DHA YURT BÜLTENİ -18

Samsun'un Bafra ilçesinde aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak ölen Mert A.'yı (25), önce babası emekli polis memuru Ahmet A. (47) vurduğunu söyledi. Polis tarafından ifadesine başvurulan Mert A.'nın kardeşi Enes Talha Melih A. (19) ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyince, gözaltına alındı. Baba ve oğlunun gün boyu süren çapraz sorgularında yeni gelişme yaşandı. Enes Talha Melih A.'nın sağlık sorunları olan babasını korumak için cinayeti üstlenmeye çalıştığı iddia edildi. Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen emekli polis memuru Ahmet A. ile oğlu Enes Talha Melih A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle oğlu Enes Talha Melih A. ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin adliye çıkışı görüntüleri

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR SAMSUN - DHA

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Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor (2)

5 SANDIĞIN SAYIMINDA 1 OY AK PARTİ'YE ÇIKTI

5 sandığın sayımına Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz başkanlığındaki siyasi partilerden 6 komisyon üyesi ile birlikte başlandı. 5 sandıktaki sadece belediye başkanlıkları oy pusulası sayımı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren sayım sonunda Ak Parti'ye bir sandıktan 1 oy çıktı. Buna göre, önceki yapılan sayımlarda aradaki fark 148'e düştü.

'148 FARKLA BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ TESCİLLENMİŞTİR'

Sayım bittikten sonra Bartın İMKB okulu önünde partililere seslenen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "6 gündür devam eden sürecin sonuna geldik. Sonrasında 5 sandığın sayılmasına yönelik karar verildi. Alınan kararla ilgili sayım yapıldı. Geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şey çıkmamıştır. Sadece şu anda 1 oy hatalı giriş yapılmış. İddia edildiği gibi asla geçerli oy geçersiz, geçersiz oy geçerli sayılmamıştır. 148 farkla belediye başkanlığımız da tescillenmiştir. İstedikleri yere başvurularını yapabilir ama sandıkta hiçbir şey değişmez. Sonuçta orada sandık başındaki arkadaşlarımız asla hata yapmaz. Eğer onlarla ilgili bir şey söylemek onları yalancılıkla suçlamaktır. Onlara bir görev verilmiştir. Ve onlarda görevlerine yerine getirmişlerdir" dedi.