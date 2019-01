DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Şubeden çıkan polis araçları

- Şubeden mahkemeye sevk edilen teröristler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Bakan Soylu: Rica ediyorum sisteme gölge etmesinler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de son yıllarda her seçim öncesi bazı kesimlerin seçim güvenliğini tartışmaya açtığını belirterek, "Her seçim de aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile çevre illerin valileri ve davetliler katıldı.

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'de son yıllarda her seçim öncesi bazı kesimlerin seçim güvenliğini tartışmaya açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Birileri sürekli sisteme saldırıyor. Oysa bu sistem herkese lazımdır. Sistemin güvenirliği itibarı herkese lazımdır. Ve sisteme saldırmak, halkın iradesine, demokrasiye ve halkın iradesi sonucu tecelli eden iradeye saldırmak anlamına gelmektedir. Türkiye'deki seçim sistemi, her aşamasına herkesin dahil olduğu bir sistemdir. Milletin kendisinin dahil olduğu bir sistemdir. Esasen güvenirliği de buradan gelir. Bunun güvenilir olduğunu, bugün şaibe iddialarında bulunanların kendileri de bilmektedir. Her seçim aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Oluşturulmaya çalışılan bir güvensizlik, gerginlik ve daha seçim olmadan bir şeylerin yolunda gitmeyeceği havası ve seçim akşamı büyük bir sessizlik. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler."