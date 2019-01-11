DHA YURT BÜLTENİ -18

Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (Geniş Haber) Gaziantep'te, boya fabrikasında çıkan yangında işyeri sahibi ile 1 işçi ağır yaralandı. Alevlere teslim olan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülebildi.

Saat 16.30 sıralarında, Sanayi Mahallesi’nde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesindeki Durmuş Mestanoğlu'na ait boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 400 metre karelik fabrikanın her yerini sardı. Yangın ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri yaralanan fabrika sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriye uyruklu işçi Abdullah El Marto'yu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavisine başlanan ve vücutlarının büyük bölümünde yanıklar oluştuğu saptanan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada yangın sırasında fabrikada dumandan etkilenen 3 işçiye de hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı. Yangına 15 araç ile müdahale eden itfaiye erleri 2 saatlik müdahale sonrası yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yer

- Fabrikanın yanması

- İşyerindeki söndürme çalışmaları

- İtfaiye araçları

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:139 MB Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ============ Ünlü et lokantısının sahibi adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı’ndaki "İsmail'in Yeri" isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte yardım ve finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan İsmail Çolak, Çilimli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. DÜZCE,(DHA) =============== Otomobilde koltuk takımı taşıdı, görenleri şaşkına çevirdi Bursa’nın İnegöl ilçesinde amatör kameralara yansıyan görüntülerde, otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl’ün Mesudiye alt geçidini kullanarak Mesudiye Mahallesi’ne giden sürücüler, otomobilin üzerine bağlanan koltuk takımıyla ilerlediğini görünce gözlerine inanamadı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenen otomobilin üzerine bir koltuk takımı bağlanarak taşındığı görüldü. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, bir kamyonete zorlukla sığacak koltuk takımının nizami bir şekilde otomobilin üstüne sarılıp taşındığını görenler hayrete düştü.

Görüntü Dökümü

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-Aracın üzerinde koltuklarla ilerlemesi

-Trafikte seyri

-Detaylar Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - ================= Soba yakarken çıkan yangında öldü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sultan Uslu (65), soba yakarken evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de oturan Sultan Uslu, yakmak istediği sobanın birden alev alması nedeniyle kıyafetleri ve saçı tutuştu. Sobadan uzaklaşmaya çalışan Uslu, yere düştü. Alevler kısa sürede evi sarınca dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Anacak alevlerin arasında kalan Sultan Uslu'nun yanarak öldüğü belirlendi. Uslu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

- Evin ve kalabalığın görüntüsü

- İtfaiye ve ambulansın görüntüsü

- Olay yerindeki polis otoları ve itfaiyenin görüntüleri Süre: 53" Boyut: 101 mb

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) =============== Askerler 70 yaşındaki kadının yükünü taşıdı Çorum'un Kargı ilçesinde jandarma ekibi, hayvanlarına çuvallarla saman taşırken zorlandığını gördükleri yaşlı bir kadına yardım etti.

Kargı ilçesine bağlı Sinanözü Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Şerife Bilmez'in sırtına yüklediği saman dolu çuvalları hayvanlarının bulunduğu ahıra götürmeye çalıştı. Bu sırada devriye görevinde olan bir jandarma ekibi çuvalları taşımakta güçlük çeken Bilmez'i gördü. Jandarma ekibi Bilmez'e yardım ederek çuvalları jandarma aracına yükledi. Ardından Bilmez'i ve çuvallarını evine kadar götürdü. Görüntü Dökümü:

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- Askerlerin sırtlarında çuvalları taşıması

-Yaşlı kadının askeri araca binmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ============== Filistin büyükelçisi Zonguldak'ta Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Büyükelçi Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından düzenlenecek "Filistin Özgür Olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır" konulu konferansa katılmak için Zonguldak’a gelen Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, ilk olarak Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Vali Bektaş, büyükelçi Dr. Mustafa'yi valilik binası girişinde karşıladı. Dr. Mustafa, ardından valilik özel defterini imzaladı.

Filistin ile Türkiye arasında özel bir ilişki olduğuna inandığını söyleyen Dr. Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti. Filistin'in her zaman Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Mustafa, "Filistin olarak bizim Türkiye ile ilişkimiz özel bir ilişki olduğuna inanıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu ilişkileri ileriye götürebilmek için uğraşıyoruz. Tabi Filistin’deki olaylardan dolayı çok zor durumda olmamıza rağmen biz ilişkilerin gelişmesi için uğraşıyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz gelişti son zamanlarda. Ziyaretimizin ticari olaraktan bir faydası olur. Filistin devletinin kurulabilmesi için Türkiye'nin desteği her zaman var ve biz teşekkür ediyoruz. Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Çünkü her fırsatta Filistin'e desteği dille getiren başkanlardan biri. Bütün Türk halkına ve size teşekkür ederiz." dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’da, Filistin büyükelçisini Zonguldak’ta görmekten mutlu olduğunu söyledi. Filistin'in her zaman Türkiye için önemli olduğunu anlatan Vali Bektaş, şöyle dedi:

"Uluslararası her platformda Filistin davası, Türkiye’nin davası haline gelmiş oldu. Ortadoğu'da, Suriye'de ve Irak'ta olan olayları biliyoruz. Türkiye'de 4 milyon oralardan gelmiş göçmen insan var. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu olaylar nedeniyle Türkiye'ye göçen insanları kabul ettiler. Vatandaşımız da bunu onayladı. Türkiye, devletiyle, milletiyle, Cumhurbaşkanıyla bu konuda komşularımızın ve kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Filistin'de üzüntülü sahneler cereyan etti. Giderek durumun daha da iyileştiğini düşünüyoruz. Umarız yakın gelecekte komşu ülke olarak Filistin sorunlarını çözerek yoluna devam eder. Kudüs, bütün Müslümanların olduğu gibi bizim içinde önemli bir yer. Benim 3 sene önce bir süre kadar Kudüs ziyaretim oldu. Uzunca bir ziyaret yaptık. şartları yakın olarak gördük. Bizim izlerimiz var orada. Ortak tarihimiz kültürümüz, hatıralarımız var. Hatıralar yaşıyor." dedi.

Vali Erdoğan Bektaş, Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya madenci heykeli hediye etti. Büyükelçi Dr. Mustafa da Filistin Büyükelçiliği’ni temsil eden plaket verdi.

Görüntü Dökümü

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-Büyükelçinin Valilik binasına gelişi

-Misafir defterini imzalaması

-Büyükelçi ve valinin açıklamaları Süre: (5:40) Boyut: (634 MB) Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) =============== Kahramanmaraş'ta metruk bina çöktü Kahramanmaraş'ta, kullanılmayan metruk bina bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında binada kimsenin olmadığını belirledi.

Olay, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Osman Erşan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki tek katlı bina, bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin, binanın yıllardır kullanılmadığını ancak uçucu ve uyuşturucu bağımlılarının sıkça uğradığı belirtmesi üzerine ekipler detaylı arama için iş makinesi istedi.

Olay yerine gelen iş makinesinin yardımıyla binanın molozları kaldırılarak enkazda arama yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında çökme sırasında binanın boş olduğu belirlenince ekipler, çevrede önlem aldı.