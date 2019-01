DHA YURT BÜLTENİ-18

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, "Sevinçli ve coşkulu günlerin olduğu gibi böyle kederli ve acılı günler de vardır. Bu mukaddes topraklar için, bu kutlu dava için kendi canlarını karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını rahmetle anıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda şehit oldular. Allah ruhlarını şad etsin, makamlarını cennet eylesin. Sarıkamış İslam aleminin kaderidir, sadece Anadolu insanının değil. Sarıkamış artık İslam ümmetinin kaderi ve kutsal bu mekanıdır. Anadolu’nun her yerinden, diğer coğrafyalardan burada şehit olanlar var. Allah bir daha hem milletimize hem İslam ümmetine böyle acılı ve kederli günler yaşatmasın, tüm şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

GÜMÜŞHANE kent merkezinde, dağın yamacından kopan kayalar 10 katlı apartmanın üzerine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken, binada ise hasar meydana geldi.

Bölgede önlem alınmaması halinde 3 yıl içerisinde daha büyük riskler ortaya çıkabileceğini belirten Yusuf Oral, "Bu olay ileride meydana gelebilecek çok daha büyük felaketlerin habercisi. Bu haberi dikkate almamız lazım. Bu bize verilen bir mesaj. Kesinlikle bir an önce önlem alınması lazım. Şuan yeterli jeofizik ve jeolojik inceleme yapılsa eminim birkaç bloğun tahliyesinden bile bahsedilebilir burada. Bazı kısımlar afet alanı ilan edilebilir. Kayalarda derinine çatlaklar var. Bu çatlakların kesiştiği kısımlarda meydana gelen üçgen kısımlar donma kamaları meydana geldiğinde kopacak. Bu aşikar. Bu belki bu yıl belki 3 yıl sonra olacak ama kesinlikle olacak. Havalar daha da soğuduğunda bu riskler daha büyük bir hale gelecek" diye konuştu.

Bergama'nın kırsal Alhatlı mahallesinde oturan 30 yıllık hayvan üreticisi Bayram Ali Çakır'in Holstein cinsi Nazlı ismindeki süt ineği, Veteriner hekim Hüseyin Kemer'in uyguladığı suni tohumlama yöntemiyle hamile kaldı. Hüseyin Kemer gebeliğin son ayında ineğin birden fazla doğum yapacağını belirleyerek ineğin daha dikkatli bir bakıma alınmasını inek sahibi Bayram Ali Çakır'a iletti.. Bayram Ali Çakır ineğine her gün pekmez ve takviye yem desteği verdi. 02 Ocak 2019 günü ineğin doğum sancıları başlayınca da Veteriner Hekim Hüseyin Kemer'e haber verdi. Doğumda Nazlı ismindeki inek 3'ü dişi biri erkek olmak üzere 4 buzağı birden dünyaya getirince, Alhatlı Mahallesi'nin ve çevre mahallelerde yaşayan üreticilerin ilgisini topladı. 2 gün boyunca çevre mahalle ve Bergama ilçesinde yaşayan hayvan üreticileri 4'üz buzağı ve Nazlı ineği görmek için Alhatlı Mahallesi'ne akın etti.

Üretici Bayram Ali Çakır yaptığı açıklamada "İlk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldım ben hayatım boyunca dördüz doğuran bir inek ne gördüm nede duydum bu ineğimin geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği tek buzağısı doğumdan sonra hayatını kaybetmişti. Bu yıl dünyaya getirdiği 4 buzağı bana yeni yıl hediyesi oldu. Buzağıları şu an biberon ile her gün 20 litre süt vererek besliyorum, buzağılar ile Nazlı ismindeki ineğimi satmayı asla düşünmüyorum. Rabbime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Veteriner Hekim Hüseyin Kemer ise yaptığı açıklamada, "Doğal yolla kızgınlık göstermeyen Nazlı ismindeki İneğimize Progeston hormonu emdirilmiş İntravaginal araç ile programlı suni tohumlama ile gebe kalması sağlandı.Gebelik takibinin son ayında çoğul gebelik olduğu anlaşılınca inek sahibi Bayram Ali Çakır'a bilgi verip ineği daha özenli bakmasını sağladım ben dördüz gebelik değil 2 buzağı bekliyordum. İneklerde 4 gebelik dünyada fazla rastlanır bir durum değil. Buzağılar dünyaya gelir gelmez bakımlarını yapıp destek serumlarını verdik şu an gerek Nazlı ineğimiz gerekse buzağılarımızın sağlık durumu gayet iyidir" şeklinde konuştu.

