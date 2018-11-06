DHA YURT BÜLTENİ 18

Lokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldü Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl (57) ve eşi Fatma Kökçöl (53) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 16.30 sıralarında Örenşehir Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Karasazlık bölgesindeki tarladan İncesu ilçesine gelen Ahmet Kökçöl yönetimindeki 38 LP 768 plakalı minibüse, hemzemin geçitte manevra yapan TCDD'ye ait yük treninin lokomotifi çarptı. Minibüs, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl ile yanında bulunan eşi Fatma Kökçöl yaşamını yitirdi. Makinist jandarma tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza bölgesinden görüntüler ilk görüntü 'Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 2 ölü' başlığı ile geçildi ==================== Koray'ın sırasına fotoğraf bırakan arkadaşları birbirlerine söz verdi: "Bir daha ayrılmak yok"

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için, arkadaşları okulunda anma töreni düzenledi. Koray'ın sınıfına gelerek oturduğu sıraya fotoğrafını bırakan arkadaşları birbirlerine sarılarak "Bir daha ayrılmak yok" diye söz verdi.

Geçtiğimiz haftasonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Koray Şener, sıra arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı. Eğitim gördüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen anma töreninde, öğretmenleri ve arkadaşları Koray'ın fotoğraflarından yapılan kısa filmi izlerken gözyaşlarına boğuldu. Törende konuşmak isteyen arkadaşları ve öğretmenlerinin Koray ile ilgili anılarını anlatmasının ardından, Koray'ın hep oturduğu sıraya fotoğrafı ile birlikte çiçek bırakıldı. Koray'ın sırasına fotoğrafını bırakan arkadaşları daha sonra birbirlerine sarılarak, 'Bir daha ayrılmak yok' dedi. Tören Koray'ın anısına helva ve lokma tatlısı dağıtılmasının ardından son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - anma töreninden görüntüler

- ağlayan öğrencilerden görüntüler

- korayın sırasına fotoğrafının bırakılması

- arkadaşlarının birbirlerine sarılarak ağlaması

- helva ve lokma dağıtımı

- detay HABER: Alişan KOYUNCU-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============================ 12'nci kattan düşen Elif Defne öldü, savcı annesi yıkıldı HATAY'ın İskenderun ilçesinde, adliye lojmanlarında binanın 12'nci katındaki daire oturan savcı Ebru Sağıroğlu Çevik'in ikizlerinden Elif Defne Çevik (2), balkondan düşerek ağır yaralandı. Minik Elif Defne, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, İskenderun Adliye Lojmanları'nda meydana geldi. İskenderun Adliyesi'nde görevli savcı Ebru Sağıroğlu Çevik'in 2016 doğumlu ikiz bebeklerinden Elif Defne Çevik, henüz belirlenemeyen nedenle, lojmanların 12'nci katında bulunan evlerinin balkonundan düştü. Minik Elif Defne, ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberle, savcı anne Ebru Sağıroğlu Çevik, gözyaşına boğuldu.

BABASI JANDARMA KOMUTANI Adliye lojmanlarında 12'nci kattan düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Elif Defne'nin babasının da Belen İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çevik olduğu ortaya çıktı. Çevik'in Elif Defne'nin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadığı, cenazenin ise Elazığ'da defnedileceği belirtildi. Görüntü Dökümü

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-Adliye lojmanı görüntüsü

-Lojman girişindeki asker ve polis -Lojman önündeki hareketlilik SÜRE: 1,59 sn BOYUT 59 MB Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ===================== Vali İzzettin Küçük, Bursalılara gözyaşlarıyla veda etti Son kararname ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Vali İzzettin Küçük, Bursa'dan meşalelerle uğurlandı. Küçük, kentten ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali İzzettin Küçük, Bursalılarla vedalaştı. Heykel'deki tarihi Valilik binasında düzenlenen vedalaşma törenine çok sayıda vatandaş ve Bursa protokolünün önde gelen isimleri katıldı. Bursaspor atkısı takarak kürsüye çıkan Küçük, konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Küçük, "Böyle ayrılıklar ne güzel. 2,5 senedir Bursa'da sizlerin sevgisiyle, desteğiyle, arkadaşlığıyla, varlığıyla görev yaptım. Devlet işlerinde gelmek-gitmek vardır. Üç gün, beş gün sonra olur. Mühim olan sevenlerle kucaklaşarak ayrılmaktır. Sizlerin burada varlığınız benim için kıymetlidir. Türkiye'nin değişik yörelerinde Valilik yaptım. Bu görevi bana veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra devlet görevim devam edecek. Bir evim İstanbul'da, bir evim burada. Bir veda olarak sizlere konuşmuyorum. Sizlere sadece teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

İzzettin Küçük, kendisini uğurlamaya gelen Bursaslılarla tek tek vedalaştı. Bursaspor taraftarları da Küçük'ü meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde uğurladı. Kentten ayrılmak üzere kendi otomobiline binen Küçük, gözyaşlarına hakim olamadı, Bursalılara el sallayarak veda etti.

Görüntü dökümü:

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-Valinin konuşması

-Vedalasması,

-Vatandaslarla sarılması

-Fotoğraf çekinmesi

-Meşale ile uğurlama

-Şahsi aracına binmesi ve gitmesi Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

63 MB ====================== Dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tuzla Mahallesi 567 Sokak'ta bulunan Nedim Özmen'e ait 4 katlı binanın çatı katında, kiracı Muhammet Tuncer'in oturduğu evde, yangın çıktı. Evde yalnız olan 11 yaşındaki Can Tuncer, dumandan etkilendi. İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkona dayadığı merdivenle çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen çocuk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen ve elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.