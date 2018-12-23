DHA YURT BÜLTENİ -18

Olay, akşam saatlerinde Balkatan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğüne katılan davetlilerden bazıları av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada henüz kimliği bilinmeyen kişi tarafından havaya ateş açılması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan Mahmut Çiçek, Ahmet Akal, Sibel Akal, Süreyya Kırmızı, Hızal Kırmızı, Muhrip Akal, Mehmet Çiçek, Ahmet Tumbul, Yusuf Gezeyen, Mehmet Tumbul ve Esra Kırmızı’ya isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine oley yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ise tüfeği ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da, sokakta düzenlenen düğünde kimin ateşlediği bilinmeyen bir av tüfeğinden çıkan saçmalar, 4'ü kadın 11 kişiye isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi kapıyı açık bırakıp alt kattaki komşusuna inen Ela Atalay, açık kapıyı kapatarak yanlışlıkla kilitledi. Küçük çocuğun annesi, eve geldiğinde kapının kapalı olduğunu gördü. Anne Atalay bütün çabalarına rağmen kapıyı açamayınca durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Eve gelen ekipler, merdivenle balkondan girdiği evde mahsur kalan Atalay'ı kurtardı. Korktuğu için gözyaşlarına boğulan küçük çocuk annesi teslim edildi.

ATIL DURUMDAKİ HASTANEDE HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

DÜZCE'de, atıl durumdaki eski hastaneye girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Z.K. suçüstü yakalandı. Z.K. dakikalarca ağlayarak polise kendisini serbest bırakması için dil döktü.

Olay, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. Aziziye Mahallesi'nde 2016 yılında açılan Atatürk Devlet Hastanesi'nin açılması ile aynı mahalledeki eski devlet hastanesi atıl duruma geldi. 1 haftadır atıl durumdaki hastanenin demir korkulukların ve içinde bulunan yangın musluklarının çalınmaya başlamasıyla çevredekiler, şikayetçi oldu. Polis gece saatlerinde ihbar üzerine olay yerine gelerek hastanenin demir korkuluklarını çalmaya çalışan Z.K.'yı suçüstü yakaladı. Z.K. gözaltına alınarak polis aracına konulurken dakikalarca ağladı, polise kendisini serbest bırakması için dil döktü. Z.K. ifadesi alınmak üzere merkeze götürülürken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin arama yaparken görüntüsü

- Polis aracına alınan şahsın ağlaması

- Bir vatandaş ile röp. ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==============================

