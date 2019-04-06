DHA YURT BÜLTENİ -18

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı (2)
BABA 'BEN VURDUM' DEDİ
Samsun'un Bafra ilçesinde aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak ölen Mert A.'yı (25), önce babası emekli polis memuru Ahmet A. (47) vurduğunu söyledi. Polis tarafından ifadesine başvurulan Mert A.'nın kardeşi Enes Talha Melih A. (19) ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyince, gözaltına alındı. Baba ve oğlunun gün boyu süren çapraz sorgularında yeni gelişme yaşandı. Enes Talha Melih A.'nın sağlık sorunları olan babasını korumak için cinayeti üstlenmeye çalıştığı iddia edildi. Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen emekli polis memuru Ahmet A. ile oğlu Enes Talha Melih A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle oğlu Enes Talha Melih A. ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.
İTİRAZ EDİLDİ, BABA TUTUKLANDI
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesinin üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet A., tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şüphelinin adliye çıkışı görüntüleri
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR SAMSUN - DHA
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Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor (2)
5 SANDIĞIN SAYIMINDA 1 OY AK PARTİ'YE ÇIKTI
5 sandığın sayımına Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz başkanlığındaki siyasi partilerden 6 komisyon üyesi ile birlikte başlandı. 5 sandıktaki sadece belediye başkanlıkları oy pusulası sayımı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren sayım sonunda Ak Parti'ye bir sandıktan 1 oy çıktı. Buna göre, önceki yapılan sayımlarda aradaki fark 148'e düştü.
'148 FARKLA BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ TESCİLLENMİŞTİR'
Sayım bittikten sonra Bartın İMKB okulu önünde partililere seslenen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "6 gündür devam eden sürecin sonuna geldik. Sonrasında 5 sandığın sayılmasına yönelik karar verildi. Alınan kararla ilgili sayım yapıldı. Geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şey çıkmamıştır. Sadece şu anda 1 oy hatalı giriş yapılmış. İddia edildiği gibi asla geçerli oy geçersiz, geçersiz oy geçerli sayılmamıştır. 148 farkla belediye başkanlığımız da tescillenmiştir. İstedikleri yere başvurularını yapabilir ama sandıkta hiçbir şey değişmez. Sonuçta orada sandık başındaki arkadaşlarımız asla hata yapmaz. Eğer onlarla ilgili bir şey söylemek onları yalancılıkla suçlamaktır. Onlara bir görev verilmiştir. Ve onlarda görevlerine yerine getirmişlerdir" dedi.
'BİR OY BİR OYDUR, KUTSALDIR, SEÇMENİN İRADESİDİR'
Daha sonra parti binasında açıklamalarda bulunan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Bugün yapılan sayımda da lehimize 1 oy çıktı. Orada da bir hata tespit edildi. Bir oy bir oydur, kutsaldır, seçmenin iradesidir. Gelinen noktada sandıkların tamamının açılması ile ilgili talebimiz devam ediyor. 5 sandıkla ilgili sayım gerekçeleri ne ise geriye kalan 149 sandıkta da oyların yeniden sayılması gerekir. Biz inanıyoruz ki o torbalarda geçerli sayılıp da geçersiz olabilecek çok sayıda oy vardır. Ayrıca 12 sandıkta da belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulasının vatandaşa verilmediğini tespit ettik. Bunlar belgeli tespitlerimiz. Biz yarın itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na itirazımızı yapıyoruz. Gerekçelerimiz sağlam. Yüksek Seçim Kurulu, bizim hukuki olarak hazırladığımız delilleriyle ibraz ettiğimiz bu itirazımıza biz inanıyoruz ki, olumlu cevap verecektir" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sayımın sona ermesi
-Cemal Akın açıklama
-Milletvekili Yılmaz Tunç açıklama
Süre: 3.18 Boyut: 366 MB
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)
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ADIYAMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 5'inci kilometresi Ortaca köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ateş (36) yönetimindeki 27BL 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ile ters dönen otomobildeki Mehmet Hamit Ateş (11), Mehmet Ulutaş (20) ve Yunus Gören (23) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan otomobil
-Görevliler inceleme yapıyor
-Yoldaki trafik seyri
-Yaralıların taşınması
-Acil önü
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA)
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EVİNİN PENCERESİNE ÇIKAN KÜÇÜK KIZ, VATANDAŞLARI KORKUTTU
DÜZCE’de, evinin penceresine çıkan küçük bir kız çocuğu, caddedeki vatandaşları korkuttu.
Olay, Gazhane Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki dairenin açık penceresine çıkan küçük kız çocuğunu gören vatandaşlar, çocuğun içeri girmesi için büyük çaba harcadı. Yoldan aracı ile geçen bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüde, küçük kız, uzun süre kendisine seslenen vatandaşlara baktı ve içeri girmedi. Olayın sonunda ise vatandaşların sesini duyan annenin kızını pencereden içeri aldığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(cep telefonu görüntüsü)
- Küçük kızın pencerede görüntüsü
- Vatandaşların küçük kıza içeri gitmesi uyarısının görüntüsü
- Detaylar
HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
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