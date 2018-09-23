DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakanı Turhan, Ağrı'da şehit ailesini ziyaret etti ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ağrı gezisinde şehit ailesini ziyaret etip bölgede yapılan çalışmaları inceledi.

Bugün tarifeli uçakla Ağrı'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ahmed-i Hani Havalimaı'nda Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve protokol ve partililer tarafından karşıladı. Bakan Turhan beraberindekilerle birlikte ilk olarak yapımı devam eden Tutak-Hamur karayolunda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Turhan buradan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün Akyele Köyü'ne oturdan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Bakan Turhan ziyaretin ardından Ağrı'da yapımı devam eden Küpkıran Köprüsü'ndeki çalışmaları inceledi. bakan Turhan, ardından Valilik ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, konuşmasına dün İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline değinerek başladı. Hizmet siyaseti yapmak için yola koyulduklarını ifade eden Turhan, insanların ekonomik, sosyal sorunlarını çözecek, her türlü ihtiyaçlarını giderecek hizmetleri yapmak için iktidara talip olduklarını söyledi. Turhan, 17 yıllık AK Parti iktidarının ülkeye ve bölgeye büyük kazanımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Balkanlar'a, Kafkaslar'a, Ortadoğu'ya, batımıza, doğumuza bakalım. Bu coğrafyada yaşayan ülkelerin ve o ülkelerde yaşayan insanların haline bakın. Biz bundan 15 sene önce nasıldık, ülkemiz bugün nasıl? Bunun bir mukayesesini, serüvenini hayalimizde bir kez daha yaşayalım. Geçmişi unutmayalım. Geldiğimiz durum itibarıyla bizi tatmin eden bir yerde değiliz. Daha çok yapılacak iş var. Daha yapılacak birçok hizmet var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Turhan'ın Hamur-Tutak Karayolu incelemesi

- Bakan Turhan'ın Şehit ailesi ile köye girişi

- Bakan Turhan'ın Küpkıran köprüsü incelemesi

- Bakan Turhan'ın Esnaf ziyareti Haber-Kamera: Servet ARSLAN- Oğuzhan HANÇER /AĞRI,(DHA) Köylüler Çankırı- Ankara Karayolu'nu trafiğe kapattı ÇANKIRI'da faaliyette bulunan Yakınkent OSB’ye akü geri dönüşüm tesisi kurulmasını istemeyen çevre sakinleri Çankırı-Ankara karayolunu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattı. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle eylem yapan vatandaşlar, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile yaptıkları görüşme sdnucu bölgeden ayrıldı.

Çankırı merkezde faaliyet gösteren Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacağı öne sürülen akü geri dönüşüm tesisinin çevreye zarar vereceğini düşünen bölgede yaşayan 10 köyün sakinlerinden yaklaşık 200 kişi Çankırı Ankara karayolunda eylem yaptı. Ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra 'Önce sağlık ve canlı', 'Hurda dönüşüm fabrikası istemiyoruz' ve 'Sağlık parayla satın alınamaz' yazılı pankartlarla karayolunu ulaşıma kapatan köylüler, yetkili birinin dertlerini dinlemesi için bölgeye gelmesini istedi.

Yaklaşık 3 saat süren eylem AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu’nun bölgeye gelmesiyle sona erdi. Köylüler adına milletvekili Çivitcioğlu’na dertlerini anlatan Adem Yılmaz akü geri dönüşüm tesisinin 81 ilde hiçbir organize sanayi bölgesinde olmadığını, Çankırı’ya da kurulmasını istemediklerini söyledi.

Yılmaz, "Kurşun ağır metal içerdiği için toprağı, havayı, suyu ve insanı zehirlemektedir. Böyle bir tesiste çalışan işçilere ayda bir kan değişimi yapılmaktadır. Çorum, Kastamonu, ve Ankara'dan toplanıp burada depolanacak ve eritilerek kurşun geri dönüşümü elde edildikten sonra etraftaki hiçbir canlının hayatı sağlıklı olmayacaktır. Halbuki bu organize sanayiye gelecek olan katrilyonluk yatırımcılar sırada beklerken böyle bir tesisin geleceği için gelmek istemiyorlar. Şehrimizin valisi ve yöneticileri bununla meşgul olmak yerine, alt yapı, su ve doğalgaz gibi sorunlarıyla ilgilenirlerse daha iyi olur" diye konuştu.

Sorunun çözülmesi için hafta için bir toplantı yapacağını dile getiren AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise şunları söyledi:

“Buraya yatırımcı gelerek insanlarımıza istihdam sağlayacağız. Ama bizim olmazsa olmazımız sizin sıhhatiniz, sağlığınız, güveniniz ve huzurunuz. Burada firma yetkilileri, muhtarlarımız, bakanlık yetkilileri gelsinler, oturalım, konuşalım. Burada zerre miktarı insan sağlığına sıkıntı verecek durum varsa sizden önce bu yolu ben kapatmazsam adam değilim. Bu işin şekli bu olmamalıdır. Siz bizim için değerlisiniz. Biz sayın valimizin başkanlığında ve oluşturulan heyetle birlikte bir araya gelelim ona göre ortak akıl neyi emrediyor onu yapalım."

