DHA YURT BÜLTENİ -18

Trenin hemzemin geçitte çarptığı yaya öldü TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaya ve araç trafiğine kapatılan hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Sarıbıyıkoğlu(36), yolcu treninin çarpması sonucu öldü. Kaza, saat 20.00 sıralarında Çerkezköy BSH kavşağında meydana geldi. İstanbul Halkalı-Edirne seferini yapan 12702 sefer sayılı yolcu treni Çerkezköy Garı'ndan hareket etmesiyle birlikte BSH kavşağındaki hemzemin geçit araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ancak, Kemal Sarıbıyıkoğlu, kapalı hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken trenin çarpması sonucu olay yerinde öldü. Sarıbıyıkoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerin incelemeye aldığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Kaza yerinden detaylar

Polis ekiplerinin çalışması

Trenden detaylar

Kaza yerinde toplananlar

Hemzemin geçitten detaylar

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban-KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- ================ Nehre düşen kişiyi, eski cankurtaran kurtardı HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri’ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y. şehir merkezindeki köprü üzerinden nehri izlerken iddiaya göre rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü. Şans eseri olay yerinden geçen eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kıyıya çekti. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtaran Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı. M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Nehre düşen kişinin çıkarılması

- Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri

- Vatandaşların toplanması

- Genel ve detay Haber: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- ======================== Manisa'da evin bacasında çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, evin bacasında çıkan yangında mahalledeki 5 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Iklıkçı Mahallesi'nde Nurullah Şener'in (83) evinin bacasında, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki diğer evlere de sıçradı. Mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda alevleri söndürürken, 5 ev ise kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangın sonrasında üzerlerinden duman tüten evlerden görüntü Haber-Kamera: Kamil AKYOL / DEMİRCİ (Manisa), (DHA) =================== Tutuklanan şüpheli: Hırsızlığa devam, zevkine çalıyorum KAHRAMANMARAŞ'ta, fırından televizyon çaldığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ö. (33), gazetecilere, "Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum" dedi. Olay, dün gece Erkenez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki fırına giren şüpheli, televizyonu çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada televizyonu, 6 suç kaydı olan Mehmet Ö.'nün çaldığını tespit etti. Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı televizyon da ele geçirildi.

Olaydan bir gün önce eczanede masanın üzerindeki cep telefonunu da çaldığı belirlenen Mehmet Ö., sorgusunda suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö., gazetecilere, "Çıkınca devam edeceğiz inşallah. Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum. Hadi görüşürüz Maraş" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Polis otosunun gelişi

- Mehmet Ö. polisler arasında

- hastaneye alınması

- Doktor odasına götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ============================= Eğitim sendikalarından öğretmen Kuyucu'nun öldürülmesine tepki TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Çerkezköy Belediyesi önünde toplanarak Gebze'de Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Çerkezköy Belediyesi önünde toplanan Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Gebze Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etti. İlk konuşmayı yapan Türk Eğitim-Sen Çerkezköy temsilcisi Alper Tunga Şahin, "Birisi 5 aylık, 3 çocuk babası Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun görevi başında öğrencisi tarafından şehit edilmesi yüreğimizi yakmıştır. Acımızın tarifi yok. 3 yavrumuz yetim kaldı. Daha kaç kurban verelim? Kaç ocağa daha ateş düşecek? Eğitim camiası kaygılı. Seyirci kalınıyor. Tedavi acilen başlamalı. Hastalık ortadan kaldırılmalıdır. Yeter artık. Etkili, önleyici tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar derhal hayata geçirilmelidir. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Sadece acımızı paylaşmak, kınamak yetmez. Güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Bunu da vatan ve görev aşkı ile işimizi daha iyi yapabilmek için istiyoruz. Kaybettirilen itibarımızı, değerimizi istiyoruz" diye konuştu.