DHA YURT BÜLTENİ 18

Silopi ilçesinde bulunan askeri yasak bölgeden Suriye'ye geçmeye çalışan Alman vatandaşı Patrick Kraicker, geçen 14 Mart'ta askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra polise teslim edilen Kraicker, Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığını belirtti. İfadesinde, Suriye'ye geçip, terör örgütü PYD/YPG saflarında savaşmak istediğini itiraf eden şüphelinin, daha önce de havayolu ile 2 kez Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Türkiye'de birçok yeri gezdiği belirtilen şüphelinin, Suriye'de faaliyetlerde de bulunduğu belirlendi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/YPG saflarına katılmak için askeri yasak bölgeden, Suriye'ye geçmek isterken yakalanan ve 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığı öğrenilen Patrick Kraicker (28), 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza saat 19.30 sıralarında, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyon ve 6 otomobil olmak üzere 10 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması nedeniyle araçlar İzmit Doğu gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Kazanın olduğu bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Önce Şırnak T Tipi Cezaevi'nde kalan daha sonra Elazığ'daki cezaevine nakledilen Patrick Kraicker, bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılarak son savunmasını yaptı. Yapılan yargılama sonucu Kraicker, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan ilçe Kaymakamı İsmail Pendik, elektriklerin kesik olması nedeniyle basın mensuplarına cep telefonu ile attığı mesajda, yarından itibaren 2 tankerle merkez mahallelere temiz su taşıyacaklarını bildirdi. Uludere ilçesinden 1, Beytüşşebap'tan da bir olmak üzere 2 tankerle mahallelere temiz su verileceğini belirten Kaymakam Pendik, "Arkadaşlar, yarın Uludere Kaymakamımız'ın göndereceği bir tankerle beraber bizim iki tankerimizle merkez mahallelerimize temiz su dağıtımı yapacağız. Aşırı yağış ve elektrik kesintisi nedeniyle içme sularımız çamurlu akmaktadır. Vatandaşlarımızın musluktan akan suyu kullanmamaları rica olunur. Önümüzdeki günlerde de suların kaynatılarak içilmesi önem arz etmektedir. Yarın belediyemizin 2 ve Uludere Kaymakamlığı'nın göndereceği bir tankerle merkez mahallelerimize temiz su dağıtımı yapılacaktır. Bu zor günlerde atandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmak için yoğun çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Ayrıca Kaymakamlık Özel İdare ekipleri, Taşarası köyünde meydana gelen taşkında zarar gören vatandaşlara yardım etmek amacıyla bu köye gitti. Taşkın ve heyelan nedeniyle köyle telefon iletişimi kurulamıyor. Devrilen direkler nedeniyle elektriklerin kesik olduğu Beytüşşebap'ta belediye, karayolları, özel idare ve itfaiye ekipleri de yardım isteyen vatandaşların çağrılarına cevap vererek, yardım etmeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taşkın suların köyün içerisine gelmesi anı

Suların köy evlerinin arasından geçmesi

Taşkın suların dereden geçişi

İlçe merkezindeki taşkın sular

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)-

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