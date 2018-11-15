DHA YURT BÜLTENİ 18

DRİFT YAPAN OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ GAZİANTEP'te, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, motosiklete çarptı. Motosikletteki Nahsen Bozkurt'un (86) yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 4 Ekim günü Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün drift yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında ilerleyen Suriye uyruklu sürücüsü Akıl Ashour yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, sürüklenen Akıl Ashour ile arkasındaki Nahsen Bozkurt yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nahsen Bozkurt, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin drift yaparak caddeye girmesi ve kontrolden çıkarak motosiklete çarpması yer alıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Drift yapan otomobil

- Otomobilin caddeye girmesi

- Otomobilin motosiklete çarpması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 21 MB ========================================== ÇORUM’DA PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALDI ÇORUM’da evin önünde park halindeki motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ata Caddesinde önceki gece meydana geldi. Burak Y, motosikletini ikamet ettiği evin önüne park etti. Motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalıştırılıp götürüldü. Burak Y, ertesi sabah işine gitmek evinin önüne çıktığı sırada motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Motorunun çalındığını düşünen Burak Y, binanın güvenlik kamerasını incelediğinde gerçeği öğrendi. Hırsızlık şüphelisi motosikletle uğraştığı sırada sokaktan geçen araç sürücülerine aldırış etmedi.Burak Y, polise giderek şikayette bulundu. Burak Y., ”3 bin lira verip aldığın motosikletim bir gecede çalındı. Polisin bu kişiyi yakalamasını ve motosikletimin bulunmasını istiyorum. Adam elini kolunu sallayarak gelip benim motosikletimi çalıyor” dedi.

Görüntü Dökümü:

- Hırsızın bina önüne gelişi

- Motosikleti alıp gitmesi

-Detaylar (SÜRE: 4 Dk ) (BOYUT: 22.2 MB) Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ======================================== ARACININ İÇİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ CESEDİ BULUNDU KONYA’da park halinde bulunan hafif ticari araç içerisinde, vücudunda yaklaşık 20 bıçak darbesi olan Erdal Yıldırım’ın (48) cesedi bulundu. Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari araç içerisinde hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaklaşık 20 bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracın plakası üzerinden yola çıkan polis, ölen kişinin Erdal Yıldırım olduğunu belirledi.

Yıldırım hakkında ailesi tarafından dün öğle saatlerinde Özalkent Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde bir adet meyve bıçağı bulan polis, kan izlerini de takip ederek yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu. Polis, olayın orada gerçekleştiği yada şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra o istikamete kaçtığı şüphesi üzerinde duruyor.

Erdal Yıldırım’ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detaylar

- Polisin araç üzerinde incelemeleri

- Araçtan parmak izi alınması

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Tolga YANIK HASAN DÖNMEZ / KONYA (DHA) ================================================= ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM: CEZALARI 5 KAT ARTTIRACAĞIZ (4) ** BAKAN KURUM SOKAK ŞARKICILARIYLA TÜRKÜ SÖYLEDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki programını, Tarihi Kemeraltı Çarşısı turu ile sonlandırdı. Bakan Kurum, İzmir’in simgesi olan Kemeraltı Çarşısı'nda beraberindeki heyet ile birlikte Türk kahvesi içti. Daha sonra çarşıyı dolaşan Bakan Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti. Sokak sanatçılarına denk gelen heyet, burada türkü de söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bakan Kurum’a, "Rektörümüz Necdet Budak’ın güzel sesi var" dedi. Bunun üzerine Budak, "O halde hepimiz birlikte söyleyelim" dedi. Daha sonra heyet sokak sanatçılarından ünlü halk Ozanı Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü çalmalarını istedi. Bakan Kurum ve beraberindekiler, türkü söylemeye başladı. Bir süre sonra ezan okununca, türküyü yarım bırakan Kurum ve beraberindekiler, Kemeraltı Çarşısı turunu bu renkli görüntülerle sonlandırdı. Kurum, programın ardından Ankara’ya döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un kahve içmesinden görüntü

-Bakan Kurum’un Kemeraltı Çarşısı’nı dolaşması ve türkü söylemesi

-Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ======================================== KEMER GÖRÜNÜMLÜ KILIÇLA GASP ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI BURSA'da Suriye uyruklu 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri yine Suriye uyruklu H.S.'nin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Şüphelilerden 2'si olaydan 4 gün sonra yakalandı, diğeri ise aranıyor. Olay, 10 Kasım Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu B.E.(21), H.H.(20) ve henüz yakalanamayan bir kişi, Suriye uyruklu H.S.'nin evine zorla girdi. Şüphelilerden H.H., özel olarak imal edilmiş kemer görünümlü kılıcı çekerek, tehditle 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden H.H. ve B.E. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 4 gün sonra yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada deri kemer içine gizlenmiş esnek yapıda 75 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi. H.H. ve B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.