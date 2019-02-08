DHA YURT BÜLTENİ -18

Çavuşoğlu'dan, BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuyla ilgili açıklama DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için komisyon kurulmasını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ya da İnsan Hakları Komiserinin gerçekleştirebileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "2 gün önce bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da Wasghinton'da bu konuyu konuştuk. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerle bu başvuruyu yapacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Varsak-Otogar hattı arasındaki tramvayın deneme sürüşüne katıldı. Vatman koltuğuna oturan Çavuşoğlu, 11 kilometrelik hatta sürüş yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik BM raportörünün açıklamasını değerlendirdi. Çavuşoğlu, raportörün ön bilgi toplamak için Türkiye'ye geldiğini ve ilgili makamlarla görüştüğünü söyledi. 'MAALESEF İHTİMAL DAHİLİNDE GÖRMÜYORUZ' Raportörün yanında uzman ekiplerin yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, ekibin Dışişleri ve Adalet bakanlıkları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT ile görüştüğünü açıkladı. Soruşturma sürecinde elde ettikleri bilgileri ekiple paylaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Heyet resmi soruşturma için değil ön bilgi toplamak için gelmişti. Bundan sonraki süreçte BM'nin ya cinayetin aydınlatılması için komisyon kurması gerekiyor ya da BM soruşturması bekleniyor. BM soruşturması için Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkması gerekiyor. Bunu maalesef ihtimal dahilinde görmüyoruz bazı ülkelerin tutumu nedeniyle" diye konuştu.

'BM'NİN İNİSİYATİF ALMASI EN İSABETLİ YOL' Cemal Kaşıkçı cinayetinde gerçeklerin aydınlatılması için komisyon kurulmasını BM Genel Sekterinin kendisinin ya da İnsan Hakları Komiserinin gerçekleştirilebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "2 gün önce bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da Wasghinton'da bu konuyu konuştuk. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerle bu başvuruyu yapacağız. Çünkü bugüne kadar cevaplanmamış sorular var. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülüp cesedinin parçalandığını Suudi Arabistan da itiraf etti. Ama cesedin nerede olduğunu henüz bilmiyorum. Ailesinin bilme hakkı var. Herkesin, bu cinayetin arkasında kim var, talimatı kim verdi konusunda tahminleri var ama bu konuda Suudi Arabistan tarafından net bir cevap alamadık. Türkiye'de yerel iş birlikçilerin olduğunu itiraf ettiler. Fakat bu kişilerle ilgili bize ulaşmış henüz bir bilgi yok. Türkiye elindeki bilgileri uluslararası camia ile paylaştığı gibi Suudi Arabistan ile de paylaştı. Bunun karşılığında Suudiler'den bilgi alamadık. Bu gerçekler ışığında BM'nin inisiyatif alması en isabetli yol alacaktır. Raportörün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor" diye konuştu.

AİHM'İN HENDEK KARARI Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) başvurular üzerine 2015- 2016 yıllarındaki hendek olayları sırasında yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul etmemesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Bu karar kesindir. Çukur eylemleri döneminde yürüttüğümüz operasyonlar ve tedbirler, sivil insanların zarar görmemesi içindi. Teröristler sivilleri canlı kalkan olarak da kullandı. Bunların AİHM'e yaptığı başvuru oy birliğiyle reddedildi. Bu ayrıca mahkemenin 'Türkiye'de etkin bir hukuk yolu vardır, oraya da gitmelisin' şeklindeki yorumu Türkiye'de etkin iç hukuk yolunun tükenmediğinin göstergesidir. Buna benzer 30'dan fazla dava vardı. Diğer başvurulara emsal teşkil edecek bir karardır. Teröristlerin ve onların destekçilerinin yaptığı bu başvurular reddedilmiş oldu." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu’nun tramvay kullanırken görüntüsü

- Tramvayın görüntüsü

- Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamaları HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

