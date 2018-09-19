DHA YURT BÜLTENİ-18

SEMT PAZARINDA 'RUJ' KAVGASI ANTALYA'da semt pazarında 10 liraya aldığı 2 ruju değiştirmek isteyen Derya Tilki ile ablası Remziye Esen, pazarcı E.Ç. tarafından dövüldüğünü iddia ederek polise şikayette bulundu. Pazar esnafı E.Ç ise kendisine hakaret edildiğini ve parmağının ısırılması sonucu acıyla yumruk attığını söyledi. Derya Tilki, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde geçen cuma kurulan semt pazarından 10 liraya 2 adet ruj aldığını, eve geldiğinde rujların diğer rujlarla aynı olmadığını görünce 10 dakika sonra pazara dönerek değiştirmek istediğini söyledi. Değişim yapmak istediğini dile getiren Tilki, E.Ç'nin değişim yapmak istemediğini iddia etti. O esnada pazara gelen ablası Remziye Esen'in olaya müdahil olduğunu anlatan Tilki, ablasının ikisi arasında arayı bulmaya çalıştığını kaydetti. Tilki, tartışma esnasında yanlarındaki pazar arabasının tezgaha takıldığını belirterek, E.Ç ve yanında bulunan nişanlısı A.B'nin kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü. Küfürleri duyunca tezgahtaki bir ürünü A.B.'ye fırlattığını anlatan Tilki, "E.Ç önce ablama dirsek attı, sonra bana yumruk attı. Ablamı kenara fırlattı ve boğazımı sıktı. Beni pazarın demirine vurdu. Ben de bu esnada parmağını ısırdım. Çok korktum ve ağladım. Diğer esnaf olmasa beni öldürebilirdi" diye konuştu.

'ESNAF BİZİ KURTARDI'

Morluklar yüzünden işe başlayamadığını anlatan Derya Tilki, bir dişinin de zarar gördüğünü söyledi. Tilki, “Olaydan beri yemek bile yiyemiyorum. Polise şikayette bulundum" dedi. Abla Remziye Esen ise kardeşinin E.Ç ile tartıştığını görünce ikili arasında sorunu gidermeye çalıştığını, ancak dayak yediğini anlattı. Esen, "Esnaf bizi kurtardı. Kolumdaki ağrı nedeniyle birkaç gündür uyuyamıyorum" dedi. 'PARMAĞIMI ISIRINCA YUMRUK ATTIM'

Pazarcı E.Ç ise iki kadının anlattıklarının doğru olmadığını savundu. E.Ç, “Derya Tilki rujları aldıktan 1 saat sonra yeniden geldi ve bunların kendisine yakışmadığını, değiştirilmesini istedi. Hijyenik ürünleri değiştiremeyeceğimi söyledim. Bir süre ikna etmeye çalıştım, sonra tezgahtan istediği ürünü alabileceğini söyledim. Benden de bir daha alışveriş yapmamasını söyledim. O sırada yanımda bulunan nişanlım da müşterinin uzaklaşmasını isteyince bana küfür yağdırmaya başladı. Gitmesi için ittirdim, o esnada parmağımı ısırdı. Parmağımda diş izleri ve çatlak oluştu. Can havliyle bir yumruk atarak beni bırakmasını istedim. Ablası da bu sırada nişanlımın saçını tutup çekmeye başladı. Ben de ablasını ittirdim. Ona kesinlikle vurmadım" diye konuştu.

E.Ç de iki kardeşten şikayetçi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Derya Tilki'nin görüntüsü

moraran göz altının görüntüsü

Boğazındaki morluktan görüntü

RÖP 1: Derya Tilki

Abla kardeşin birlikte görüntüsü

RÖP 2: Remziye Esen

252 MB -- 02.17 /// HD Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ======================== KIZ KARDEŞİYLE KAVGA EDİP KAÇTI, JANDARMA BULUP GETİRDİ KONYA'nın Ereğli ilçesinde tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte çadırda kalan Yusuf Altındağ (14), dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle kavga ettikten sonra ortadan kayboldu. Yusuf, bugün öğle saatlerinde yaklaşık 1 kilometre ilerideki çiftliğin yakınında jandarma tarafından bulundu. Şanlıurfa'dan Ereğli ilçesine tarlalarda çalışmak için gelen 11 çocuklu Osman ve Şemse Altındağ çiftinin oğlu Yusuf Altındağ, dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle tartışıp kavga etti. Yusuf, ardından çadırı terk etti. Oğullarının dönmemesi üzerine çift, diğer çadırlarda kalan yakınlarıyla birlikte çevrede arama yaptı. Ancak ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf'un izine rastlanmadı ve jandarmaya haber verildi. Jandarma da aile ve çevredekilerle birlikte gece boyunca arama yaptı, ancak yine sonuç alınamadı.

