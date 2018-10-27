DHA YURT BÜLTENİ-18

Şehidin babası Nihat Dikmen ve ağabeyi Mesut Dikmen ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, devlet olarak her zaman için hür türlü ihtiyaca cevap vererek yanlarında olacaklarını dile getirdi. Burada sohbet esnasında taziyeye gelen bir vatandaş tarafından, "Şehidimiz adına bir okul yapılsın. Cumhurbaşkanımıza bu talebi iletir misiniz?" demesi üzerine Bakan Soylu, "İleteceğim. Şehidimize minnettarız. Hepimizin başı sağ olsun. Allah cennette kavuştursun" dedi.

İlçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ndeki taziye evine gelen Bakan Soylu'ya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, milletvekilleri ile askeri erkan eşlik etti. Ziyaret sırasında şehidin babası Nihat Dikmen tarafından karşılanan Bakan Soylu, Dikmen Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İZMİT ile Kandıra arasındaki 'ölüm yolu' olarak bilinen yolda, cip ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ve ailesinin bulunduğu araçtaki 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle 'ölüm yolu' olarak bilinen yolda meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Tezcan Çıbık ile Fahriye Çıbık'ı ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralılar polis memuru Yunus Emre Gökkaya, kardeşi Atilla Gökkaya ve oğlu Hamza Ali Gökkaya'yı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri aynı araçta bulunan polis memurunun eşi Merve Gökkaya, Murat Atilla Gökkaya, annesi Nafize Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Yunus Emre Gökkaya da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.