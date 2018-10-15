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DHA YURT BÜLTENİ-18

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 02:32 | Son Güncelleme

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (EK) ÖLÜM YOLCULUĞUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun kazadan dakikalar önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (EK)
ÖLÜM YOLCULUĞUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun kazadan dakikalar önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre ölüm yolculuğuna çıkan mültecilerin içerisinde bulunduğu kamyon kasasının üzerinin brandayla kapalı olduğu belirlendi. Kazadan kısa bir süre öncesine ait olan görüntülerde kamyon şoförünün hızla ilerlediği ortaya çıktı. Ülkelerindeki açlık ve sefaletten yeni bir yaşam umuduyla yola çıkan ve bunun için kamyon kasasında soğuğa aldırış etmeden yolculuk yapmak zorunda kalan mültecilerden 22'si hayatını kaybetti, 13'ü de yaralandı.

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

İZMİR'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltını alındı.
İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdiği. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR,(DHA)
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