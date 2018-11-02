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DHA YURT BÜLTENİ 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:07 | Son Güncelleme

YAKIT TANKERİ, RADAR ARACINA ÇARPTI: 1 POLİS YARALI KİLİS’te yakıt tankerinin, radar uygulaması yapan trafik aracına çarpması sonucu 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

YAKIT TANKERİ, RADAR ARACINA ÇARPTI: 1 POLİS YARALI

KİLİS’te yakıt tankerinin, radar uygulaması yapan trafik aracına çarpması sonucu 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Yaşar İnal yönetimindeki 79 EG 897 plakalı yakıt tankeri, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekiplerinin 79 AH 637 plakalı sivil radar uygulama aracına çarptı. Kazada radar aracında bulunan 1 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tanker sürücüsü Yaşar İnal ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yerinde görüntüler
- Yakın tankeri
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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ARTVİN'DE ÇIKAN YANGIN, 31 YIL ÖNCEKİ OLAYI AKILLARA GETİRDİ

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında, 2 katlı ev ile 2 ahır ve 3 samanlık yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı. 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin yandığı köyde vatandaşlar, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşadı.

Yangın, öğle saatlerinde Kirazlı köyü Buhara Mahallesi'nde Elminor Çelik'e ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, yandaki ahır ve samanlıklara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine köye Şavşat Belediyesi ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangında, 2 katlı ahşap ev ile 2 samanlık ve 3 ahır yandı.

Öte yandan, 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin kül olduğu köyde, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşandı.

Köye gelen Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Şavşat Garnizon Komutanı Binbaşı Aytunç Ünsay yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Şavşat Kaymakam'ı Musa Göktaş, köyde 31 yıl önce de 80 evin yandığı büyük bir yangın meydana geldiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız bu nedenle bir anlık panik yaptı. Yangın söndürme ve diğer ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Yangın yandaki ahşap evlere sıçramış olsaydı müdahale zorlaşır ve Allah korusun eski felakete benzer bir felaket yaşanabilirdi. Devlet vatandaşının yanındadır. Derhal hasar tespiti yaptırıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek. Allah'a çok şükür can kaybı olmamıştır. Herkese geçmiş olsunö dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise "Köylerimize elektrik verildiği zamanlarda sadece aydınlatma amaçlı verilmişti. O zamanlarda bu kadar teknoloji gelişmemiş ve özellikle televizyon ve beyaz eşya yok denecek kadar azdı. O günün şartlarında çekilen kablolar bugün bu kadar beyaz eşyanın tükettiği elektrik hareketliliğine cevap vermiyor. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yangın detayları
Yangın söndürme çalışmaları
Vatandaşlarla röp.
Söndürme çalışmaları
Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-DHA

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OKUL İNŞAATI ALANINDA KALAN AĞAÇLAR NAKLEDİLDİ

YALOVA'da, Meteoroloji'nin eski arazisi üzerinde yapılması kararlaştırılan okul inşaatı sahasında kalacak ağaçlar, ağaç sökme ve dikme makinesiyle nakledildi. Yüklenici firmanın şantiye şefi Furkan Akatay, "Alanda hiçbir ağaç kesilmedi, kesilmeyecek. Budama ve taşıma işlemi yapıyoruz" dedi.
Yalova'da, Meteoroloji'nin eski arazisi üzerinde yapılması kararlaştırılan okul inşaatı ağaçlar zarar göreceği için tartışmalara neden oldu. Yüklenici firma tarafından arazideki ağaçlar, ağaç sökme ve dikme makinesiyle taşındı. İnşaat sahasında kalan ağaçların tek tek taşındığını belirten şantiye şefi Furkan Akatay, "Buraya 24 derslikli bir okul yapılacak. İnşaat alanında kalan meyve ağaçlarının bir kısmını Termal Yolu'ndaki İl Özel İdaresi'nin lojmanlarına veya Araştırma Merkezi'ne deplase edeceğiz. Burada herhangi bir ağaç kesimi yapılmayacak. Hemen yanı başında çukur açarak ağaçları taşıdık. Burada ilk önce budama işlemi yapıyoruz. Ağaç temizlendikten sonra deplase işlemi yapılmakta. Bunun bütün izinleri de alınmış durumda. Taşınan ağaçlara özel ilaçlama ve bakım da yapılacak. Okul sahasına girmeyen alanlara dokunmuyoruz. Bazen bu durum bile yanlış anlaşılabiliyor. Meteoroloji alanında hiçbir ağaç kesilmedi, kesilmeyecek" diye konuştu.
Öte yandan, ağaçların taşınmasını bazı vatandaşlar ve işçiler cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü:
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-ağaçların taşınması
-alandan detay görüntüler
-şantiye şefi ile röp

Süre:2.54 Boyut:324 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

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DENİZLİ'DEKİ HALK OYUNLARI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) işbirliğiyle düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, kortej yürüyüşüyle başladı. Ekipler, yürüyüşün ardından yöresel kıyafetleriyle kısa gösteriler yaptı.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri, düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılacak. İki gün boyunca 60 hakemin gözetiminde sürecek yarışmaya; Adana, Adıyaman, Artvin, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muğla, Çorum, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilden 27 halk oyunu ekibi katıldı. Şampiyona kapsamında, 3 kasım cumartesi günü, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. 4 Kasım Pazar günü ise Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası yapılacak.
Pazar günü sora erecek şampiyonanın kortej yürüyüşü, bugün halk oyunları ekiplerinin katımıyla yapıldı. Ekipler, Gazi Bulvarında davul ve zurnalar eşliğinde yürüdü. Delikliçınar Meydanında sona eren yürüyüş sonrası halk oyunları ekipleri, yöresel kıyafetleriyle kısa gösteriler sundu. Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, yarışmaya vatandaşları davet ederek, "Denizli ve Merkezefendi olarak bu güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Tüm yarışmacılar çok iddialı. Aslında Türkiye'nin mozaiği olan ekipler burada gösteriler sunacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kortej yürüyüşünden detay görüntüler
- Meydanda halk oyunları ekiplerinin kısa gösterileri
- Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile röp.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Denizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladıDenizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı
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