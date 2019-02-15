DHA YURT BÜLTENİ -18

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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

ERDOĞAN'DAN, POLİSİN KOLUNU ISIRAN HDP'Lİ AYDENİZ'E TEPKİ: BUNUN HESABINI SORACAĞIZ   BURSA'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek için oturma eylemi yaparken, kendisine müdahale eden kadın polisin kolunu ısıran HDP Milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösterdi.

ERDOĞAN'DAN, POLİSİN KOLUNU ISIRAN HDP'Lİ AYDENİZ'E TEPKİ: BUNUN HESABINI SORACAĞIZ

BURSA'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek için oturma eylemi yaparken, kendisine müdahale eden kadın polisin kolunu ısıran HDP Milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösterdi. Erdoğan, "İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra, 31 Mart yerel seçimleri için Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnede, meydanı dolduran kalabalıkla birlikte AK Parti'nin yerel seçimler için hazırlığı 'Nereden Nereye' şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından "Bursa, Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa. Medeniyetimizi zenginleştiren, İstanbul'un kapılarını ecdada açan Bursa. Nice gönül sultanının şehri Bursa. Seni gönülden selamlıyorum Bursa" diyerek konuşmasına başladı. Erdoğan, "Buradan, toprağı verimli, havası temiz, denizi sakin, sanayisi üretken, ticareti bereketli, insanı çalışkan bu güzel yeşil Bursa'yı selamlıyorum. Buradan dağı ulu, tarihi köklü, geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Sizleri, her biri Bursa'mızın birer alametifarikası olan kestane şekeri tadıyla, zeytin ve şeftali lezzetiyle, termal su sıcaklığıyla, çini güzelliğiyle selamlıyorum" dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa'da Zaman' şiirinin 'Ömrünün timsali beyaz Nilüfer/ Türbeler, camileri eski bahçeler' dizelerini okuyarak konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bursa inşallah gelecekte de rüyalarımızın şehri olmaya devam edecek. Kuruluş ve kurtuluş şehri Bursa'nın 31 Mart'ta gelişmeden ve kalkınmadan yana tercihini bir kez daha kullanacağını düşünüyorum. Bugün burada muhteşem bir katılım, muhteşem bir coşku var. Uçsuz bucaksız bir katılım. Hazır mıyız? Tüm Türkiye duysun Bursa; 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta Büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Maşallah, işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa'ya âşığım. Tanıdım tanıyalı sevdim, âşık oldum. Çünkü Bursa ile beraber yürüdük hep bu yolda. Bursa'yı sadece sevmekle kalmadık vecd ile hizmet ettik. Son 16 yılda Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon, bir tane 1 milyon geldi. Parayı teslim aldıktan sonra Mehmet Özhaseki kardeşim, Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle Mehmetçik Vakfı'na vereceğim."

'BAY KEMAL TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRMEMİZDEN RAHATSIZ OLUYOR'

"Bay Kemal, bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor, beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Merminin fiyatıyla domates, patastes, sivri biber bunların fiyatını karşılaştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi? Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank, bombalar, F-16'lar, bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için. Beyefendiler rahatsız oluyor. Teröristler tabii ki rahatsız olacak."

Erdoğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia ederek açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için Van'da oturma eylemi yaparken, kendisine müdahale eden kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösterdi. Erdoğan, "İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler" diye konuştu.

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