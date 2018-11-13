DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Çavuşoğlu: Sadece dağda teröristle mücadele yetmez

1)ÇAVUŞOĞLU: TUNCELİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR KENT OLMUŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Munzur Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenlerinin ardından üniversite kampüsünde yapımına başlanan golf sahasının temel atma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Tunceli'de son yıllarda önemli bir tesisleşme ve hizmet anlayışı gördüğünü söyledi. Tunceli'de golf sahasının kurulmasının önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, golf, zenginlerin oyunu olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün burada mini de olsa bir golf tesisisin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Golf herkesin oynayabileceği bir spor. Bazen bakıyoruz dalga geçiyorlar. Görüyorum kimsesizler yurdundan çocuklar da oynuyor, köyden çocuklar da oynuyor. Yarın bu tesis bittiğinde Tuncelili gençler çocuklar da bu sporu oynayacak demek ki herkes oynayabiliyor. Türkiye'nin birçok ketindeki Golf sahalarını bizzat gördüm giderekte yaygınlaşıyor herkesin zevkle oynayacağı bir spor dalı" dedi.

İstanbul ve Antalya'daki golf sahalarında çok sayıda hoca ve yöneticinin Tuncelili olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bu çocuklar, gençlerimiz, hocalarımızın hepsi de gurur duyduğumuz çok sevdiğimiz güzel insanlar. Hepsi o sahalarda çanta taşıyarak, çalışarak başlamışlar ama kendilerini geliştirmişler ve hocalığa yükselmişler. Profesyonel olmuşlar. Önemli oyunculara bakıyoruz yine Tunceli'den kardeşlerimiz. Ne güzel bir şey. Hani bu sadece elit sporuydu. Tunceli'de bu kardeşlerimiz gelip Antalya'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde yöneticilik ve hocalık yapıyorlarsa bunu herkes yapabilir. İnanıyorum ki burada birçok Tuncelili kardeşimiz sadece üniversitede değil gençlerle, okullarla bütünleştirip farklı bir etkinliği buraya kazandırıyoruz." Konuşmaların ardından Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Tuncay Sonel ile Prof. Dr. Ubeyde İpek golf sahasının temel atma törenini gerçekleştirdiler. Temel atma töreninden sonra Tuncelili golf hocaları gösteri amaçlı golf atışı gerçekleştirdikten sonra tören sona erdi.

'BU KADAR GÜZEL TUNCELİ İLE KARŞILAŞACAĞIMI BENDE BEKLEMİYORDUM'

Golf sahasının temel atma törenin ardından Bakan Çavuşoğlu, berabarindeki Vali Tuncay Sonel ile birlikte, Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden ahşap tesislerin yapımında çalışan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte çay içti. Kendisini takip eden gazatecilere açıklamada bulunarak, Bakan Çavuşoğlu, Tunceli'nin geldiği noktada devletle vatandaşın kucaklaşmasının suni bir şey olmadığını, vatandaşların gönülden tepki verdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğul, "Böyle güzel bir, bu kadar çok tesisin olduğu ve bu kadar güzel Tunceli ile karşılaşacağımı bende beklemiyordum. Olumlu anlamda benim için de güzel oldu, çok mutlu bir gün geçirdik. Partiyi kurduğumuz günden itibaren 17 yıldır aktif siyasetin içindeyim. En mutlu, en huzurlu günlerimden bir tanesi oldu, Tunceli'nin geldiği bu nokta, yapılan hizmetler. Devletle vatandaşın kucaklaşması. Bu suni bir şey değil, böyle gönülden vatandaşlarımızın verdiği tepki ve halkın kadirşinaslığı bunları görmek bizi mutlu etti. Esasen Tunceli'nin ne kadar geliştiğini gördüm. Bu kadar hizmeti bu kadar kısa sürede yapabilirmiyiz, evet yapabiliyoruz, istenirse yapılıyor. Devletin kaynaklarını millete hizmet olarak harcamamız gerekiyor, bunun en güzel örneklerini de şimdi Belediye Başkan Vekili olarak Valimiz ve Tunceli'deki çalışma arkadaşlarımız göstermiştir. Böyle güzel bir Tunceliyle, doğrusu bu kadar güzel Tunceli ile karşılaşacağımı bende beklemiyordum, olumlu anlamda benim için de güzel oldu çok mutlu bir gün geçirdik.Çalışan işçilerimizle bir araya geldik, şimdi onların çayını içiyorum huzur içinde. terör bitince herşey daha güzel oluyor. Geçmiş dönemlerde yatırımcılar organize sanayide bile yatırım yapmaya korkuyordu. Şimdi Tunceli yatırım kenti olmuş. Şimdi ise Tunceli'nin değişik bölgelerinde yatırım yapıp üretim gerçekleştiriyorlar. Gittiğimiz tekstil fabrikası şuanda 350 kişiye iş veriyor, hepsi çok memnun. Artık burada üretilen ürünler ihracata gidiyor. İspanya'ya, Polanya'ya diğer Avrupa ülkelerine gidiyor, Türkiye'nin her bir köşesinin böyle olması gerekiyor. Biz elele verdikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.

