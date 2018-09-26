DHA YURT BÜLTENİ 18

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından, hastanelere getirilen yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Olay yerinde Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile incelemelerde bulunan Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, "Çok şükür can kaybımız yok. 6 yaralımız var. Yaralıların hastaneye sevki yapıldı, birinin durumu ağır. Doğalgaz ekiplerimiz burada, patlamanın kaynağını tespit edecekler. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve diğer ekipler burada. Önleyici tedbirlerimizi aldık, sebebini araştırıyoruz. Devletimiz elinden gelen desteği yapacaktır. Şu anda evlerin çökme tehlikesi var. Bu nedenle belediyenin teknik ekipleri burada. Daha sonra yıkım çalışmaları yapılacaktır" dedi.

ÇANKIRI'dan merkeze bağlı Aşağıyanlar köyüne öğrenci götüren servis kaza yaptı, 19’u öğrenci olmak üzere 20 kişi yaralandı. Kaza, Çankırı Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü Ecevit Yokuşu Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan Nazım K. idaresindeki 18 AAE 585 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da Maskem Mahallesi'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Küçük, patlamanın apartmanın girişindeki doğalgazdan yaşandığı açıkladı. Patlamada 6 yaralının bulunduğunu bunlardan hayati tehlikesi olmayın bir kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Küçük, "Durumu ağır olanı yanık merkezinin tadilatta olması nedeniyle bir başka hastaneye sevk edeceğiz. Patlamanın yaşandığı binanın yakınında bulunan dört binada fazla hasar bulunuyor. Ekiplerimiz tarafından inceleme yapılıyor. Tahliye etiğimiz vatandaşların bir kısmı kendi akrabalarının anında kalacaklar. Geri kalanları ise otellere yerleştireceğiz. Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı. Şu anda tehlike arz edecek bir durum bulunmuyor. Patlama büyük ve şiddetli. Tesellimiz can kaybının olmaması" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar da binaların daha güvenli hale gelmesi için gerekirse yıkım çalışmalarının yapılacağını belirtip, "Arkadaşlarımız şu anda çalışıyor. Amacımız, buradaki ortamı daha güvenli bir hale getirmek. Her evde doğal gaz var. Patlama olduktan sonra eski ev, yeni ev dinlemiyor. Patlama olduktan sonra çevredeki tüm binalar zarar görüyor. Önemli olan bu kusurun nedenini tespit etmek. Vatandaşlarımızın kurallara uyarak doğal gazı döşemesi gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BURSA (DHA)

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METEROLOJİ'DEN İZMİR'DE FIRTINA UYARISI

İZMİR Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km'ye varan kuvvetli poyrazın, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar fırtınaya dönüşeceği bildirildi.

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar hem karada hem de denizde kuvvetli poyrazın fırtına boyutuna varacağını açıkladı. Açıklamaya göre, İzmir'de hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km'ye varan kuvvetli rüzgar, yarın akşamdan itibaren hızını kaybedecek. Rüzgarın kuvvetli esmesinden dolayı balıkçıları ve denizcilikle uğraşan vatandaşları denize çıkmamaları konusunda uyaran Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi hava sıcaklıklarında bir düşüş vardı. Rüzgarın fırtına boyutunda esmesi, hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor. Çanakkale ve Balıkesir'de yağış beklentisi var. Cuma günü için Aydın'ın kıyı kesimleri hariç, yağış beklenmiyor. Cuma günü Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Cuma akşamı geç saatlerde yağış, İzmir'e de uzanabilir. Rüzgarın perşembe akşamından itibaren hızını kaybetmesini bekliyoruz. İzmir için sıcaklıklar 24-25 derecelerde ve hafta boyunca da böyle devam edecek. Balıkesir ve Çanakkale'de sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Vatandaşlar gribal enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olmalı."