Bir türlü izine rastlanmayan Yusuf Altındağ, öğle saatlerinde yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki çiftliğin yanındaki bir barakada bulundu. Ailesine teslim edilen Yusuf, gece boyunca barakada kaldığı belirterek, "Kız kardeşimle kavga etmiştim. Korkup kaçtım. Çiftliğin yakınında saklanıp geceyi geçirdim. Gündüz de jandarma bulup beni getirdi" dedi. Oğluna yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Şemse Altında, çevredeki çocuklara şeker dağıttı. Görüntü Dökümü

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-Yusuf Altındağ'dan detay

- Annesi, babası ve Yusuf röp.

- Genel ve detay Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ KONYA (DHA) ============================================== AK PARTİLİ DAĞ: YEREL SEÇİMLER İÇİN İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ BALIKESİR’de bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında ince eleyip sık dokuyarak en doğru kararı vereceklerini söyledi. Dağ “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi noktasında bu seçim çok önemli bir seçim. Bunun farkındayız” dedi

Balıkesir ziyaretine AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, burada İl Başkanı Hasan Demiraslan, milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ve partilileri tarafından karşılandı. Partililere seslenen Genel Başkan Yardımcısı Dağ, önümüzdeki yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi için çok önemli olduğu uyarısını yaptı. Yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde önemli olduğuna dikkat çeken Hamza Dağ, “Yerel seçimler konusunda çok hassas çalışmalara devam ediyoruz. Çok hassas bir uğraş vermeye devam ediyoruz. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Birçok açıdan değerlendirme noktaları ortaya koyuyoruz. Bunda tabii ki anket çalışmalarını yapıyoruz, saha çalışmaları yapıyoruz, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, il başkanlarımızla, partililerimizle çalışmaları yapıp 5-6 kalem olan bu istişare mekanizmasından sonra en doğru, en mantıklı kararı vermeye gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi noktasında bu seçim çok önemli bir seçim. Bunun farkındayız, ikincisi ülkemizin maruz kalmış olduğu ekonomik operasyon noktasında işimizin çok kolay olmadığını, seçime kadar bunu bir nebzeye getirme noktası olabilir. 1002 ilçe, il, büyükşehir belediyelerimizde en doğru kararı vereceğiz” dedi.

‘MUHALEFET KOLTUK DERDİNDE’ Balıkesir'de, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili sayısının 5'e çıkartılmasında bütün partililerin büyük başarıya imza attığını ifade eden Dağ, 24 Haziran’da yüzde 22 oy alan muhalefetin kendisini sorgulama yerine parti içi koltuk kavgasına girdiğini belirterek, "Türkiye genelinde aldığımız oyun, 1 Kasım’a göre düşük olmasını genel merkezimizde il il karşılaştırarak oyların nereye, neden kaydığına yönelik çalışma ve araştırmaları tamamladık. Farkımız burada. Biz yüzde 42 oy almışken rakibimiz olan siyasi parti aslında yüzde 22 aldı. Cumhurbaşkanı adayları yüzde 30 almasıyla kendilerinde bir enerji, sinerji hissetmiş olsa da almış oldukları oy oranı yüzde 22. Onların yüzde 22’nin muhasebesini yapmaları daha çok icap ederken, seçimden sonra yaşanan hadiselere baktığımızda kendi içlerindeki kongre kavgası, koltuk kavgasının bu ülkede hiçbir şekilde ümit vaat etme, ümit olma, bu ülkenin meselelerine, sorunlarına çözüm üretme noktasında hiçbir karşılıklarının olmadığını, dertlerinin, tasalarının olmadığını biz çok net bir şekilde görüyoruz. Onun için bu milletin kaderiyle Ak Parti’nin kaderi birleşmiş ve özdeşlemiş durumda. Bunun bilinciyle daha çok çalışmak ve uğraş vermek zorundayız” diye konuştu.

