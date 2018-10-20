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DHA YURT BÜLTENİ 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

İZMİR'E İNDİRİLMEYEN ANGUSLARI TAŞIYAN GEMİ, İSKENDERUN'DA İZMİR'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan 'Julia AK' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi.

İZMİR'E İNDİRİLMEYEN ANGUSLARI TAŞIYAN GEMİ, İSKENDERUN'DA

İZMİR'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan 'Julia AK' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. 106 metre uzunluğundaki gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angusların bulunduğu belirtildi. Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı'ndaki gemide bekletildi. Liman yetkililerinin yasal prosedürlerin tamamlanamadığını bildirdiği gemi, İskenderun'a doğru yola çıktı.

'Julia AK' isimli gemi, İskenderun Limanı açıklarına gelerek körfezin Konacık Balıkçı Barınağı açıklarına demirledi. Gerekli izinlerin çıkması durumunda geminin limana yanaşacağı ve angusların tahliyesine başlanacağı öğrenildi.

'GEMİ GERİ DÖNSÜN'

İzmir'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan 'Julia AK' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi. Limakport İskenderun kapısı önünde toplanan çevreciler ise, geminin ülkesine geri dönmesini istedi. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Arsuz İlçe Belediye Başkanı Nazım Culha ve dernek üyeleri liman kapısını önünde açıklama yaptı. Bakanlık yetkililerin konuya ilgili inceleme yaptığını belirten Nermin Yıldırım Kara, "İnsan ve çevre hayatı her şeyin üzerindedir. Bu geminin geri gönderilmesini istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Toplanan çevreciler
- Dernek Başkanı Nermin Kara'nın konuşması
- Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha' nın konuşması
- Gemiden fotoğraflar

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Dolandırıcı, 102 bin lirayı çekmeye geldiği bankada yakalandı (2)
TUTUKLANDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla kendisini polis olarak tanıtıp bankada dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şahıs adliyeye çıkarılırken polis kamerası

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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MALATYA'DA VOLEYBOL MAÇI SONRASI KAVGA

TÜRKİYE Erkekler 1'inci Ligi B Grubu Voleybol müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Akkuşspor'un sporcuları taraftarlar ile sözlü tartışması büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 taraftar yaralandı.

Atatürk Spor Salonu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Akkuşspor mücadelesi başladı. Malatya temsilcisi maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü korudu. Maç esnasında ara ara Akkuş'lu sporcular ile Malatyalı taraftarlar arasında sözlü tartışmalar sürdü. Maçın son dakikalarında 3-2 Akkuş öne geçerken, taraftarların da sözlü müdahaleleri artmaya başladı. Maçın bitmesiyle Akkuşlu sporcular soyunma odasına giderken Malatyalı taraftar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. 1 taraftar sporcu ile tartışırken, tribünden aşağıya düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıdaki polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Müsabaka için hazır bekletilen sağlık ekipleri ise yaralanan taraftara ambulansta müdahale etti. Spor Salonu içinde ve dışında oluşan kalabalığı dağıtan polis daha sonra eskort eşliğinde Akkuşlu sporculara kentin çıkışına kadar eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tartışmalar
- Kavga
- Polislerin müdahalesi
- Yaralanan taraftarlar
- Spor Salonu'nun görüntüleri
- Kalabalıktan detay
- Polisler ve arabaları
- Ambulans
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB

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'İSTANBUL MUHAFIZLARI' EKİBİ BURSALILAR'LA BULUŞTU

BURSA'ya gelen 'İstanbul Muhafızları' filminin oyuncuları, sinemaseverlerle buluştu. Çocuklar, filmin oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.

5 Ekim'de vizyona giren ve izleyicilerin beğenisini kazanan 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' sinema filminin oyuncuları Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Bir AVM'de gerçekleşen buluşmaya oyuncular Ali Uyandıran, Lemi Filozof, Funda Güray, Merve Sevin, Ziya Çiçek ve Berk Yaparel katıldı. Hayranlarını filme davet eden oyuncular, daha sonra sinemaları gezerek izlecilere 'keyifli seyirler' diledi.

Genç oyuncu Funda Güray, İstanbul Muhafızları'nın markalaştığını belirterek, "Çizgi filmi var ve çocukların hemen hemen hepsi İstanbul Muhafızları'nı tanıyorlar. Biz de bu hikayeye dahil olduk. Çok mutluyuz. İstanbul Muhafızları aslında İstanbul'un güzelliklerini barındıran, kültürel ve tarihi değerlerini çocuklara aktarmaya çalışan, bir amacı olan çizgi film" dedi.

Filmin çocuklara güzel bilgiler verdiğini dile getiren oyunculardan Merve Sevin ise "İnternet çağında olduğumuz için çocuklara ulaşmanın birçok güzel yollarından bir tanesi sinema. Böyle bir projenin içerisinde yer aldığım için çok büyük gurur duyuyorum. Şahane bir ekip vardı, çekimlerimizden sonra da uzun süre animasyonlar yapıldı, arkamızda çok güçlü bir ekip var. Biz çok mutluyuz, izleyenlerin de çok büyük keyif alacağından eminiz" diye konuştu.

Aynı zamanda Bursalı olan sanatçı Ali Uyandıran da memleketinde olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu belirtirken, filmin diğer oyuncularından Lemi Filozof da İstanbul Muhafızları'nın gerçek ve animasyon karakterleri bir arada uyarlayan film olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Söyleşiden detaylar
-İzleyicilerden detaylar
-Oyuncularla röportaj
-Film ekibinden Bursa'ya mesaj

262 MB (Boyut), 2 dakika 20 saniye (Süre)

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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