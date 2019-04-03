DHA YURT BÜLTENİ-18

KAYINBİRADERİNİN EŞİNİ, 9 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ KAHRAMANMARAŞ'ta Ali K. (42) bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız (45)'ı kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K., yanına av tüfeğini alarak kayın biraderinin evine gitti. Eve giren Ali K., yanındaki av tüfeği ile bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız'ı, 9 yaşındaki kızının gözü önünde kafasından vurdu. Çocuk, saldırı anında şoka girerken, zanlı ise 07 GIN 24 plakalı otomobille kaçtı. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, Emine Yıldız'ı kanlar içerisinde bulurken, şoka giren çocuğu ise evden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Şoka giren çocuğa de müdahale etti. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abbaslar Mahallesinde Ali K.'nın otomobili tesbit etti. Polislerin takip ettiğini anlayınca kaçmaya çalışan Ali K. kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlı Ali K. gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) ============== NİĞDE’DE TREN KAZASI: 2 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ NİĞDE’de hemzemin geçitte stop eden otomobile yük treni çarptı. Son anda otomobilden dışarıya atlayan iki kişi ölmekten kıl payı kurtuldu. Kaza, akşam saatlerinde Çevre Yolu'nda bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Mehmet Gözüaçık yönetimindeki 31 GY 638 plakalı otomobil, hemzemin geçitte stop etti. Tekrar çalıştırılamayan otomobile, Niğde’den Adana’ya giden yük treni çarparak, yaklaşık 300 metre sürükledi. Trenin çarpmasına saniyeler kala araçtan kendilerini dışarıya atan otomobil sürücüsü Gözüaçık ve yanındaki kişi, mucize eseri ölümden döndü. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin, demiryolundan çekilmesinin ardından tren yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Trenden görüntü

- Kaza yerindeki ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Süre: 02'08" Boyut: 57,2 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA) ============= Malkara'da orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Malkara'nın Danişment mevkiinde akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Alevler, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı cephaneliğin bulunduğu alana doğru ilerlerken, yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerine ait 4 itfaiye, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, ayrıca 20 personelin çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 5 dönümlük alan tahrip olurken, çok sayıda ağaç zarar gördü. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekipleri ile arazözlerin gelişi

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Söndürme çalışmaları

-Alev alev yanan ağaçlar

-Yangının kontrol altına alınması

-Detaylar

TEKİRDAĞ (DHA) ====================== Kırklareli'de 170 sandık yeniden sayılacak (2)

KIRKLARELİ'DE OYLAR SAYILMAYACAK Kırklareli'de seçimi 248 oy farkı ile kaybeden MHP'li aday Derba Bulut'un 170 sandığın yeniden sayılması ile ilgili yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görürken, ancak akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez seçimi kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, İlçe Seçim Kurulu'nun oyların sayılması yönündeki kararını İl Seçim Kurulu'nda itiraz etti. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, oyların sayılmaması yönünde karar aldı. Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları başvuruda geçerli sayılması gereken oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, bugün 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına yönünde karar verdi.

ÖZEL VE İNCE'DEN KESİMOĞLU'NA DESTEK ZİYARETİ CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP'li Muharrem İnce bugün kente gelerek bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek verdi. Kesimoğlu, İlçe Seçim Kurulu'nun oyların sayılması yönündeki kararını İl Seçim Kurulu'nda itiraz etti. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, oyların sayılmaması yönünde karar aldı. Haber-Kamera: KIRKLARELİ (DHA) ================================= Kırklareli'de 170 sandık yeniden sayılacak (3)

KESİMOĞLU: İL SEÇİM KURULU BİZİM İTİRAZIMIZI HAKLI BULDU Kırklareli'de İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını gerekli bulmadığı için iptal etmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Muharrem İnce, açıklamalarda bulundu. Kesimoğlu, oylama sırasında bir itiraz yapılmadığı için hepsine bir itirazın söz konusu olamayacağı gerekçesine dayandırıp, başvuru yaptıklarını belirterek, "İl Seçim Kurulu'na yaptığımız itiraz kabul edildi, sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisi geldi. Bundan sonra tabi arkadaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaparlar, yapmazlar bilmiyorum ama gelinen nokta bizim yargıya olan inancımızı teyit gördüğü bir nokta. Biz her şeye rağmen adalete güvendiğimizi ifade ettik gelinen sonuç, alınan sonuçla bunu teyit etmiştir. Adalet anlayışı içinde hareket eden herkese teşekkür etme zevkini görev kabul ediyorum" dedi.