DHA YURT BÜLTENİ -18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'yi gelişini de anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi, örgütün bayrağı ile geldi, hatırlayın. Bu HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı bile okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar; biz ise bayrağımızla yürüdük, yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin ortaya koyduğu şu tablo nedeniyle kendilerini alkışlıyorum. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Ezana düşmanlık eden, bu ülkede milletin tüm değerlerine düşmandır. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz. Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'yi yedi düvele birlikte geçilmez kıldık. Biz aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Her gün 5 kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim bölebilir? Hiçbir kavmin bir diğerine üstünlüğü yok. Kim Allah'a daha yakınsa o daha üstündür. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bunları söylüyor. Teröristler rahatsız olsa da bölücüler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz" ifadelerini kullandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Hüseyin K. idaresindeki 55 C 0309 plakalı servis, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden sürücüsü, öğrencileri servisin dışına çıkararak yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, son 15 yılda yaşanılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye'nin her alanda kendini yenilemeye, kabuğunu kırmaya devam ettiğini söyledi. Hedeflere koşar adım yürünülen her dönemde, farklı engeller çıkarılarak milli iradeye darbe vurulmaya çalışıldığını, bugün de farklı ekonomik spekülasyonlarla Türkiye'nin yıldırılmaya çalışıldığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Bugünün Türkiye'si artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir performansla ile 2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz. Amacımız Türkiye'yi ekonomik anlamda üst lige çıkarmak. Bunun yoluysa uygun maliyetli, kaliteli ve sürekli enerji arzından geçiyor. Bu nedenle, enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı dengeli bir enerji portfoyünün oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma gelmek zorundayız. Bu yola çıkarken 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' dedik. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getirmek için 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları' modelini hayata geçirdik. Son iki yılda bu anlamda ciddi mesafe katettik. Bunun sonucunda, 2019 Ocak'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz yaklaşık yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. Yenilenebilir enerjinin her alanında yatırımlarımızı derinleştirdik."