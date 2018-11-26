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DHA YURT BÜLTENİ 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

OCAKTA UNUTULAN YEMEK  İKİ KATLI BİNAYI YAKTI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 ailenin yaşadığı bina, ocakta unutulan yemek yüzünden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

OCAKTA UNUTULAN YEMEK İKİ KATLI BİNAYI YAKTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 ailenin yaşadığı bina, ocakta unutulan yemek yüzünden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevler binanın bitişiğindeki binanın çatısına da sıçrarken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı bir binada meydana geldi. Ali ve Dürdane Ay'a ait olan zemin kattaki dairede iddiaya göre ocakta unutulan yemek alev alarak kısa sürede büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler üst katta oturan Cafer Ay ve Ersen Ay'ın dairelerine de sıçradı. Binadan güçlükle çıkan iki kişi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın yan binanın çatı katına sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Genel görüntü
-Söndürme görüntüleri
-Detaylar

Süre: 1.32 Boyut: 171 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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BABALARININ CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMEYEN KIZ KARDEŞLER İNTİHARA KALKIŞTI

ŞANLIURFA’da, kendilerine taciz ettiğini iddia ettikleri babalarının cezaevinden çıkacağını öğrenen kız kardeşlerden Z.N. (17), bıçakla bileklerini kesti, R.N.(23) ise 5 katlı evin terasına çıkarak atlamak istedi. Polis kız kardeşleri güçlükle ikna etti.

Sırrın Mahallesi’nde 3 kızı ve kocasıyla beraber yaşayan A.N. geçen 25 Temmuz günü polise giderek, sağır ve dilsiz olan eşi H.N.’nin kızları R.N., Z.N. ve Z.N’ye cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis H.N.’yi gözaltına aldı. Baba sevk edildiği mahkemede ‘çocuğa cinsel istismar suçuyla tutuklandı. İddiaya göre; bugün adliyeye giden Z.N. görüştüğü avukatlardan babalarının cezaevinden çıkma ihtimali olduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve giden Z.N., kapıyı üzerine kilitleyip bileklerini kesti. Kardeşine destek olmak isteyen R.N. ise oturdukları 5 katlı binanın çatısına çıkarak kendini atacağını söyledi.

Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, kardeşleri evden çıkmaları için ikna etmeye çalıştı. Bilekleri kanlar içinde kalan Z.N. ise zaman zaman evin balkonuna çıkarak eve savcının gelmesini ve kendilerini dinlemesini istedi. Anne A.N.’de gözyaşlarına boğularak kızlarından evin kapısını açmasını istedi. R.N. polislerin konuşmasıyla bir süre sonra terastan indi. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından Z.N. de evin kapısını açarak polislerin girmesine izin verdi.

Kız kardeşlere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahale ederek hastaneye götürdü. Polis, Z.N. ve R.N.’nin ifadesini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yerinde toplanan kalabalık
- Üzerine kapıyı kilitleyen Z. N., bıçakla balkona çıkıp bağırması
- Genç kızı ikna etmeye çalışan ekipler ve annesi
- Gözyaşlarına boğulan anne
- Kapıyı açmayan genç kızın ablası R. N., binanın çatısına çıkıp intihara kalkışması
- Ekipler her iki vakaya müdahalede bulunmaya çalışması
- Çatıdan indirilen genç kız
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 625 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde motor kısmına saklanmış 8 kilo esrar ele geçirildi, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğukent Mahallesi'nde şüphe üzerine 23 AV 753 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin, eğitimli narkotik köpeği Alfi eşliğinde otomobilde yaptığı aramada motor kısmında özel bölmelere saklanmış 8 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis otomobildeki Ozan A. ve Hasgül G.’yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Durdurulan otomobil
- Dedektör köpeği Alfi'nin araması
- Kaputun altına saklanmış esrar
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 215 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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HIRSIZLIK İÇİN GELDİLER, KİLİDİ KESEMEYİNCE KAÇTILAR

DÜZCE'de, motor yağı satan bir iş yerinin kapı kilidini kesmeye çalışan 2 kişi, kapıyı açamayınca geldikleri araçla kaçtı. 2 kişinin kapı kilidini demir makasıyla kesmeye çalışmaları ve kaçmaları kameraya yansıdı.

Olay, 23 Kasım tarihinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Öztürk'e ait araç motor yağı satılan iş yerinin önüne bir araçla gelen kişiler bir süre etrafı izledi ve iş yeri önünden ayrıldı. Hırsızlar bir süre sonra araçtan aldıkları demir makası ile iş yerinin önüne gelerek, kilidini kesmeye çalıştı. Bu sırada aracın içinde bekleyen kişi olay yerinden uzaklaştı. İki kişi bir süre iş yerinin kilidini kesmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan iki kişi etraftan sesler duyunca, iş yerinin önünden kaçarak kendilerini bekleyen araca binip uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Ercan Öztürk kapı kilidinin kesilmeye çalıştığını anlayınca güvenlik kameralarını inceledi. 2 kişinin kapı kilidini kesmeye çalışmaları ve kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(İş yeri güvenlik kamerası)
- Olay yerinden görüntü
- Hırsızlık zanlılarının lüks araçla iş yeri önüne gelişi
- Hırsızlık zanlılarının kapı kilidini kesmeye çalışırken görüntü
- Hırsızlık zanlılarının kaçarken görüntü ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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