DHA YURT BÜLTENİ-18

Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, dün (çarşamba) saat 13.30 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde, yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Canlı ile arkasındaki arkadaşı Aydoğan Varol yola savruldu. Yaralanan iki gence, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra iki genç, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gençlerden durumu ağır olan, Ayşegül Sevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol, yaşamını yitirdi. Sosyal medyadan son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un ölüm haberi, kentte üzüntü yarattı. YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ CENAZEYE KATILDI Erdoğan- Ülkü çiftinin 3 çocuğundan ortanca olan Aydoğan Varol'un cenazesi, bugün ikindide Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Ortakent Mezarlığı'nda toparğa verildi. Cenazeye Varol'un ailesi, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, yakınları, öğretmenleri, sınıf arkadaşları başta olmak üzeri kendi ve diğer okullardan arkadaş ve öğretmenleri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Aydoğan Varol'un tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi ve kepi konuldu. Cenaze namazından önce Aydoğan Varol'un yakınları uzun süre göz yaşı döktü. Yüzlerce öğrencinin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Aydoğan'ın örnek olarak gösterilecek nadir öğrencilerden biri olduğunu belirten öğretmenleri, Varol'un birçok sosyal projede de yer aldığını söyledi. Ayrıca Aydoğan Varol'un birer yıl arayla motosiklet kazasında amcasını ve yakın arkadaşını yitirdiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile Karayollarına ait kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler Yolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Celalettin Konuk (51) idaresindeki Karayollarına ait 16 CRT 97 plakalı kamyon, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Fevzi Duman (52) yönetimindeki 11 DB 198 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken, kamyon ise yolun sağına yattı. Kaza soncunda kamyonun sürücüsü ile yanında bulunan Karayolları işçileri Rıdvan Doğan (48) ile Günday Çakır (52) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza saat 17.45 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde görevli çalışanları taşıyan Ekrem Gökhan idaresindeki 41 P 5079 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Ekrem Gökhan yaralanırken, araçta bulunanlar kazadan yaralanmadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem Gökhan tedavi altına alındı. Kazadan kurtulanlar olay yerine gelen servis firmasına ait araçla yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Horozköy Mahallesi ile 75. Yıl Mahallesi'nin bulvar olarak kesiştiği Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Horozköy Caddesi'nden 75. Yıl Mahallesi yönüne giden Halil Bağbozan (23), iddiaya göre, aniden önüne kıran motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, yönetimindeki 54 EA 883 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, Nurullah Öz (37) yönetimindeki 34 TJR 60 plakalı otomobille, karşılıklı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir süre şok yaşayan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı. Araçlar ise polis ekiplerince kaza yerinde yapılan inceleme sonrası çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Haber- Kamera; Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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ÇUKURCA'DA RESTORE EDİLEN 400 YILLIK TAŞ DEĞİRMEN HİZMETE AÇILDI

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, kaymakamlık tarafından restorasyonu tamamlanan 400 yıllık tarihi taş değirmenin hizmete açılışında, Çukurca'da her geçen gün ekonomik anlamda önemli bir büyümenin gözle görülür olduğunu söyledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Çukurca ilçesinde temel atma ve açılış törenlerine katıldı. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ilçe merkezinde yapılacak olan taziye evi ve Kuran kursu temel atma törenine katıldı.

'ÇUKURCA, DİĞER İLÇELERE ÖRNEK BİR MODEL OLACAK'

Vali Akbıyık, daha sonra unutulmaya yüz tutmuş 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenin açılışına katıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'dan restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Akbıyık, Çukurca'da önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Bugün birkaç tane temel atma töreninde bulunduk. Çok güzel işler ve yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan spor kompleksi, diğer taraftan da taş evlerin restorasyonu yapılıyor. Çukurca'nın bütün sokakları, asfalt ve kanalizasyonu tamamlanmış durumda. Dükkanlarımız ve yapılarımız güzel bir görünüme kavuşmuş durumda. Çukurca'nın 'Zap markası' dünya tarafından tanınıyor artık. İnşallah Çukurca'nın geleceğine ekonomik anlamda önemli bir katkı yapacak ve Çukurca, Hakkari ilimize ve diğer ilçelerimize örnek bir model olacaktır. Çukurca önümüzdeki günlerde devleti ile bütünleşmiş olarak daha güzel hizmetlere kavuşacak ve insanımız daha mutlu olacak. İnsanlarımız ekonomik, sosyal, kültürel ve spor açısından ülkenin diğer yerlerinde nasıl yaşıyorsa bugün Çukurca da aynı standartlara kavuşmuş durumda" dedi.