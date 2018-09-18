DHA YURT BÜLTENİ - 18

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa etti (ek)

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA VEDA ETTİ Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini duyurduktan sonra belediye binasında personel ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen buluşmada, Yılmaz, belediye çalışanlarına veda etti. Yılmaz, helallik istediği personeline teşekkür ederek kurumdan ayrıldı. VALİLİK AÇIKLADI; ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLENDİRİLDİ

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada istifa eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevini Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından yürütüleceği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:

"5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.ö hükmü uyarınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi; Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş tarafından yürütülecektir."

FOTOĞRAFLI Haber: Nedim KOVAN /ORDU,(DHA) Çanakkale Savaşlarından kalma patlamamış top mermisi imha edildi ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesinde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bulunan, Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi kapsamında, Seddülbahir Kalesinde Çanakkale Savaşlarından kalma patlamamış top mermisi bulundu. Jandarma'ya bildirildi. 130 milimetre çapındaki top mermisinin bulunduğu alana gelen uzman ekip, incelemenin ardından topun imha edilmesine karar verdi. Seddülbahir Kalesinin bulunduğu alanda deniz kıyısına yakın bir bölgede tarihi top mermisi jandarmanın çevrede aldığı geniş güvenlik önleminin ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Top mermisinden geriye sadece zırh delici olarak adlandırılan bölümü kaldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu tarz olayların devamlı yaşandığını ve topların gerekli çalışmalar ile güvenli bir şekilde imha işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Tarihi alandaki çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

"Gerek Deniz, gerek ise Kara Savaşları sırasında yoğun muharebelerin yaşandığı bir noktadayız. Tarihi bir mekandayız. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak restorasyon çalışmalarımızı yürütürken patlamamış top mermileri bulunduğunu duyduk ve hemen gerekli önlemleri alarak güvenlik kuvvetlerimize, Jandarmamıza haber verdik. Jandarmamızın kontrolünde de bu patlamamış top mermileri imha edilecek. Restorasyon çalışmalarımızı devam ettirirken bir taraftan restorasyon sürecimizi yapmak durumundayız. Bir taraftan da çok özenli ve ihtimamlı davranarak aslına uygun orijinal tarihi dokuyu bozmadan çalışma yapmak durumundayız. Bir taraftan da toprağın altından çıkabilecek bu tür tehlikeli patlamamış top mermilerine karşı da dikkatli olmak durumundayız. Bugün onlardan bir tanesini yaşıyoruz. Biz çalışmalarımızı yaparken Tarihi Alanda bir çok noktada top mermisi bulduk ve bunları da aynı prosedüre uygun bir şekilde güvenlik kuvvetlerimizin jandarmamızın yardımıyla tehlikeli olmaktan çıkarıp imha ediyoruz."

Seddülbahir Kalesi Restorasyon çalışmaları sırasında bu zamana kadar 23 adet 205'lik Türk Ordusunun Çanakkale Savaşı'nda kullanmış olduğu Alman Krupp toplarının mermileri de bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Seddülbahir Kalesinden genel ve detay görüntü.

-Seddülbahir Kalesinde bulunan patlamamış tarihi top mermisinden görüntü.

-Bulunan top mermilerinden görüntü.

-Bomba İmza uzmanından görüntü.

-Topun patlama anından görüntü. Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ /ÇANAKKALE,(DHA) '01 Adana' dizi oyuncuları İzmir'de gençlerle buluştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın daveti üzerine İzmir'e gelen '01 Adana' adlı dizinin oyuncuları İzmir'de hayranları ile buluştu. İzmir'e ilk kez geldiklerini ve kenti çok beğendiklerini söyleyen oyuncular, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Adana'da yaşayan gençlerin hayat hikayelerini internet üzerinden seyirciyle buluşturan ve adını da yine kentin plaka kodundan alan '01 Adana' adlı dizinin oyuncuları, İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan ve Nafiz Gürman mahallerindeki hayranları ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın gençlerle buluşturduğu oyuncular, İzmir'e ilk kez geldiklerini belirtti. Konuk oldukları mahallelerde, genç hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan oyunculardan Onur Akbay, İzmir'de olmanın çok güzel olduğunu söyledi. Akbay, "İlk kez İzmir'e geldik. Bu olanağı bize sağlayan Hamza Dağ'a çok teşekkür ediyoruz. Mahalleli ile birlikteyiz, biz de mahalleden geliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, bizi misafir ettiler" dedi.

Dizinin Bilocan lakaplı oyuncusu Melih Konuş ise İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu kaydetti. Yine dizi oyuncularından Savaş Satış da, "İzmir çok güzel, arkadaşlar da bizi yalnız bırakmadı. Biliyoruz ki Türkiye'nin bir çok arka mahallesinde bizi seven onlarca genç ve hayranımız var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'SÖZÜMÜ TUTTUK'

Dizi oyuncularını mahalledeki gençlerle buluşturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da seçim döneminde oyuncularla videolar çektiklerini ve bu videoların Türkiye'nin bir çok kesiminden beğeni topladığını anlattı. 24 Haziran seçimlerinde, mahalleleri dolaşırken vatandaşların '01 Adana' ekibini görmek istediklerini kendilerine aktardıklarını ifade eden Dağ, "Özellikle gençler bu talebi dile getirdi. Biz de seçim döneminde getiremedik çünkü onların çekimleri vardı. Seçimlerin ardından sözümüzü yerine getirdik. Onlar da çekimlere bir süre ara verdiler. İzmir'in her yerinde, Kadifekale de, Kiraz da her yerde '01 Adana' ekibi ile bir araya gelmek isteyen gençler var. İnşallah zaman içerisinde onlarla da bir araya getirmeye gayret ederiz" diye konuştu. Oyuncular, mahalledeki gençlerle bir süre sohbet etti, kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- 01 Adana dizisi oyuncularının, Bayraklı'da gençlerle bir araya gelmesinden görüntü

- Oyuncuların hayranları ile sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesinden görüntü

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile röp.

- Oyuncular ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN /İZMİR,(DHA) Polis kılığında TIR'ın önünü kesip, 5 milyon TL'lik madeni çaldılar KOCAELİ'de, polis kılığına giren kişiler durdukları aracın sürücüsünün el ve ayaklarını bağlayarak, TIR'ın kasasında bulunan demir çelik üretiminde kullanılan 5 milyon TL değerindeki 20 ton 'molibden' madenini çaldı. Polisin operasyonu ile 5 kişi yakalanırken, çalınan maden ele geçirildi.

Ermenistan'dan yüklenen demir çelik üretiminde kullanılan 'molibden' madenini Hollanda'da bir firmaya götüren sürücünün kullandığı TIR, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis kılığına bürünen, çakar lambalı aracın önünü kesmesi sonucu durduruldu. Araçta bulunan kişiler, TIR sürücüsünü indirerek, el ve ayaklarını bağlayıp yolun kenarına bıraktı. TIR'ın kasasında bulunan çuvallar içerisindeki maden, başka bir araca yüklenildi. Hırsızlar olay yerinden kaçarken, yol kenarındaki sürücüyü görenler polise haber verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızları belirleyerek İstanbul ve Kocaeli'de operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alınırken, çalınan madenin İstanbul ve Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki iki depoda bulunduğu belirlendi. Çalınan madenin tamamı ele geçirilirken, demir çelik üretiminde kullanılan 20 ton molibden madeninin değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.