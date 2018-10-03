DHA YURT BÜLTENİ 18

ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI KARAMAN'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada, takla atan otomobildeki 2 kişi ile servis minibüsündeki 1 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Piri Reis Mahallesi Temizel Ünlü Bilgisayar Lisesi yakınında meydana geldi. Ali Rıza Bağcığlu idaresindeki 70 C 0072 plakalı öğrenci servisi ile Veli Lale (24) yönetimindeki 70 DA 828 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Veli Lale ve yanındaki Hüseyin Baloğlu (39) ile öğrenci servisindeki Rukiye Ö. (14) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ====================================== İZMİR İŞ DÜNYASINDAN GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı İzmir'deki kuruluşların yönetim kurulları ortak toplantısı, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorancılar, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin katıldığı toplantıda güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra kent ve bölgede hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı, ortak mesaj ise ülke için güç birliği yapmak oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mahmut Özgener, "Moral bozmak için özel algı politikalarıyla ortaya çıkarılan söylemlere inat, yatırım ve istihdam yaratarak tek başına zeybek oynamayı, kriz söylemlerine efelenmeyi bilen İzmir iş dünyası, yeri geldiğinde el ele verir, halaya, horona da durur" dedi.

TOBB'a üye İzmirli kuruluşlar İZTO'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, denizcilerden sanayicilere, tüccarlardan üretici temsilcilerine kadar kocaman bir ailenin üyeleri olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Bizi bir arada tutan harcımız, üretmenin, güzel ülkemizin değerine değer katmanın mutluluğu. Bu yüzden üstüne inşa edilecek binanın sağlamlığından şüphemiz yok. 'İstanbul'a kar yağmazsa Türkiye'ye kış gelmiş sayılmaz' esprisini bilirsiniz. Biz İzmir için bunun tam tersine inanıyor, herhangi bir ilçemize gelen bir bahar esintisinin tüm Körfez'i saracağını biliyoruz. Bu bahar bazen yatırım, bazen de başarılı bir girişim olabilir. Gerek İzmir'de gerek bölgemizde, sadece belirli merkezleri önceliğe alan, projeleri sadece bu alanlarda sınırlı tutan yaklaşımların tamamen yok olmaya başladığını, özellikle ilçelerimizde karşılığını aldığımız somut projelerle daha yakından görüyoruz. Zira şehrimiz ve bölgemiz için tarım, ticaret ve sanayide yeni vizyonlar belirlerken, ilçeleri de merkezi de bir bütün olarak algılamak, başarıyı da kaçınılmaz kılacaktır. Moral bozmak için özel algı politikalarıyla ortaya çıkarılan söylemlere inat, yatırım ve istihdam yaratarak tek başına zeybek oynamayı, kriz söylemlerine efelenmeyi bilen İzmir iş dünyası, yeri geldiğinde el ele verir, halaya, horona da durur. Diplomatik skandala imza atarak Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'ye karşı aldığımız ortak tavır da bizim sonraki iş birliği hamlelerimiz için büyük umut yarattı. Biz İzmir Ticaret Odası olarak kentte taş üstüne taş koyacak, katma değerli ihracatı ve üretimi artıracak, kent markalaşmasına katkı koyacak, yeni nesillere daha ferah bir gelecek bırakmayı amaçlayan her projeye açık çek veriyor, desteklediğimizi bildiriyoruz."

'YÜKSEK ATEŞ DÜŞEŞE GEÇTİ' İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de İzmir'i temsil eden kurumların yöneticileri olarak hem kendi faaliyet alanlarında, aralıksız bir çalışma ve üretim performansı ortaya koyduklarını, hem de 'ortak akıl' ve 'güç birliği' çerçevesinde önemli projelerin altına birlikte imza attıklarını vurguladı. Işınsu Kestelli konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülke olarak son üç yılda iki genel seçim, bir referandum, bir kanlı darbe girişimi ve genel seçimlerle başkanlık seçiminin ilk kez bir arada yapıldığı farklı bir seçim süreci yaşadık. 24 Haziran seçimlerinin ardından yepyeni bir yönetim şekli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Şahsen, dünya üzerinde böylesine yoğun bir siyasi ve sosyal süreçten hiç etkilenmeden çıkabilecek bir ülke bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye de doğal olarak bu süreçten etkilendi. Biraz içeride ötelenen reformların, çokça da dış faktörlerin devreye girmesiyle, özellikle dövizde ani yükselişler yaşadık. Bu durum yüksek enflasyon ve faiz ortamını da beraberinde getirdi. Yaklaşık 3 ay süren bu dalgalanmanın ardından alınan tedbirler ve devreye sokulan Yeni Ekonomi Programı ile yüksek ateşin düşüşe geçtiğini, piyasaların yeniden istikrar ortamına doğru yol aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktadan sonra yapmamız gereken, geçmişteki hatalarımızdan ders çıkararak geleceğimizi planlamak olmalıdır. Ekonomik alanda yaşadığımız bu süreci 'bir musibet bin nasihatten iyidir' sözü çerçevesinde ele almalıyız. Yeni ekonomi programında üretim ekonomisine çokça vurgu yapılarak 'yerli ve milli ekonomi' tanımı ön plana çıkartılıyor. Kesinlikle çok doğru bir tespit. Ülke olarak artık sahip olduğumuz değerlerle büyümek, üretmek zorundayız. Üretimimizin niteliğini artırmalı, kilogram başına ihracat değerimizi yükseltmeliyiz."

