DHA YURT BÜLTENİ -18

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatleri itibariyle etkisini artıran lodos fırtınası yaşamı olmusuz etkiledi.Edremit Körfezi'nde rüzgarın dün akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde estiği Kuzey Ege'de oluşan lodos fırtınasın, deniz kenarında bulunan işletmeler etkilendi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkisini arttıran fırtına nedeniyle yükseklikleri 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Sahildeki çay bahçelerinin masa ve sandalyeleri ile bazı büfelerin meşrubatlarının bulunduğu buzdolapları devrildi. Akçay Mahallesi kordonundaki işletmeler teşhir ürünlerini dışarıya çıkaramadı. İşletmeciler, hava muhalefeti dolayısıyla dükkanlarını açamadıklarını belirtti. Mağaza sahibi Hanife Yurtseven, "Lodosumuz meşhurdur. Bugün lodos had safhada. Stantları açamıyoruz rüzgardan dolayı. Biz alıştık. Biz Akçay'ı her haliyle seviyoruz. Böyle oldu mu insanlar sokağa çıkmıyor. Dolayısıyla o da işlere olumsuz yansıyorö diye konuştu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın güneyli yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyorö ifadeleri kullanıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondon tırmanmak isterken kayıp düşen 35 yaşındaki Fehmi Çeviren'in ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Ayağındaki demirle hastaneye götürülen Çeviren, tedaviye alındı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak 79 numaradaki binada meydana geldi. Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı. Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Korkuluk demiri, Çeviren'in ayağına ok gibi saplandı. Acı içindeki Çeviren'i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağı korkuluk demirine saplanan Fehmi Çeviren'i kurtarmak için çalışma yaptı. Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı. Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan operasyonla demir çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Çeviren'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 30 kadın kursiyer tarafından üretilen bez çanta ve pazar fileleri, '5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye' projesi kapsamında vatandaşlara dağıtılıyor. Safranbolu'nun pilot bölge seçildiği 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçede, bez çanta ve file yapımı için kurs düzenlendi. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda kadınlar, üzerinde 'Safranbolu Kaymakamlığı', 'Safranbolu Belediyesi', 'sıfır atık' logolarının yer aldığı bez çantaları makinelerde dikerken, fileler de el işiyle yapılıyor. '5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye' projesi kapsamında çanta ve pazar fileleri vatandaşlara dağıtılıyor. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, bez çanta ve file üreten 30 kadın kursiyeri ziyaret ederek, "Bu örnek olarak gösterilecek bir uygulama oldu. 30 kişiyle çanta ve file üretimine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Günde 100 bez çanta üretebiliyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımıza bez çanta ve file dağıtmak değil. Biz ücretsiz olarak, her hangi bir talep almadan da dağıtabiliriz. Ancak amacımız vatandaşlarda çevre bilincini naylonla, plastikle mücadele bilincini geliştirmek." dedi.

Çaycuma'da kadınlara özel file örme kursu açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kent konseyi üyesi kadınlar, poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla belediyenin desteğiyle açılan pazar filesi örme kursuna büyük ilgi gösterdi

Çaycuma Kent Konseyi, Çaycuma Belediyesi'nin desteğiyle plastik torbaların kullanımını azaltmak için plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasının ardından pazar filesi örme kursu açtı. Kursun açılışını, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt gerçekleştirdi. 50 kadının katıldığı kurs, her hafta başka bir mahallede yapılacak. Kursun sonunda tüm katılımcılara 'Çaycuma Çevre Gönüllüsü Sertifikası' verilecek.

ÇEVRE İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLİYORUZ

Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, plastiğin çevre için bir düşman olduğunu belirterek, "Plastiğin nasıl büyük bir çevre sorunu yarattığını artık herkes biliyor. Biz öteden beri bu konuda duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Mahallelerde bu doğrultuda birçok çalışma yaptık, özellikle ambalaj atıklarının ayrıştırılarak plastiğin doğaya karışmaması konusunda binlerce Çaycumalı ile yüz yüze görüşerek farkındalık yaratmaya çalıştık. Biz vatandaşa ek yük getirecek bir yolla sorunun çözülmeye çalışılmasını doğru bulmasak da, bu konudaki her türlü çabayı destekliyoruz, katkı sunmak istiyoruz." dedi.