha emanet olunö