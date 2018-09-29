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DHA YURT BÜLTENİ 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:55 | Son Güncelleme

Kemer'de tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı (3) ** 3 RUMEN TURİST YAŞAMINI YİTİRDİ   ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün devrilip sürüklendikten sonra ağaca çarptığı kazada, 3 Rumen turist yaşamını yitirdi, 1'i turist 4 kişi de yaralandı.

Kemer'de tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı (3)

** 3 RUMEN TURİST YAŞAMINI YİTİRDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün devrilip sürüklendikten sonra ağaca çarptığı kazada, 3 Rumen turist yaşamını yitirdi, 1'i turist 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya- Kemer D-400 Karayolu'nun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Antalya Havalimanı'dan aldığı Rumen turistleri Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki otele götüren kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri itfaiyenin de yardımıyla yaralılara müdahale etti. Kazada 3 Rumen turist yaşamını yitirirken, 1'i turist 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yaralılar müdahalenin ardından Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren turistlerin cenazesi ise Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilmiş araç

- Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması

- Cenaze aracına koyulan tabutlar

- Devrilen araçtan cesetlerin çıkarılması

- Kazazedeye müdahale edilmesi

- Kazazedenin sedye ile taşınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-

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KURTLAR SALDIRDI, 40 KOYUN UÇURUMDAN ATLAYIP TELEF OLDU

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kurtların saldırısından kaçan sürüdeki 40 koyun, peş peşe uçurumdan atlayarak öldü. Kayalıklarda mahsur kalan 4 koyun ise AFAD ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Yayladalı mevkisinde meydana geldi. Köyde yaşayan Mustafa Yılmaz, kendisine ait 76 koyunu bölgede otlatmaya başladı. Kısa süre sonra iddiaya göre, birkaç kurt sürüye saldırdı. Kurtların saldırısıyla kaçan koyunlardan 40'ı yaklaşık 300 metre yükseklikteki uçurumdan peş peşe atlayarak öldü. 4 koyun ise kayalıklarda mahsur kaldı. Mustafa Yılmaz, mahsur kalan koyunları kurtarmak için jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan koyunları 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölgeden görüntü (Amatör kamera)

-AFAD ekiplerinin koyunları kurtarma çalışması

-Detaylar

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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KİLİS’TE SURİYELİ ÇOCUKLARA “SINIRSIZ ŞENLİKö ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

ULUSLARASI Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde Kilis’ Öncüpınar konteyner kentinde Suriyeli çocuklara yönelik ‘Sınırsız Şenlik’ etkinliği düzenlendi.

UMHD, Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki savaş mağduru çocuklar için bu yıl ikinci kez düzenlediği etkinlik Kilis’in karşısındaki Azez, Mare, Burakatı, Dabık, Soran, Bab, Bizia, Kabbasin ve Çobanbey beldelerinde düzenlendi. Türkiye’den gelen UMHD gönüllü ekipleri sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri ve yarışmalar düzenleyerek çocukları doyasıya eğlendirdi.

Suriye’de 13 gün süren etkinliklerin ardından Kilis’te bulunan Öncüpınar Konteyner kentinde Suriyeli çocuklara yönelik “Sınırsız Şenlikö etkinliği düzenlendi.

Buradaki etkinliğe UMHD Başkanı Uğur Yıldız, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile diğer yetkililer katıldı.

UMHD Başkanı Uğur Yıldız, kardeşliğin gereği olarak Türkiye’de de, Suriye’de de dünyanın her hangi bir yerinde de hep beraber olduklarını söyledi.

İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile İHH’nın 13 gündür Suriye’de etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Bu yıl ikincisi olan sınırsız şenliğin inşallah önümüzdeki yıl üçüncüsünü yapmayı planlıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şenlikten görüntüler

- UMHD Başkanı Uğur Yıldız’ın konuşması

- İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten’in konuşması

- AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’in konuşması

- Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması

- Çocuklara yönelik gösteriler

- Cambazların gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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YAŞLILARI DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

ESKİŞEHİR'de çeşitli tarihlerde 4 yaşlıyı dolandırdığı iddia edilen İ.D. (34), polis tarafından yakalandı. İ.D., yapılan sorgulamasının ardından 'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Geçen 19-24 Eylül tarihleri arasında Şeker Mahallesi'nde M.A. (93), Emek Mahallesi'nde G.A. (83), Esentepe Mahallesi'nde M.Y. (81) ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan A.Y. (72), evlerine gelip kendilerine "Çocuğunuz, torununuz kaza yaptı. Beni hastaneden gönderdiler. Paraya ihtiyaç var" diyen bir kişi tarafından dolandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şikayet üzerine yaptıkları araştırmada, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan İ.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, İ.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. yapılan sorgulamasının ardından, 'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 112.60 BM - Süre: 1 dakika

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ANKARA'YA YÜRÜYEN 2 İŞÇİ, ESKİŞEHİR'E GELDİ

ÇIKARILDIKLARI işlerine geri dönmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Kenan Güngördü (39) ile Sinan Yerdelen (37) Eskişehir'e geldi.

Ellerinde 'Güvenlik soruşturması ve KHK'lar ile işten atıldık. İşimiz, ekmeğimiz ve onurumuz için Ankara'ya yürüyoruz' ve 'İşimizi geri istiyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyoruz' yazılı dövizler taşıyan Kenan Güngördü ile Sinan Yerdelen, Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. Kenan Güngördü, 180 gün önce kendisinin çalıştığı Zeytinburnu Belediyesi'nden, arkadaşı Sinan Yerdelen'in de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işten çıkarıldığını söyledi. 1 Ekim'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) önünde olacaklarını belirten Güngördü şöyle konuştu:

"İstanbul'dan Ankara'ya yürüyoruz. KHK'lara karşı, güvenlik soruşturmalarına karşı 6 gündür şehir şehir, il il gezerek bugün Eskişehir'e ulaştık. İstanbul'da cadı avı başlattılar. Taşerondan kadroya geçirilirken sadece taşerondan 6 bin emekçi işsiz bırakılmıştır. Biz de bu emekçilerden sadece 2 kişiyiz. Bütün çabalarımıza rağmen, mahkemelere gitmemize rağmen, bütün hukuki inceleme, bütün adli incelemelere, haklı bulunmamıza, mahkemeyi kazanmamıza rağmen bugün 180 gündür işimiz ve ekmeğimiz için mücadele ediyoruz."

Yapılan konuşmanın ardından Kenan Güngördü ile Sinan Yerdelen 'zafer direnen emekçinin olacak', 'işimizi geri alacağız', 'KHK'ler gidecek biz kalacağız' şeklinde slogan attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-2 işçinin slogan atarak basın açıklamasının yapıldığı yere gelmeleri,

-İşçileren Kenan Güngrdü'nün konuşmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 346.37 MB - 3 Dakika 5 saniye

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SEBZE KASALARI ALEV ALEV YANDI

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan sebze halinde yüzlerce tahta ve plastik kasa alev alev yandı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Erenler Yeni Mahalle Sakarya Caddesi üzerindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Hal alanı içindeki meydana yerleştirilen tahta ve plastik sebze kasaları bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kasaların yerleştirildiği yaklaşık alanın tamamını kapladı. Hal çalışanlarının fark edip durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kasalardan metrelerce yükseğe çıkan alevler şehrin en uzak noktalarından dahi gözüktü. Lodosun etkisiyle yayılan alevler, hal içindeki yeşil alana da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin halin dört bir alanından yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının hal binasına veya çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Yangında yüzlerce adet plastik ve tahta kasa ile bazı ağaçlar kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevlere müdahale

-Vatandaşın yangını izlemesi

-İtfaiye ekipleri

-Alandan görüntüler

-Detaylar

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),(DHA)

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