‘EKONOMİDE MANÜPİLASYON YAPILIYOR’ 24 Haziran’dan sonra sahada gezerken sadece döviz ile ilgili eleştiriler aldıklarını kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şöyle devam etti: “24 Haziran seçimleri geçti ve bu ülkede iktidar noktasında bir sorun yok. Koalisyon diye bir ihtimal zaten hiç yok. Sonrasında yaşananlara baktığımızda bu ülkede afet, savaş da yok. İdlib’de yaşanan hadisenin ülkemiz için olumsuzluk teşkil etse de döviz üzerinde yaşanan hadisenin ne siyasi gerçeklerle ne de ekonomik gerçeklerle açıklanabilir bir durumu söz konusu değildir. 3 yıl geriye gittiğimizde 2015'teki 7 Haziran seçimleri. 7 Haziran seçimleri geçti o dönemde ülkenin iktidarını ne olacağı hepimiz tarafından tartışılıyordu. Geçici hükümet kurulmuştu, geçici hükümette AKP, MHP ve HDP’liler vardı. Çukur siyaseti yapanlar tarafından ülkenin bazı bölgelerinde barikatlar kuruldu. Rus uçağının kimler tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı. İhracat ve turizmin baltalanması olayı vardı. O sene 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Bugün siyasi, istikrarsızlık yok, ekonomik olarak en büyük rakamları gördüğümüz zaman, turizmde rekor üstüne rekor kırdığımız dönemde ekonomi üzerinde yaşatılmaya çalışılan operasyon var. Cumhurbaşkanımızın daha önce dediği gibi bunun teğet geçmesi için gerekli çalışmaları ekonomi yönetimimiz, Cumhurbaşkanımız ve bizler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız faiz konusunu hep dile getirdi. Bir haftadır yaşadığımız süreçte Cumhurbaşkanımızın tavrının ne kadar doğru olduğunu çok net bir şekilde göstermiş oldu. Faiz arttığı zaman döviz düşer söyleminin doğru bir denge olmadığını görmüş olduk. Ülkemizde yatırım, istihdam ve üretimin daha çok artması için çalışacağız. Ülkemizde ihracat tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İhracat 170 milyar dolara dayanmış durumda. İnşaat veya betona yapılan yatırımı ihracat etme durumun yok ki. Savunma sanayi için yapılan yatırımları gör. “

‘SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULMALI’ Suriye’nin İdlib kentinde 4 milyona yakın Suriyeli yaşadığını söyleyen Dağ, bunların gidebilecek tek yerlerinin Türkiye olduğunu söyledi. Bölgede oluşturulacak güvenli bölgenin insanlık tarihine bırakılacak en büyük miraslardan biri olacağını kaydeden Dağ, şöyle konuştu: “Şimdi İdlib'de yapılmış olan bu ateşkeş ile alakalı konu orada bir insani alanın bir güvenlik alanı oluşturulması bizim insanlık tarihine bırakacak en büyük miraslardan birisi olacaktır. Hem ülkemiz için gerekli, çünkü 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz şu an da bizle beraber bu ülke sınırları içerisinde yaşıyor. Bir o kadar daha insanı kaldırabilmek, ülkemizde onlarla ilgili bakım noktasında bir şeyler yapmak bizim için ülkemiz için de çok zor olacak bir süreç olacaktır. Suriye'deki bu iç savaşta belki Esed bu kişileri bir kenara sıkıştırmış ve orada netice alma konusunda belli bir noktaya işi getirmiş olabilir. Ama ne dünya ne Suriye halkı zalim Esed'i bir can alan diktatör olarak anacaktır, tarih böyle anacaktır. Bugünlerin Yezidi Esed olduğunu herkes çok net bir şekilde bilmektedir.”

AŞURE DAĞITIMINA KATILDI AK Parti İl Başkanlığı binasındaki temaslarının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu’nu ziyaret eden Hamza Dağ, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Dağ, Alihikmeypaşa Meydanı’nda partisi tarafından düzenlenen aşure dağıtımına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ni ziyaret ederek gençlerle düzenlenecek olan bir toplantıya katılacak olan Dağ, ardından kentten ayrılacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın partide karşılanması.

- Hamza Dağ’ın partideki açıklamaları

- Dağ’ın Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu ziyareti.

- Dağ ve partililerinin aşure ikramı. Görüntü: HD, Süresi: 3 Dakika 42 Saniye, Boyutu: 682 MB. Haber- Görüntü: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) ============== 2 GÜN ÖNCE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREN İTFAİYE ÇALIŞANI İNTİHAR ETTİ SİVAS'ta, emekli olmak için 2 gün önce kuruma dilekçe veren itfaiye çalışanı Ali D. (54), evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Gökçebostan Mahallesi 6'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın zeminindeki dairede meydana geldi. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan, 3 çocuk babası Ali D., iddiaya göre, evde kimse yokken başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Eve gelen yakınları, Ali D.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Ali D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali D.'nin ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelip, uzun süre gözyaşı döktü. Ali D.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ali D.'nin, 2 gün önce emeklilik için kurumuna dilekçe verdiği ve izne ayrıldığı belirlendi. Ali D.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin çıkarılıp götürülüşü

-Yakınlarının üzüntüsü

-Ölen itfaiyecinin fotoları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ======================================= ANNESİ TARAFINDAN CESEDİ BULUNAN ÇOBAN, TOPRAĞA VERİLDİ TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranırken, cesedi annesi Sebiha Kayabaşı tarafından bulunan çoban Yavuz Kayabaşı toprağa verildi. İlçede keçi çobanlığı yapan ve Ömer-Sebiha Kayabaşı çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Yavuz Kayabaşı (27) iki gün önce sabah hayvanlarla birlikte gittiği araziden geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi araziye çıkarak genci aramaya başladı. İlk gün yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile dün sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşı’ın güttüğü keçileri buldu. Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramaya devam etti. Akşam saatlerinde anne Kayabaşı, Üç Tepeler mevkisindeki ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Annenin seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşı’ın öldüğünü belirledi. Vücudunda her hangi bir yara izine rastlanmazken, sadece baş kısmında küçük bir hasar olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından çobanın cenazesi ailesine teslim edildi. Kayabaşı ikindi namazının ardından Büyük Camide kılınan cenaze namazı sonrası Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi.

