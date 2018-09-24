DHA YURT BÜLTENİ 18

KIRIKKALE'DE HIRSIZ BİR KADINI EVİNDE REHİN ALDI-4 - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE KIRIKKALE'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren M.G. (48), yakalanacağı anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı (45) rehin aldı. Şüpheli M.G, polislerin yaklaşık ikna çabasıyla kadını serbest bırakılırken evin önünde bekleyen vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay, öğle saatlerinde, Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde, apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren M.G. yakalanacağını anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı (45) rehin aldı. Komşularının Önal’ın çığlıklarını duyarak 112 Acil Servisine yaptıkları ihbar sonucu olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi. İtfaiye rehin alınan kadının evinin balkonuna kadar merdiven uzattı. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’nun da olay yerine gelerek yürüttüğü operasyonda polis binanın içinden ve dışından anonslarla hırsıza teslim olması konusunda defalarca çağrıda bulundu. Bu arada Mihriban Önal’ın yakınları evin dışında sinir krizi geçirdi. İki çocuğu bulunan Mihriban Önal’ın hayatından endişe eden yakınları olayın bir an önce bitmesi için dua ederek gözyaşı döktü. Saatlerin 15.30’u gösterdiği sırada ikna çalışmaları sonucu şüpheli M.G. teslim olurken, eve giren sağlık ekipleri sinir krizi geçiren Mihriban Önal'a müdahalede bulundu. Önal, ambulansla hastaneye kaldırdı.

LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR

Şüpheli M.G. rehine olayının yaşandığı apartmandan polis yeleği giydirilip çıkartılırken Önal’ın yakınları ve komşuları tarafından linç edilmek istendi. Ancak polisin geniş güvenlik tedbiri alması üzerine zanlı polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis, gözaltına aldığı şüpheliyi önce sağlık kontrolü için hastaneye, buradan da sorgu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Görüntü Dökümü:

_Olay yerinden görüntüler

_Zanlının anonslarla ikna çalışmaları

_Emniyet Müdürü Çorumlu'dan görüntü

_Yakınlarının gözyaşları, sinir krizi geçirmeleri

_Zanlının çıkarılışı, linç etmek istemeleri

_Zanlının götürülmesi

_Rehinin evden çıkarılışı

_Hastane önü ve detaylar Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, DHA)- =========================== AK PARTİ'Lİ ÜNAL: HENDEK, ÇUKUR KAZMAYA KALKARSANIZ DEVLET SEYİRCİ KALMAZ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerle ilgili "O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi. Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Lisesi, törenle açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Törende hitap eden AK Parti'li Ünal, Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde verdiği mücadeleye değinerek, "15 Temmuz'un ne anlama geldiğini maalesef dünya, anlamadı. Çin'de bir genç tankların önünde durdu, diye 20 yıl onunla ilgili film çektiler, hikaye anlattılar. Oysa bu millet; 15 Temmuz'da kurşuna kafa attı, F-16'ya levye attı, çıplak ellerle vatanını kurtardı. Bu hikayeleri anlatmalıyız. Çocuklarımızın kalbinde vatan sevgisi filizlensin" diye konuştu.

'BELEDİYE KAYNAKLARI ÇARÇUR ETMEYECEK'

"1994'te Türkiye büyük bir krizdeydi" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parası var mıydı? Krizde olan devlet Recep Tayyip Erdoğan'a para aktarıyor muydu? Hayır. Peki bu kadar imkansızlığa rağmen 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u ayağa kaldırdı mı? Kaldırdı. İstanbul'u çöpten, çamurdan kurtarıp, sosyal belediyecilik örneği sergiledi. Demek ki bu işler parayla olmuyor. Belediye yeni kaynaklar oluşturarak, kaynakları çarçur etmeyecek. O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti'li Ünal, beraberindekilerle birlikte okulun açılışını yaparak, sınıfları gezdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışı yapılan okul

- Açılışa katılanlar

- Mahir Ünal'ın konuşması

- Açılışın yapılması

- Okulun gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

470 MB

================= ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA ENGİN TEKİNTAŞ SEÇİLDİ ORDU'da Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası istendiği için görevinden istifa etti. Enver Yılmaz’ın yerine başkanvekili olarak Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş getirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplanan belediye meclisi, tek gündem maddesiyle başkan seçimine gitti. AK Parti grubu olarak başkanlığa aday Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, CHP grubu olarak ise meclis üyesi Hasan Karamustafaoğlu gösterildi. CHP grubu, gizli oylamanın kabin kurulmak suretiyle yapılmasını talep etti. Talebin kabul edilmemesi üzerine CHP’li üyeler oylamaya katılmadan salonu terk etti. 67 kişinin oy kullandığı seçimde 66 oy alan Engin Tekintaş Başkan seçildi. Tekintaş, kente kalıcı hizmetler kazandırdıklarını ve bu hizmetleri bundan böyle de sürdüreceklerini söyledi. Tekintaş, istifa eden Enver Yılmaz’a da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

Seçimden görüntü

Engin Tekintaş’tan görüntü

CHP’li üyelerin salonu terk ederken görüntüsü

Meclis üyelerinin tartışmasından görüntü

Engin Tekintaş’ın konuşması

Diğer detaylar (SÜRE:6.15 Dk ) (BOYUT: 930 MB) Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) ===================== GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ BARTIN’da hastane inşaatındaki göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren Hayati Erdoğan (40) memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, Bartın'ın Şiremirçavuş mahallesindeki devlet hastanesi inşaatında dün meydana geldi. İnşaattaki göçük altında kalan Hayati Erdoğan (40) yaşamını yitirdi. Erdoğan için memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Erdoğan'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Arıkaya Taşköprü Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi. 3 çocuk babası Hayati Erdoğan'ın 2 ay önce kız çocuğu dünyaya gelmişti. ‘İHMALİ ARAŞTIRACAĞIZ' Hayati Erdoğan (40)’ın ağabeyi Hüseyin Erdoğan olayda bir ihmal olup olmadığının takipçisi olacaklarını belirterek "Bize verilen bilgi kullandığı kamyonuyla göçük altında kaldı. 10 yıldır aynı şirkette çalışıyordu. Ramazan Bayramından hemen sonra Bartın’a gitmişti. Kurban Bayramında izne geldi. Üç gün kaldı ve hemen döndü. Kardeşimin 3 kız çocuğu var en küçüğü 2.5 aylık. Eslem’i bir kere gördü. Doğduğunda bile görmemişti. Kurban Bayramında 3 günlük izine gelip tekrardan gitmişti. Aldığımız haberlere göre acele edilerek ortaya çıkan bir ihmal var gibi görünüyor. Ama kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Araştırmalarımızı yapacağız" dedi.