DHA YURT BÜLTENİ - 18

1 - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çapmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından birçok kişi yağmurlu havaya rağmen kucağında bebeğiyle kurtarma çalışmalarını izledi.

Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarında meydana geldi. Emre Demirel, yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobille Üçgen kavğaşından, Bağbaşı istikametine seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolun kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Otomobil sürücüsü Emre Demirel, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden itfaiye tarafından çıkartılan yaralılar Emre Gökçe, Aydın Işık ve Mehmet Kaplan ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik polisleri karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazada ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Emre Demirel'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Demirel'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine toplanan vatandaşlardan bazıları kamyon kasalarına çıkarken, kucaklarında yağmurlu havada bebekleriyle gelenlerde ekiplerin çalışmalarını izledi, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olal yerinden detay ve genel görüntüler

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntüler

-İkiye bölününen otomobilden görüntüler

-Olay yerine toplananlardan görüntüler

-cesedin çıkarılmasından görüntü

-Kucağından bebekle ekipleri izleyenlerden görüntüler

-Otomobilin 2 ayrı çekeciyle çekilmesi

-Kazada hayatını kaybeden Emre Demirel’in fotoğrafı Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2- Palyaço kılığındaki polisler, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı ANKARA'da yılbaşı kutlamaları kapsamında palyaço kılığına girerek güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı.

Ankara'da yılbaşı kutlamaları kapsamında alınan güvenlik önlemlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri özverili çalışmasıyla olası suçları önledi. Yılbaşı gecesi palyaço ve balon satıcısı kılığına giren Güven Timleri, Kızılay ve Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) bölgelerinde toplam 312 kişinin GBT kaydını sorguladı. Yapılan sorgulamada tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması (iki ayrı dosya) ve cinsel taciz (üç ayrı dosya) olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.

Vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmelerinde aktif rol üstlenen Güven Timleri, Güven Park, Kızılay AVM, Yüksel Caddesi çıkışı ve Sakarya Caddesi üzerinde taşkınlık çıkartan toplam 32 kişiye hemen müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Kutlama çerçevesinde alınan güvenlik tedbirlerinde Güven Timleri'nden 25 personel aktif olarak sahada görev yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Palyaço ve balon satıcısı kılığına giren polislerden görüntü

- Ekiplerin o kıyafetlerle emniyetten çıkarılması

- Genel detay Haber-Kamera: Fatih POYRAZ /ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================================== Gaziantep'te iki ilçede eğitime kar tatili GAZİANTEP’te etkili olan kar nedeniyle iki ilçede okullar ve rehabilitasyon merkezleri 1 gün tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele de 1 gün idari izin verildi.

Kentte dün sabah başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. Şehir beyaza bürünürken, belediye ekipleri ise tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. Gaziantep Valiliği'nden ise okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, "İl merkezindeki Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 02.01.2019 tarihinde 1 gün süre ile okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır" denildi. Haber: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA) Düzce'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı DÜZCE'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 yolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine giden Samet Seyyar (37) yönetimindeki 81 AU 389 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 DA 160 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Samet Seyyar, Ufuk Avcı (40) ve Ayhan Avcı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ufuk Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) Adıyaman'da cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Bilgiç yönetimindeki 02 HD 312 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Ali Çetin yönetimindeki 27 AG 083 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali Çetin, Hanım Kuruş (62), Sabiha Bilgiç (48) ve Hasan Kalkan (34), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. FOTOĞRAFLI Haber: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Denize düşen teknisyen boğuldu MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, iskelede balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen Ahmet Dikilitaş (37) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İçmeler Mahallesi’ndeki beş yıldızlı otelin yakınındaki iskelede meydana geldi. Bir otelde teknisyen olarak çalışan Ahmet Dikilitaş, arkadaşı Erhan B. (38) ile iskeleye gitti. İddiaya göre alkol aldıktan sonra balık tutan Dikilitaş, dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen Dikilitaş'ı kurtarmak için denize atlayan Erhan B.'nin çabaları sonuç vermedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Dikilitaş’ın cansız bedenini iskeleden 50 metre açıkta buldu. Karaya çıkartılan Dikilitaş'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede boğularak öldüğü ve alkollü olduğu tespit edildi. Dikilitaş'ın cenazesi, incelenmek üzere Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada denize düşen arkadaşını kurtarma çabaları sonuç vermeyince olay yerinden uzaklaşan Erhan B. olay sonrası verdiği ifadede, “İskelede balık tuttuğumuz sırada arkadaşım dengesini kaybederek denize düştü. Denize atlasam da rüzgârlı hava nedeniyle dalgalardan kurtaramadım. Yüzerek sahile çıktım. Korktuğum için uzaklaştımö dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.