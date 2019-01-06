DHA YURT BÜLTENİ -18

Olay, Sincik- Malatya yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İlçede 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yarpuzlu Köyü yakınlarında Hacı K.'ya ait otomobil heyelan nedeniyle kayan toprak ve kaya parçaları altında kaldı. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken İl Özel İdare Ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl merkez ve ilçelerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent merkezi ile Kiğı ilçesi ve 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdare ekipleri çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olmasıyla, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bingöl-Elazığ karayolundan detaylar

- Kar yağışından detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL (DHA)

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