'BİZ TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE HİÇBİR KARDEŞİMİZİ İHMAL ETMEMEK İSTİYORUZ'

Tunceli'de sosyal alanda kadınlar, fakir ve engellilere el uzatıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Hiçbir insanımızı, ihmal etmememiz lazım. Hiçbir şehrimizi, beldemizi, köyümüzü yani 781 bin kilometre kare içinde hiçbir kardeşimizi ihmal etmememiz lazım. İnşallah daha da iyi olacağız. Bugün Tunceli'de bulunmaktan çok mutluyum. Burada çalışan arkadaşlar, elbette para karşılığı bir iş yapıyorlar. Ustası, mühendisi ve çalışanı var ama Tunceli'ye böyle bir hizmeti kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyorlar. Ne mutlu onlara. Tunceli Valimiz Tuncay Sonel, kentte inanılmaz güzel hizmetler gerçekleştirmiş çok iyi bir kardeşlik havası yaratmış bun nedenle de kentte huzur ve kardeşlik havası hissedilir derecede yüksek" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Millet Bahçesi'nde Tuncelili sporcuların sergilediği su sporları gösterini izledikten sonra buradan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Bakan Çavuşoğlu'nun Millet Bahçesi ziyareti

-Milet Bahçesi'nde işçilerle sohbet

-Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

-Su sporları gösterimi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- ==================================================== 2)BÜYÜKERŞEN'E YUMRUKLU SALDIRIYA 3 YIL HAPİS CEZASI ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yumruklu saldırıda bulunan Yunus Memetoğlu, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar emekli polis memuru Mahfuz Banlı ile Yunus Emre Aksoy ise beraat etti. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 tarihinde Eskibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Zübeyde Hanım Caddesi'nde gezerken, kafe işletmecilerinin yola koyduğu masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince, tartışma çıktı. İddiaya göre, emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile çalışanları, Yılmaz Büyükerşen'e önce yumruklu saldırıda bulundu, ardından tabanca çekti. Olayın ardından gözaltına alınan Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eskişehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 3 sanık da tahliye edildi.

Tutuksuz sanıklar Mahfuz Banlı, Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy bugün son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarini istedi. Eskişehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silah çekip saldırıda bulunmakla suçlanan Yunus Memetoğlu'nu 3 yıl hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıklar Mahfuz Banlı ve Yunus Emre Aksoy'un ise beraatine karar verdi.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-

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3)İZMİR'DE ÇEVRECİLERİN TAŞ OCAĞI ZAFERİ İZMİR'in Menemen ilçesinde taş ocağı için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının iptali için açılan davada, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, dava sürerken ağaç kesimlerinin başladığı bölge için uygulamaya devam edilmesinin, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağına hükmetti. Vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı.

Menemen ilçesi Alaniçi Mahallesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda bir firmanın taş ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Çevreciler ve bölgede yaşayan vatandaşlar, karara karşı İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. İzmir Tabip Odası ve Menemen Belediyesi'nin de müdahil olduğu davada karar çıktı. Dava sonucunu beklemeden ağaç kesimlerinin başladığı proje alanına dair mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Projenin, bölgede yapılması planlanan Değirmendere Barajı'nı olumsuz yönde etkileyeceğine hükmeden mahkeme, kararında, maden sahası ve çevresinin birinci derecede yangına hassas bölge olduğunu ve insandan kaynaklanacak risklere maruz kalacağını belirtti. Yine projenin çevredeki endemik ekosistem alanları ile ilgili olarak flora ve fauna yapısını olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken mahkeme, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

MAHKEME PROJENİN RİSKLİ OLDUĞUNU BELİRLEDİ İzmir 2'nci İdare Mahkemesi kararında, hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin, uygulamaya devam edilmesinin, 'hukuk devleti' ilkesine aykırı bir durum yaracağını, bunun da davacı yönünden telafisi güç zararlara neden olacağını belirtildi. Mahkeme, kararında ayrıca, işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak meydana gelmesi muhakkak zararların, işlemin devam etmesi ile artacağı vurgulandı. Emiralem Çevre ve Dayanışma Platformu, mahkemeden çıkan kararı kutlamak için Emiralem'de bir araya geldi. Davanın avukatlarından Diler Bosut Güven, proje nedeniyle Karagöl ormanlarının acımasızca kesildiğini söyledi. Herkesin iklim değişiklikleri ve yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklık endişesi yaşadığını aktaran Bosut, "İşletmede kullanılacak günlük 88 metreküp su ihtiyacı, çevredeki su kaynalarına zarar verecek. Mahkemenin verdiği karar sevindirici ama mücadele henüz tam olarak bitmedi" dedi.