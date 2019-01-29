DHA YURT BÜLTENİ -18

Altınözü'nde patlama: 2 ölü, 6 yaralı Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 2 Suriye vatandaşı hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- =============== AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandı (Geniş haber) Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski il başkanı Avukat Fikret Yeni, seçim çalışması için gittiği kebapçıda uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Partililerle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan ilçe belediye başkan adayı Fikret Yeni, burada Murat A. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Murat A., Yeni'yi bacağından bıçakladı. İkinci kez hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan Murat A., olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı belediye başkan adayı Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Fikret Yeni'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayımız Avukat Fikret Yeni’ye, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği yemekli toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda hafif şekilde yaralanan Av. Fikret Yeni, Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, herhangi hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

VALİ DEMİRTAŞ: FAİLİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Demirtaş, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sağlık durumu çok iyi. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Olayın failini tespit ettik. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Restoranda ciddi bir şey de yok aslında. Geliyor 'merhaba' diyor bıçağı çekiyor. İnşallah bizde yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Vali'nin açıklaması

- Olay yerindeki polisler

- Güvenlik şeridinin çekilmesi

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

- Hastanenin dış görüntüsü Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU-Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- =================== İzmir'de fırtına ağaçları devirdi bazı çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (2)

BALÇOVA'DA AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde, bugün saat 18.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi. Bu sırada seyir halinde olan 3 araç da, devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu. Araç sahiplerinden Emrah Dilenç (31), "Ağaç devrildi. Bir anda fren yaptım ama aracın üstüne devrildi" dedi. Kendisine bir zarar gelmediğine şükrettiğini söyledi. Araçta eşi ve çocuklarının bulunduğunu söyleyen sürücülerden Süleyman Alper de, "Eşim ve çocuklarımla birlikte Konak yönüne gidiyorduk. Arabayla giderken birden ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini görünce frene bastım. Allah'a şükür durabildim. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Yaşanan olayın ardından yol tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

HIZI 76 KİLOMETREYE ÇIKTI

İzmir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 76 kilometreye kadar çıktı.

FIRTINAYA HIZI GÜNEY EGE'DE 100 KİLOMETREYİ BULACAK

İzmir Meteroloji 2 Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı. Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerden rüzgarın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Güney Ege'de ise kuvvetli fırtınanın satteki hızı 100 kilometreyi bulacağı belirtildi. Fırtınanın, yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının ise güneybatılı akışlarla birlikte batı kesimlerini etkilediği ifade edildi. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı bildirildi. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.