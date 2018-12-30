DHA YURT BÜLTENİ -18

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Hatay'dan yola çıkan çok sayıda fırtına obüsünü taşıyan askeri konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Karkamış'tan Suriye'nin Cerablus ilçesine gideceği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye çevre yolu

- Obüs yüklü tırların geçişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP (DHA) ===================== CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Ali T. (22), cami tuvaletinde ölü bulundu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen gencin yanında enjektör bulundu. Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cahit Köse Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami görevlisi temizlik yaptığı sırada tuvalet kabininde hareketsiz yatan Ali T.'yi görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali T.'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ali T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olay yerinde yaptığı incelemede kullanılmış enjektör buldu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Ali T.'nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Camii

- Polisin ve sağlıkçıların hareketliliği

- Yakınlarının kriz geçirmesi

- Cenazenin çıkartılıp cenaze aracına konması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ======================================= MANİSA'DAKİ KAZADA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Alay Kavşağında meydana geldi. A.H. yönetimindeki 45 YB 9286 plakalı otomobil, Akhisar istikametinden Soma yönüne seyir halinde olduğu sırada, kavşakta çıkış yapan T.M. idaresindeki 35 TP 593 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.H.'nin otomobili kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü A.H. ve yanındaki 4 yolcuya müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulans ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.