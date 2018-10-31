DHA YURT BÜLTENİ 18

SURİYE'YE SINIR AKÇAKALE'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki bölgeye komşu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı, Türkiye sınırında yer alan Telabyad'da, pazar günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temasları sırasında 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bugün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG denetimindeki Kobani olarak da bilinen Ayn El Arab kentinin Siftek ve Körali köylerinde, teröristlerin bulunduğu alanlardan Türkiye tarafına taciz ateşi açılmasının ardından TSK tarafından da misilleme yapıldı ve 4'ü ölü, 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bu gelişme üzerine Ayn El Arab ve Fırat'ın doğusundaki Telabylad'a komşu Akçakale'deki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Telabyad'da örgüt flamalarının bulunduğu bazı evlerden dumanların yükseldiği görüldü. Terör örgütünün kontrolündeki Telabyad'a komşu Akçakale sınır hattında ise güvenlik güçleri zırhlı araçlarla devriye geziyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriye sınırı

- Telabyad'daki örgüt flaması

- Sınırda askeri araç ve nöbet kulubesi

- Telabyad'dan yükselen duman

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 41 MB ================== ORDU’DA ESRARENGİZ ZEHİRLENME ŞÜPHESİ; 1 ÖLÜ, 3 YARALI ORDU’nun Akkuş ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri öldü, durumları ağır olan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Olay, öğlen saatlerinde Akkuş ilçesi Salman Mahallesi’nde meydana geldi. Dağyolu mevkiinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı fenalaşan Mesut Çamaoğlu (28), Şinasi Varlı (16), Şehri Varlı (52) ve Şakir Şen (62) çevredeki vatandaşlar tarafından pat-pat diye tabir edilen tarım araçları ile mahalle yoluna taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, baygın haldeki 4 kişiyi ambulanslarla Samsun’un Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şinasi Varlı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri süren Şakir Şen ve Mesut Çamoğlu Çarşamba Devlet Hastanesi’ne, Şehri Varlı ise ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olayın nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıların helikopterle taşınması

Hastane detayları

Detaylar Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE ORDU-DHA ======================== 2 YAŞINDAKİ MİNİK DÜDÜKLÜ TENCEREYE SIKIŞTI AĞRI'da, oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan 2 yaşındaki çocuğu 112 Acil ekipleri kurtardı.

100'ncü Mahallesinde oturan bir alenin erkek çocuğu evin mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı. Tencerenin içine oturan küçük çocuk, ayak ve diz kapaklarının sıkışması sonucu çıkamadı. Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğun yanına giden anne ve babası, çocuklarını tencereden çıkaramayınca 112 acil servis ve itafiye ekiplerinden yardım talep etti. Kısa sürede eve gelen 112 Acil Servis ekipleri düdüklü tencereye sıkışan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğun görünce onu tencerenin içerisinden çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 5 dakika süren mücadelenin ardından çocuk özgürlüğüne kavuştu.

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan afacanın uyuşan ayakları nedeniyle bir süre ayakta durmakta güçlük çekti. Aile ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Düdüklü tencerede sıkıyan çocuğun kurtarılması Servet ARSLAN / AĞRI, (DHA)- ============================ EVDEKİ YANGINDA TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında Ali Ezgi'nin evindeki eşyanın çoğu yanarken, oturma odasında asılı bulanan cam çerçeveli Tük bayrağı ise hiç zarar görmedi.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde Ali Ezgi'ye ait tek katlı evde, bu sabaha karşı elektrik kontağından kaynaklandığı sanılan yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, 7 kişilik Ezgi ailesi can havliyle dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evdeki eşyanın büyük bölümü yanarak kül oldu. Ancak oturma odasının duvarında cam çerçevede asılı bulunan Türk bayrağı zarar görmedi. Kullanılamaz hale gelen eve girdiklerinde Türk bayrağının sadece duman tozuyla kaplandığını ve zarar görmediğini gören Ezgi ailesi şoke oldu.

Ali Ezgi, Türk bayrağının yanmamasına sevindiklerini belirterek, "Sabah saat 06.00 sıralarında yoğun dumanla birlikte yangın olduğunu anladık. Hemen kendimizi dışarıya attık. Komşularla beraber imkanlarımızla yangına müdahale etmeye çalıştık. Daha sonra itfaiye gelince yangını söndürdü. Ancak her şey bitmiş. Neredeyse tüm eşyamız yanmış. Evimizde çıkan yangına rağmen evdeki Türk bayrağının yanmaması bizi sevindirdi. Bayrağımız, bizim başımızın tacıdır" dedi. Ali Ezgi, ailesini emekli maaşıyla geçindirdiğini kaydederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.