Yapılan ilk otopside, Kayabaşı'nın ölüm nedeni anlaşılamazken, vücudundan detaylı inceleme için parça alınarak Tokat Devlet Hastanesi Adli Tıp bölümüne gönderildi. Adli tıp incelemesiyle talihsiz çobanın ölüm nedeni belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeden görnütüler

-Cenaze namazının kılınması ve götürülüşü

-Fotoğraf Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) ==================================== OTOMOBİLİN ÇARPARAK DEVİRDİĞİ DİREĞİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Kazada yaralanan olmazken, yoldan geçen bir kişi, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, bugün Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 BEA 98 plakalı özel otomobil, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü Gökçehan U.'nun direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıktı. Savrulan otomobil orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada eğilen direk, saniyeler sonra devrildi. O sırada yoldan geçen bir kişi devrilen direğin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.Kaza anı ve direğin devrilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü dökümü:

-Kaza yeri genel görüntü

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Detaylar HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)

=========== Kocaeli'de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (3)

2 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yangında yaşamlarını kaybeden 6 yaşındaki İntizar ve 3 yaşındaki Esad Elido kardeşler, Fatih Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenaze namazında yaşamlarını kaybeden kardeşlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Said Elido ve eşi Zehra Elido büyük üzüntü yaşadı. 2 kardeş İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazının kılınması

Ağlayan yakınlarından görüntü

Tabutların cenaze aracına konulması

Kadınlardan görüntü Mesut ÇATAK-Ergün AYAZ / KOCAELİ (DHA) =================== DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI MERSİN'de, bürokratların isimlerini kullanarak dolandırdığı vatandaşların paralarını terör örgütüne aktardığı iddiası ile gözaltına alınan A.B., tutuklandı. Mersin polisi, kent merkezindeki bir otelde konaklayan A.B.'nin üst düzey bürokrat ve yöneticilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve paraları terör örgütüne aktardığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda H.İ.C. isimli kamu görevlisinin de 600 bin TL'sini dolandırdığı tespit edilen A.B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheli A.B.'nin adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten çıkarılması (BOYUT: 160 MB) (SÜRE: 00.26 DK) Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ============= ANADOLU'DA 10 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ FİL FOSİLLERİNİ ÇOBAN BULDU KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yamula Baraj Gölü çevresindeki Çevril ve Taşan Mahallelerinde milattan 9-10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu. Bir keçi çobanı tarafından bulunan fosillerle ilgili kazı Hacıbektaş ve Gazi Üniversitesinin yansıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi katkıda bulundu. Bölgede oturan ve keçi çobanlığı yapan Murat Adıyaman geçen yıl Erkilet Mahallesinin Yamula Baraj gölü kıyısındaki Çevril ve Taşan bölgelerinde çok büyük kemik kalıntıları gördü. Olayın ortaya çıkması üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından bölgede "Mega Fauna" araştırma ve kazısı başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kazı çalışmalarına maddi ve araç-gereç takviyesinde bulundu. Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde bundan 10 milyon yıl önce "Konubiledo" diye adlandırdığımız fil cinsinin fosilleri olduğunu sandığımız kalıntılarla karşılaştık. 4 dişi olan ve dişlerini kürek gibi kullanıp kazıyan bu fillerin fosillerinin olduğu anlaşılırsa Anadolu'daki ilk "Konubiledo" cinsi olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer bir başka tür olursa bu da dünyadaki tek örnek olacaktır. Bilimsel çalışmamız laboratuar çalışmaları ile desteklenerek bulunan fosil parçaları temizlenecek, ölçümlenecek ve gerçek ortaya çıkacak. Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ise, "Günümüzde 9 milyon yıl önce fil olduğunu sandığımız bu hayvanlar tıpkı Afrika'da olduğu gibi Anadolu'da bu bölgede yaşamışlar. Şuanda bulunan fosilleri dikkatle inceliyoruz. Bu boyutta ve sağlamlıkta dünya üzerinde literatüre geçmiş başka örnekler henüz yok. Şuanda fil olduğunu sandığımız canlının kafatası ve kalça kemikleri ve yine aynı bölgede bulunan 3 toynaklı atların fosillerini inceliyoruz. Henüz incelemelerimizin başındayız. Büyükşehir Belediyesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.