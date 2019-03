DHA YURT BÜLTENİ-18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye adına bir beka seçimi olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de 'Kürdistan' diye bir yer olmadığını ve Kürdistan hayalleri kuranların Kuzey Irak’a gidebileceklerini ifade etti. Erdoğan, “Bu bir beka meselesidir. Kimlere karşı? Hani bir tane mutabakat kurmuşlar, kim var burada CHP var, kim var bölücü terör örgütünün desteklediği parti var. Bizim ülkemizde 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? Bizim Doğu Anadolu’muz var, bizim Güneydoğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var. Bizim Ege’miz var, Marmara’mız var ve 780 bin kilometrekare ile bizim vatan topraklarımız var ama Kürdistan isteyen varsa Kuzey Irak’ta Kürdistan var oraya gider. Defolup oraya gider. Biz size bu ülke topraklarını böldürtmeyeceğiz. Ne diyorlar; 'biz sırtımızı YPG’ye dayadık' diyor, 'sırtımızı PKK’ya dayadık' diyor. Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık. Bizim farkımız budur. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar. Türkiye’de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu yılsonuna kadar TOBB ile beraber çalışarak 2,5 milyon işsize de iş temin edilecek. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz, bunun yanında kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla, iş gücüne katılma oranı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseldi. Tüm bu yükselişlere rağmen, Türkiye’nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 5,8’in oranında büyütmemiz varö diye konuştu.

Mitingde ilk olarak CHP Eşme Belediye Başkan adayı Yılmaz Tozan konuştu. Tozan'dan sonra parti otobüsünün üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Sizlerle biraz sohbet etmeye geldim" diyerek, başladı. Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki Eşme bir tarih yazacak. Adaletten doğruluktan yana bir tarih yazacak. Buranın sorunları var biliyorum. Nasıl çözerler? Akıllarıyla çözerler. Halka inanarak onlarla birlikte çözerler. Yılmaz (Tozan) Başkanın böyle bir inancı var. 'İnançlıyım kararlıyım' diyor. Sizin alt yapı sorunu dahil bütün sorunlarınızın teminatı benim. Gerekirse alt yapı sorununu çözmek için İzmir'i, Tekirdağ'ı, Aydın'ı, Hatay'ı buraya yığar buranın sorununu çözerim. Halkçı belediye nasıl olur halka nasıl hizmet edilirmiş sadece Eşme değil bütün Türkiye duysun diye Yılmaz Başkan, belediye başkanlığı yapacak" dedi.

'HARCADIĞIN HER KURUŞ MİLLETİN PARASIDIR'

"Biz sorunları biliyoruz nasıl çözüleceğini de biliyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren iktidarın 17 yıldır memleketi yönetemediğini öne sürerek, "Nereden yönetiyorlar? Saraydan. Saraydan ülke yönetilmez halkın arasında olacaksınız. Esnafla, halkla, sanayiciyle oturup konuşacaksınız. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi kadın erkek eşitliği demektir. Yerel yönetimlerde halka hizmet demektir. Saydam olmak demektir. Yani harcadığın her kuruşun hesabını halka vermek demektir. Bizim belediye başkanlarımızın özelliği benim de kendilerinden isteğim; Bir başkan seçildiği günden itibaren kendisine oy versin vermesin bütün vatandaşlarını kucaklayacak. İki harcadığın her kuruş milletin parasıdır" dedi.