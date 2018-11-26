DHA YURT BÜLTENİ 18

Yangın saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı bir binada meydana geldi. Ali ve Dürdane Ay'a ait olan zemin kattaki dairede iddiaya göre ocakta unutulan yemek alev alarak kısa sürede büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler üst katta oturan Cafer Ay ve Ersen Ay'ın dairelerine de sıçradı. Binadan güçlükle çıkan iki kişi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın yan binanın çatı katına sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Sırrın Mahallesi’nde 3 kızı ve kocasıyla beraber yaşayan A.N. geçen 25 Temmuz günü polise giderek, sağır ve dilsiz olan eşi H.N.’nin kızları R.N., Z.N. ve Z.N’ye cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis H.N.’yi gözaltına aldı. Baba sevk edildiği mahkemede ‘çocuğa cinsel istismar suçuyla tutuklandı. İddiaya göre; bugün adliyeye giden Z.N. görüştüğü avukatlardan babalarının cezaevinden çıkma ihtimali olduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve giden Z.N., kapıyı üzerine kilitleyip bileklerini kesti. Kardeşine destek olmak isteyen R.N. ise oturdukları 5 katlı binanın çatısına çıkarak kendini atacağını söyledi.

ŞANLIURFA’da, kendilerine taciz ettiğini iddia ettikleri babalarının cezaevinden çıkacağını öğrenen kız kardeşlerden Z.N. (17), bıçakla bileklerini kesti, R.N.(23) ise 5 katlı evin terasına çıkarak atlamak istedi. Polis kız kardeşleri güçlükle ikna etti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, kardeşleri evden çıkmaları için ikna etmeye çalıştı. Bilekleri kanlar içinde kalan Z.N. ise zaman zaman evin balkonuna çıkarak eve savcının gelmesini ve kendilerini dinlemesini istedi. Anne A.N.’de gözyaşlarına boğularak kızlarından evin kapısını açmasını istedi. R.N. polislerin konuşmasıyla bir süre sonra terastan indi. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından Z.N. de evin kapısını açarak polislerin girmesine izin verdi.

Kız kardeşlere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahale ederek hastaneye götürdü. Polis, Z.N. ve R.N.’nin ifadesini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Üzerine kapıyı kilitleyen Z. N., bıçakla balkona çıkıp bağırması

- Genç kızı ikna etmeye çalışan ekipler ve annesi

- Gözyaşlarına boğulan anne

- Kapıyı açmayan genç kızın ablası R. N., binanın çatısına çıkıp intihara kalkışması

- Ekipler her iki vakaya müdahalede bulunmaya çalışması

- Çatıdan indirilen genç kız

- Genel ve detay görüntüler