'FİRMALARIMIZIN KENDİ HATALARINDAN BUGÜNKÜ NOKTAYA GELİNMİŞTİR'

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, döviz geliri olmayan firmaların dövizle borçlanma yoluna gittiğini, bugün reel sektörün net döviz borcunun 216 milyar dolara çıktığını, devletin verdiği imkanın firmalar tarafından hatalı değerlendirildiğini öne sürerek, şöyle dedi: "Her şey yolundayken bu noktaya nasıl geldik? Ağustos ayında yaşanan kur şoku ile bugün firmalar borçlarını ödeyemez hale gelirken, bu borçlar bankaların alacakları halinde. O nedenle de bankalar, Merkez Bankası'nın gecikmeli ama büyük oranda artırdığı faizlerle mevduat toplama yarışına girdiler. Bugün mevduat faizleri yüzde 30'ları bulurken, kredi faizleri yüzde 40'larda. Bu oranlarla kredi almak ne akıl karıdır ne de mümkündür. İşte o nedenle de, ilgili bakanlıklarımız tarafından art arda destekler açıklanmakta. Peki bu durumun suçlusu kim? Bildiğiniz gibi 2009 yılından itibaren döviz geliri olmayan firmaların da dövizle borçlanmalarına yasal olarak izin verildi. Sonuçta döviz geliri olmayanların borcu, varlıklarının önce iki katı, sonra üç katına çıktı ve bunu döndürme şansları kalmadı. Üyelerimizi benim de ısrarla 'döviz geliriniz yoksa dövizle borçlanmayın' diye uyarmamın sebebi adım adım görünen bu tehlikeydi. Bugün reel sektörün net döviz borcu 216 milyar dolara çıktı. Devletin verdiği imkan, ne yazık ki yanlış kullanılmış ve firmalarımızın kendi hatalarından bugünkü noktaya gelinmiştir. Alınan borçlar, ARGE, inovasyon, markalaşma gibi alanlarda kullanılabilseydi, bir fırtınada bu sarsıntıyı belki yaşamazdık. Bu borç krizi, firmaların bilançolarına kambiyo zararı olarak yazılacak. Öyle ki seneye odamızın 100 büyük firma çalışmasında da, İSO'nun 500 büyük firma çalışmasında da bunu çok net göreceğiz. Çünkü geçen sene 500 büyük firmanın 96 milyar TL olan faiz öncesi karı, bugün katlanarak kur zararı olarak karşısına çıkacak."

YÜZDE 30 SEVİYESİNDEKİ TARIM BUGÜN YÜZDE 6 SEVİYESİNDE

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 1970'li yıllarda Türkiye ekonomisinde yüzde 30 paya sahip olan tarımın bugün yüzde 6 seviyelerine düştüğüne dikkat çekerek, "İthalat- ihracat dengesinin irdelenmeli. Sorunlardan çok çözüme odaklanılması gerektiğine inanıyorum. Biz bugün bankaların kredi problemleri veya 'Biz buraya nasıl geldik' sorunlarından ziyade 'Buradan sonra 'ne yapmalıyız' konusuna odaklanmalı. Ortak akılla bunu götürmeliyiz. Benim önerim tarımda kendi içimizdeki kaynaklar oluşturacak algıya sahibiz. İnançla devam edersek mesafe kat edebiliriz" dedi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise deniz turizminde 2018 yılında oldukça iyi rakamlara eriştiklerini anlattı. 2019 - 2021 yılları için öngörülerinin de iyi olduğunu söyleyen Yusuf Öztürk, kurvaziyer turizminde de öngörülerini paylaşıp "Dikili, Çeşme, Kuşadası'nın bu anlamda büyük katkı sağlıyor. Kruvaziyer gemilerin 2021 itibariyle de gelmesi için üzerimize düşen bütün görevleri yerine getireceğiz ve hem bölgemizi hem ülkemizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşmalardan görüntü.

- Katılanlardan görüntü Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ========= KOZAN'DA YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI ADANA'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. 5 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Adliye önünden detay SÜRE:58" BOYUT: 107 mb Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) ============== YARALI MARTI, ÇOCUKLAR VE ESNAFIN DUYARLILIĞI SAYESİNDE TEDAVİYE ALINDI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaralı olarak bulan bir martı, bir çilingirin yardımıyla önce veterinere götürüldü, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavisine devam edilmesi sağlandı.

Spil Dağı eteklerinde ağız ve gagasından yaralı bir martı bulan çocuklar İzmir Caddesi'nde çilingircilik yapan 28 yaşındaki Hasan Özden'den yardım istedi. Özden, çocuklarla birlikte martıyı veterinere götürdü. Veterinerin gerekli müdahaleyi yapıp, ilaç vermesinin ardından Özden martıyı dükkanına getirip, ilaçlarını verdi, sosis ve balıkla besledi. Bir gün dükkanlarında baktığı martıyı Özden, ertesi gün tedavisi için Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne götürüp, buradaki veterinerlere teslim etti. Burada yapılan ameliyatın ardından zavallı martı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Martının buradaki tedavinin ardından durumuna göre ya tekrar doğaya salınacağı ya da İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderileceği bildirildi. Yaralı martının tedavisini sağlayan çilingir Hasan Özden, "Bir müşterimden dönerken çocukların elinde martıyı gördüm. Benden yardım istediler. Onları kırmayıp, martıyı çocuklarla birlikte veterinere götürdük.Şimdi ise emin ellerde tekrar özgürlüğüne kavuşacağı günü bekliyor" dedi.