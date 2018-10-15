DHA YURT BÜLTENİ-18

ŞEHİT ÖZYOLCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ESKİŞEHİR'de vatani görevini yaparken terhisine 4 ay kala askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen er Ebuzer Özyolci memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Er Abuzer Özyolci’nin şehadet haberi Tutak ilçesinin Kılıçgediği Köyünde ikamet eden ailesine Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından verildi. Şehit Er Abuzer Özyolci 'nin cenazesi bugün uçakla getildiği Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına karşılama töreni düzenlendi. Şehit Özyolci’nin naaşı uçaktan alınarak silah arkadaşlarının omuzunda katafalka konuldu. Şehidin özgeçmişi okunarak İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına konularak Tutak Merkez Camiine getirildi. Şehit Özyolci ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından helallik alınarak gözyaşları içerisinde Kılıçgediği köyünde defnedildi.

Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Eskişehir 17nci Hava Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

- Havalimanı Şehit Karşılama

- Cenaze Namazı

- Köyde Defin İşlemleri haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) (Süre: 3.03 DK/ 557MB) ========== Emekli öğretmen cinayetinde 2'si kardeş 4 zanlı adliyede (2)

TUTUKLANDILAR Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kiracısı Hayati Y. (22) ve kardeşi Onur Y. (19) ile yanlarında çalışan H.İ.Y. (17) ve M.A. (17) tutuklandı. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ========= KAMYONET BARAJ GÖLÜNE UÇTU: 1 ÖLÜ SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki kamyonet baraj gölüne uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba istikametinden Ayvacık istikametine seyir halinde olan Turan Sarıoğlu (50) idaresindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet olay yerine gelen çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay

-Aracın çıkarılması

(SÜRE:59 sn) (BOYUT:112 MB) Haber-Kamera: AYVACIK(Samsun), (DHA) ==================== Doğubayazıt’ta 3 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (EK GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, cadde üzerinde yürüyen 3 kardeşe henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda Abdulhadi Nakkuş hayatını kaybederken, kardeşleri Mustafa Nakkuş ve Abdulmecit Nakkuş yaralandı. Olay, saat 12.45 sıralarında Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, iki kardeşin tedavisi ise sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.