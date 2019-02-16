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DHA YURT BÜLTENİ -18

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 22:40 | Son Güncelleme

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI AVM'DEKİ BIÇAKLI KAVGA KAMERADA   HATAY'da, bir AVM'deki kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI AVM'DEKİ BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

HATAY'da, bir AVM'deki kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Antakya ilçesindeki bir AVM'deki kafede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki grup eline geçirdikleri sandalyeleri birbirine fırlattı, kimliği belirsiz kişi tarafından 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Yaralı 3 kişi ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, cep telefonu kamerası ile görüntülenen kavganın kayıtlarını incelemeye alarak soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü
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- İki grubun kavga anı

SÜRE: 00' 27" BOYUT: 52 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

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AHŞAP BİNA, ÇIKAN YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ

BALIKESİR’in Marmara ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında, 2 katlı ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Hükümet Caddesi Sinarit Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. Sevim Öksüz’e ait ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede binayı tamamen sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar olan sokağa itfaiye araçlarının girememesi nedeniyle yangına uzun hortumlarla müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin yangına müdahalesinden görüntüler

Süre: 1.10 Boyut: 1 MB
Haber-Kamera:Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),(DHA)

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Bakan Dönmez: O dönemler 'Sokağa maskeyle çıkın' diyorlardı(2)
STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret ederek meclis üyeleri ile toplantı yaptı. Bakan Dönmez basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı. Bakan Dönmez yaptığı konuşmada, "Biz 2002'de göreve geldiğimizde milli gelirimiz 3 bin dolar civarındaydı. Enflasyon ise yüzde 50-60'lar civarındaydı. Kısa süre içerisinde milli geliri 3 katına arttırdık, enflasyonu da tek hanelere kadar düşürmüştük. Ancak geçtiğimiz yıl bir ekonomik saldırı ile, adeta bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalan ülkemiz enflasyonun tekrar çift hanelerini görmeye başladı. Zamanında alınan tedbirler ile yeni ekonomik program kapsamında enflasyonda bir duruş söz konusu. İnşallah bu yıl içerisinde belki bir 14-15'leri yakalayacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren de tekrar tek haneli rakamlara gelmiş olacağız. Ona bağlı olarak faizde, işsizlik göstergelerinde iyileşmeleri hep birlikte göreceğiz. Biz daha önce çok daha kötülerine maruz kalmış bir ülkeyiz. Adeta aşılandık. Bunu da en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kocaeli Ticaret Odası toplantısından görüntü
-STK temsilcileri ile yapılan toplantının görüntüsü
-Salondan görüntüler
-Bakan Dönmez'in konuşması
-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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