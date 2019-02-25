DHA YURT BÜLTENİ-18

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

ADANA'da 15 katlı apartmanın 10'uncu katında elektrik kontağından çıkan yangına, merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Maddi hasara neden olan yangında anne ile bebeği dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77107 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 10'uncu katında çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, evden çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 10'uncu kattaki yangına merdivenli araç ve binanın yangın söndürme hortumuyla müdahale etti. Diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında ismi açıklanmayan bir kadın ve bebeği dumandan etkilendi. Durumları iyi olduğu belirtilen anne ve bebeğine, olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edildi. Apartman sakinlerine de korkulu anlar yaşatan yangın, maddi hasara neden oldu.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Daireden yükselen alevler

- İtfaiye erlerinin merdivenli araç ile yagına müdahale etmesi

- Apartmandaki bir kadının balkondan, çalışmaları izlemesi

- Ambulanstan görüntü

- Dumandan etkilenen bir kadın bebeğinin amlubanstaki görüntüsü

- Sokağa dökülen apartman sakinlerinden görüntü

- Kacaktaki bir kız çocuğundan görüntü

- Apartmana giren itfaiye erinden görüntü

- İtfaiye araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler