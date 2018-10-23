DHA YURT BÜLTENİ-18

DARGEÇİT'TE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI (2)

1)ŞEHİT CENAZESİ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Kızıltepe Şehit İlker Düzova Kışlası'nda düzenlenen törende, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Çoban'ın (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirilerek katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve Mardin Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi. Daha sonra şehit Çoban'ın cenazesi, Mardin Havalimanı'ndan memleketi Çorum'a gönderildi.

Törene, Vali Mustafa Yaman, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Mehmet Ali DİNLER-KIZILTEPE/DHA ============================================ 2)ARKADAŞLARININ HAVAYA ATIP TUTAMADIĞI EFE AĞIR YARALANDI MUĞLA'nın Milas ilçesindeki özel bir lisede, arkadaşlarının oyun amaçlı havaya atıp ardından tutamadığı Muhammet Efe Kocabaş (14), başının üzerine düşerek, ağır yaralandı.Olay, 19 Ekim'de Milas ilçesindeki özel lisede meydana geldi. 1'inci sınıf öğrencisi Muhammet Efe Kocabaş, iddiaya göre sınıfta bir grup arkadaşı tarafından oyun amaçlı havaya atıldı. Ancak arkadaşları Muhammet Efe Kocabaş'ı tutamadı. Başının üzerine düşen Muhammet Efe, ağır yaraladı. Okul yöneticilerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi Muhammet Efe'yi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas Kaymakamı Eren Arslan da hastaneye gelerek yetkililerden ve okul yöneticilerinden bilgi aldı. Durumu ağır olan Muhammet Efe Kocabaş, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.