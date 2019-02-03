DHA YURT BÜLTENİ - 18

Yıldırım: Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Kaldırınca HDP gözüküyor, indirince CHP gözüküyor. Kimse yemez, milletimiz yemez" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Altındağ Belediyesi’nin himayelerinde gerçekleştirilen Erzincan Dayanışma Derneği yeni binasının açılış törenine katıldı. Açılış töreninde toplanan kalabalığa hitap eden Yıldırım, İstanbul’dan Erzincan Derneği yeni binasının açılışını yapmak için geldiğini söyledi. ‘ERZİNCAN DEYİP GEÇMEYİN’

Yıldırım, Ankara nüfusunun önemli bir bölümünü Erzincanlıların oluşturduğunu belirterek, "İnsanlarımızın gurbette memleket hasretini gidermeyi sağlayacak bu dernek binasının açılışını yapacağız. Erzincan deyip geçmeyin. Yakında seçim var. 5 yıllığına her yerde belediye başkanı, muhtarlar seçilecek. Erzincanlılar, İstanbul’daki akraba dostlara haber salın beni unutmasınlarö dedi.

‘ERKEN TERHİSTEN VER ELİNİ İSTANBUL’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını anımsatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"18 Şubat’tan itibaren TBMM görevini tamamlayacağım, erken terhisten ver elini İstanbul. Seçimler önemli, her seçim yeni heyecan yeni umutları beraberinde getirir. Millet bizi biliyor. 1994’te Cumhurbaşkanımız ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladık. Daha sonra yolculuğumuz AK Parti’nin kuruluşu ile başladı. 16 yıl içinde Rabbimiz nasip etti milletimiz destek verdi. Milletvekilliği, Bakanlık, Başbakanlık şimdide Meclis Başkanlığı yapmak nasip oldu. Bu süreleri boşa geçirmedik. Bugüne kadar, bundan sonra da milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. 1 Nisan’da inşallah sonuç alırsak, o zaman durmak yok yola devam." 'DİĞER İTTİFAK’IN MASKESİ VAR'

Yıldırım, CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu 'Millet İttifakı'nı eleştirerek, şunları söyledi: "Millet bizi biliyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Şimdi bakıyoruz; diğer ittifaklarda maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor. Millet bunu yemez, hiç kimse hayal görmesin"

Yapılan konuşmanın ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binali Yıldırım'ın konuşması

- Yıldırım'ın alana girişi

- İstiklal Marşı'ndan detay

- Kurdela kesimi

- Genel detay Haber-Kamera: Besti KARALAR - Haluk KARAASLAN / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Otomobille çarpışan servis midibüsü reklam panosuna çarptı: 12 yaralı BİLECİK'te, işçilerin taşındığı servis midibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan Kadri Değirmenci'nin kullandığı 11 S 0056 plakalı servis midibüsü, henüz bilinmeyen nedenle Mir Abbas Seyidov yönetimindeki 34 MM 1844 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Değirmenci'nin kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki reklam panosuna çarparak, durdu. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile midibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların,

-Yaralıların ambulansla götürülmesi,

-Midibüs şoförünün konuşması Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kabloları çalmaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı KAHRAMANMARAŞ'ta, Türk Telekom'a ait kabloları makasla kesip çalmaya çalışan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, Ayhan U. (30), Ümit D. (21) ve H.İ.Z.'yi (16) Türk Telekoma'a ait direklerdeki kabloları makasla kestiğini fark etti. Bu sırada polisleri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler kısa kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede ise makas ve rulo halinde kablo ele geçirildi. 2 MAHALLEDE DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. Yakalandıkları yerdeki hırsızlık dışında 1 ay önce Döngel Mahallesi'nden bin, Yenicekale Mahallesi'nden de 100 metre kablo çaldıklarını itiraf eden 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ayhan U. ve Ümit D. tutuklandı, H.İ.Z. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin otodan indirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Hastane önü

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yıkım çalışması yapılan bina çöktü, ortalık savaş alanına döndü DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin ek binası olan Doktorlar Caddesi'ndeki 7 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, 3 ve 4'üncü katlar çöktü. Çökme sırasında inşaat atıkları çevreye yayıldı, ortalık toza büründü. İnşaat atıkları nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'ndeki daha önce hizmet verdiği binada eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım işlemini başlatan firma iş makineleriyle 7 katlı olan binanın katlarını tek tek yıkmaya başladı. Ancak bugün saat 18.00 sıralarında binanın yıkım işleminin yapıldığı arka bölümünde iddiaya göre iş makinesi operatörünün 2'ince kattan itibaren 3'üncü katta taşıcıyı kolonları yıkmaya başlaması çökmeye neden oldu. Binanın geri kalan 3 ve 4'üncü katları taşıcıyı kolonların zayıflaması üzerine birden çöktü. Çökmeyle birlikte etrafa inşaat atıkları dağıldı. Doktorlar caddesi çökmeyle birlikte toz bulutu içerisinde kaldı. Yıkılan binanın yanındaki iki apartman girişi inşaat atıkları nedeniyle kapanırken, bazı işyerlerinde de zarar oluştu. Katların çökmesi sırasında hiç kimsenin bölgede bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Binanın çevresinde olası bir tekrar çökme ihtimaline karşı önlem aldı. Sabah bina çevresinde hasar tespit çalışması yapılacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.