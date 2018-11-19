HABER

DHA YURT BÜLTENİ 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:06 | Son Güncelleme

UÇAĞIN YERİ TESPİT EDİLDİ ** Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (6)   Denizli'de düşen keşif uçağının yeri tesbit edildi.

UÇAĞIN YERİ TESPİT EDİLDİ

** Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (6)

Denizli'de düşen keşif uçağının yeri tesbit edildi. Uçağın Denizli Merkezefendi ilçesi güneyinde Babadağ'ın devamı şeklinde uzanan Başkarcı Dağı'nda düştüğü saptandı. Ekipler enkaza ulaşmaya çalışıyor.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

=================================

İNEGÖL'DE HAMALLAR ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hamallar arasında çıkan kavgada Savaş M.(32) silahla yaralandı. Silahlı kavga anı çevredeki işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay saat 18.20'de İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille Osmanbey Caddesine gelen 3 kişi, araçtan indikten sonra ismi henüz öğrenilmeyen ve hammal olduğu belirtilen bir kişi ile tartıştı. Çıkan tartışma yumruklaşmaya dönüşürken, tek başına olan kişi bedinden çabancasını çıkartarak, kendisi gibi hammal olduğu belirtilen 3 kişiye ateş açtı. Üç kişiden Savaş M. bacağına isabete eden kurşunla yere yığılırken, beraberinde olan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ise kaçtı. Silahlı kişi kaçan 2 kişiyi kovalarken iddiaya ateş açtığı ancak tek silah sesinden sonra tabancası tutukluk yaptı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirirken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi geldi.
Savaş M., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada saldırı anı ve yaşanan kovalamaca, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
------------------------------------------
-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri
-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıdan görüntüler
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Detaylar

Süre: 2 dakika 45 saniye Boyut: 308 MB

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

==========================

SELİMİYE CAMİİ, KANDİLDE DOLDU

EDİRNE'de Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Mevlit kandili nedeniyle dolup taştı.

Selimiye Camii, Mevlit kandilinde ziyaretçi akınına uğradı. Otobüslerle çevre illerden gelenlerle birlikte Selimiye Camii doldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, tarafından vaaz verdi. Camiye gelenler, namaz kılıp dua etti.

Görüntü Dökümü:
-Camiye girenler
-Camideki kalabalık
-Dua edenler
-İmamın anlatımları
-Edirne yazısı ve Selimiye Camii
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

=========================

ADIYAMAN'DA MEVLİT KANDİLİNDE CAMİLER DOLDU

ADIYAMAN'da, Mevlit Kandili nedeniyle vatandaş camilere akın etti.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in doğumunun 1447. yıldönümü nedeniyle

Mevlit Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından camilerde Mevlidi Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cami çıkışında ise cemaate ikramda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
- Vatandaşların camiye gelmesi
- Namaz kılması
- Mevlit ve Kuran-ı Kerim okunması
- Dua edilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

===========================

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Mevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii dolup taştıMevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii dolup taştı
Almanya'da Mevlit KandiliAlmanya'da Mevlit Kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.