============================= Muharrem İnce: CHP Genel Merkezi’nin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı’nı aştı YALOVA'da partisinin Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum" dedi. CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, burada konuşma yaptı. İnce, partililerin CHP'ye küsmemesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nin birçok yanlış yaptığını söyleyen İnce, "Bakın önce şuradan başlayalım; beni aday yapmadılar başka partiye giderim, yok öyle bir şey. Ben hiçbir yere gitmem, siz de gitmeyeceksiniz, küsmeyeceksiniz, yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen Cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya karışırsan yanlış yaparsın. 'Bunları yapmayın' diyorum ama aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece- gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum. 31 Mart akşamına kadar hangi arkadaşım davet ederse gücümün yettiğince, günde 4 saat uyku bir insana yeter zaten. Dün gece saat 01.00'de geldik Manisa'dan. Yarın Ankara'nın ilçelerindeyiz, Kalecik, Elmadağ'dayız. Yarın oralardayız. Devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU SEÇİM, SAKLI SEÇİM' İnce, 31 Mart seçimlerinin diğer seçimlerden farkı olduğunu söyledi. İnce, "Bu seçimin diğer seçimlerden farkı var. Bu seçim saklı seçim. Müzik, afiş, bayrak yok. Neymiş, ne diyor Erdoğan? Çevre diyor, çevreci bir kampanya. Halbuki alakası yok. Derdi şu; Müzik, afiş, bayrak olursa yer gök donatılırsa 'a secim ortamı var' diyecek insanlar. Seçim ortamında ne konuşulur? Geçim konuşulur, geçim. Tenceredeki et konuşulur. Evin içindeki dert konuşulur. Bunun konuşulmasını istemiyor. Aman seçim atmosferine Türkiye'yi sokmayalım ki, seçim konuşulmasın, geçim konuşulmasın, soğan, sivribiber konuşulmasın istiyor. Bu seçimin sloganı olsaydı hep söylüyorum; 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, nasıl oy vereceksin seni soyana' derdim. Herhalde bu olurdu" dedi. KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR ELEŞTİRİSİ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da eleştiren Muharrem İnce, "Maliye Bakanı çıkıyor, '11 bin dolar' diyor 'kişi başına gelirimiz.' 4 kişilik bir aile yapar 44 bin dolar. 44 bin doları 5,5'la çarp; 240 bin lira. 12 aya böl; ayda 20 bin lira. Demek ki 4 kişilik bir ailenin aylık 20 bin lira geliri varmış, hepimizin. İçinizde var mı böyle birisi? Bir tane milletvekili var burada. Bir tek o. Başka yok" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muharrem İnce, CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'e başarılar diledi. İnce, Güler ile birlikte seçim irtibat ofisinin açılış kurdelesini kesti. Görüntü Bilgisi:

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-Muharrem İnce'nin alana gelişi

-İnce'nin konuşmaları

-Açılış detayı Haber: Süheyla GÖZDERELİLER- Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA ==================== Kahramanmaraş'ta 7 aracın aküsünü çalan 3 kişi tutuklandı KAHRAMANMARAŞ'ta 7 aracın akülerini çalan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Banka soysak böyle yapmazsınız var ya" dedi. Şazibey Mahallesi'nde dün, devriye atan asayiş polisleri odun ambarında otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 akü ele geçirildi. Otomobilde bulunan Halil İbrahim K. (20), Eshabil K. (31) ve Hacı Mehmet K. (31) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin değişik tarihlerde 7 araçtan akü çaldığı ve kilo karşılığında sattığı belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri üzerine çalınan 7 akünün 5'i çeşitli hurda dükkanlarında ele geçirildi.

Sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Banka soysak böyle yapmazsınız var ya. Banka soyduk banka" dedi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, çalıntı aküleri alan hurdacılara da 'hırsızlık malı satın almak'tan adli işlem yapıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polis otosundan indirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Acil servis önü

- Hastaneden çıkarılmaları

- Şüphelinin tepki göstermesi

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

- Ele geçirilen aküler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ====================== Sahte dolarlarla yakalanan 2 Suriyeli tutuklandı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 100 dolarlık 100 sahte banknotla yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri, sahte banknotları 650 dolar karşılığında aldığını iddia etti. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde oturan yabancı uyruklu kişilerde yüklü miktarda sahte para olduğu ihbarı üzerine, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada, 100 dolarlık 100 sahte banknot ele geçirilirken, evde bulunan Suriye uyruklu Z.G. ile I.Ş.K. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi.