DHA YURT BÜLTENİ - 18

'FAZIL SAY KONSERİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği konserin ardından kulise geçerek Fazıl Say ile gerçekleştirdiği sohbetten detaylar anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımız ilginç bir hatırlatmada bulundu. Bu Truva destanı her yere sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız bazı tarihçilerin naklettiği şu anekdotu anlattı: Yunanlıların Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ülkemizden kovulmasından sonra İzmir'e uzanırken Atatürk'ün, 'Truva'nın öcünü aldık' şeklinde bir ifadesinden bahsediyorlar veya bazıları, 'Hektor'un öcünü aldık' şeklinde ifadesinden bahsediyorlar. Bu gözle de izledim konseri diye tabii Atatürk'ün bu hatırlatmasında, değerli tarihçimiz Murat Bardakçı'nın da yazısı vardı son derece önemli göndermeler var. Birincisi Truva'yı Anadolu şehri olarak görmesi, Truva savaş on yıllarca sürmüş ama aynı zamanda Atatürk'ün benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın halen sürdüğü ve bir bakıma da Atatürk'ün bu tarihsel derinliğe gönderme yapmasını hatırlattığı bir sohbet oldu" ifadelerini kullandı.

'MÜNBİÇ'TEKİ GÜVENLİĞİ DEVRALMAYA TÜRKİYE HAZIRDIR'

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçrekleştirdiği görüşmeyi ele alan Çelik şöyle konuştu:

"Senatör Graham bölgeye hakim birisi. Zaman zaman ABD'nin çekilmesine karşı açıklamaları olmuştu. Fakat Türkiye ziyaretinin faydalı ve ikna edici olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle Türkiye'nin güvenlik tehditleri konusunda çok doyurucu açıklamalar yaptı. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin giderilmesi gerektiğini, müttefik olarak bunu borçlu olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Külliye'deki kabulünde PKK-YPG -PYD ilişkisine dair kendisine çeşitli deliller gösterdi. Bunların Graham tarafından ilk defa görüldüğünü görüyoruz. Ortaya çıkan bu tablonun önceki Amerikan yönetimin sorumluluğu olduğunu açık bir şekilde Graham da bunu söyledi. Obama yönetiminin DEAŞ'a karşı YPG'yi beslemesinin bu kabul edilemez tabloyu ortaya çıkardığını ifade ediyor. Münbiç'teki güvenliği devralmaya Türkiye hazırdır. Bu ziyaretin bir senatörün Türkiye'nin perspektifini görmesi açısından son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. YPG'nin DEAŞ'a karşı desteklenmesi şunu ortaya çıkarıyor; Türkiye'ye karşı terör örgütü YPG'nin lehine bir durumu ortaya çıkarıyor. DEAŞ'la mücadele ediyor adı altında bir terör örgütü tekrar ortaya çıkarılıyor.ö