İkna olan grup daha sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köylülerin ellerinde Türk bayrağı ve pankartlarla yolu kapatması

-Detaylar

-Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve köylülerin konuşması Haber-Kamera: Ramazan SARICI /ÇANKIRI,(DHA) Tomruğun altında can verdi BURSAnın İnegöl ilçesinde traktöre yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalıp ağır yaralanan Mustafa Tetik (76), kaldırıldığı hastanede öldü.

İnegöl'ün kırsal İclaliye Mahallesi'nde oturan Mustafa Tetik (76), ormanında kestiği ağacın gövdesini traktöre yüklemeye çalıştığı tomruk kaydı. Tetik, yuvarlanan tomruğun altında kaldı. Yakınları tarafından ağacın altından kurtarılan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınantetik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşlı adamın hastaneye kaldırılışı

-Hastaneden detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA) Nişanlısının eski kocasını çocuklarının gözleri önünde öldürdü KAHRAMANMARAŞ'ta İbrahim Doğan (35), otomobilinde 2 çocuğunun gözleri önünde eski eşinin nişanlısı Arif Akbuğa (45) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Zanlı Akbuğa, o sırada bölgede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, çocukların şans eser saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Doğan, içerisinde 2 çocuğunun da bulunduğu 46 NR 553 plakalı otomobili ile giderken, kavşağa geldiği sırada 15 DD 771 plakalı otomobilden inen Arif Akbuğa, elinde pompalı tüfekle Doğan'ın yanına gitti. Akbuğa, otomobilin yanında geldiğinde şoför koltuğundaki Doğan'a pompalı tüfekle ateş etti. Doğan, çocuklarının gözü önünde başına ve vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

'ÇOCUKLAR NEREDE?'

O sırada bölgede devriyede olan bir polis ekibi silah sesleri üzerine hemen olay yerine gitti. Ekipler, kaçmaya çalışan Arif Akbuğa'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sırasında şans eseri yara almayan ve olayın şokunu yaşayan çocuklar, polisler tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Acı haberi alıp olay yerine gelen Doğan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içerisinde 'Çocuklar da vardı araçta, onlar nerede?' diye soran Doğan'ın yakınlarına polis, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İbrahim Doğan'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Arif Akbuğa'nın 1 yıl önce boşanan İbrahim Doğan'ın eski eşiyle nişanlı olduğu ve bu nedenle aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İbrahim Doğan'ın aracı

- Olay yeri

- Polisler

- Doğan'ın yakınlarının gelmesi

- Doğan'ın yakınlarının çocukları sorması

- Zanlının aracı (Yeşil olan)

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Muğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi.

İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' her yıl olduğu gibi bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Datça'da bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Denizlililer sitesine kadar 5 kilometre boyunca pedal çevirdi. Kendilerinin yanı sıra begonvil çiçekleriyle süsledikleri bisikletleri ve rengarenk kıyafetleriyle tam bir karnaval havasında gerçekleşen bisiklet turuna katılan kadınlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Datçalı kadın bisikletçiler adına açıklama yapan ve İzmir'de ilk kez 2013 yılında düzenlenen 'Süslü kadınlar bisiklet turu'na destek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Ümit Kırcalı (60), "Bu yıl yaklaşık 63 şehirde eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınların katılımıyla bisiklet turu gerçekleştiriliyor. Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığına eminiz. Bisiklet, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Uygun bisiklet politikaları ve yollar olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hem cinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ümit Kırcalı ile röp.

- Etkinlikten görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet Çil /DATÇA(Muğla),(DHA) Antalya'nın 'süslü kadınları' bisiklet turunda ANTALYA'da yüzlerce kadın, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlanan Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü'nde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği düzenledi.

Sosyal medyada örgütlenerek Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki Türkan Saylan Anıtı önünde toplanan yaklaşık 300 bisikletli kadın, renkli kıyafetlerini giyip, çiçek ve balonlarla süsledikleri bisikletlerine binerek kenti turladı.

2013 yılından beri süslü Kadınlar Bisiklet Turu Etkinliği'nin düzenlendiğini belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu Sözcüsü Deniz Yaylak, 'süslü kadın' kelimesinin tamamen dikkat çekmek için kullanıldığını, asıl amaçlarının eğlenmekten çok seslerini duyurmak olduğunu belirtti.

Kadınların trafikte var olmak ve daha özgür bir şekilde bisiklet kullanmak istediğini ifade eden Yaylak, bisiklet yollarının az olması nedeniyle motorlu taşıt sürücülerinin kendilerini fark etmediğini ve hayatlarını tehlikeye attığını söyledi. Kadınların trafikten dolayı bisikletleriyle sokağa çıkamadığını söyleyen Yaylak, “Daha fazla bisiklet yolu istiyoruz, yerel yönetimlerin kadınlara daha fazla sahip çıkmasını istiyoruz. Kadınlar sadece parklarda kısa sürüşler yapıyor. Bu bizim için yeterli değil, sağlıklı olmak istiyoruz, gülmek istiyoruz. Spor yapan kadın sağlıklı kadın, bisiklet süren kadın mutlu kadın, mutlu kadın mutlu çocuk, mutlu çocuk ise mutlu toplum demektir" açıklamasında bulundu.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'nda başlayan etkinlik, Erdal İnönü Parkı'nda son buldu. Güzergah boyunca vatandaşlar kadınlara destek verdi.