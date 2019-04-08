DHA YURT BÜLTENİ-18

TUNCELİ'DE MAÇOĞLU, BELEDİYE ÖNÜNDEKİ GÜVENLİK DUVARINI YIKTIRDI TUNCELİ Belediye Başkanlığı'na seçilen Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeye kayyum atanmasının ardından güvenlik amacıyla yapılan duvarı iş makinesi ile yıktırdı.

TKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2016 yılında Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyeye kayyum atanan dönemin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak tarafından güvenlik amacıyla belediyenin önüne kurulan duvarı yıktırdı. Belediye binasının etrafına kurulan güvenlik duvarını halk ile arasında bir duvarın olmaması gerektiği için yıktığını anlatan Başkan Maçaoğlu, "Bir şeyleri yıkalım, kıralım diye değil. Amacımız belediye ve halk arasında örülen duvarı kaldırmaktır. Seçimden önce söylediğimiz bir şey vardı. Bunu halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak ve daha şeffaf bir görünüm kazandırmak adına yaptık. Ayrıca buraların uzun süredir çevre düzenlemesine de ihtiyacı vardı. Bundan kaynaklı bir çalışma. Belediyenin içi dışarıdan görülmüyordu. Biraz daha şeffaf ve görünür kılmak için yaptık. Yoksa bir şeyleri yıkalım, kıralım, değiştirelim meselesi değil. Halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak için yaptık" dedi.

Maçoğlu'nun yaptığı açıklamadan sonra iş makineleriyle yıkılan duvarın molozları kamyonlarla taşındı.

Görüntü dökümü:

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- İşçilerin duvar üzerindeki demirleri kesmesi

- İş makinesinin belediye binası önüne gelmesi

- İş makinesinin güvenlik duvarını yıkması

- Yıkılan duvarın kamyona yüklenmesi

- Vatandaşların yıkımı izlemesi

- Maçoğlu'nun açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 609 MB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) ===================================== YENİ BELEDİYE BAŞKANI, BİRİM MÜDÜRLERİNİN MAKAM ARAÇLARINI KALDIRDI AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, birim müdürlerinin makam araçlarının kaldırılması vaadini bugün gerçekleştirdi. Başkan Sarı, "Hiç kimse belediyenin aracı ile evine gidemeyecek diye bir vaadimiz vardı. Bugün araçlarımızı topladık. Arkadaşlarımıza konuyu anlattık. Ulaştırma birimi kurduk. Araçların oraya teslim ve iade edilmesini istedik" dedi. Amasya Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sarı, göreve geldiği ilk gün makam odasının kapısını söktürdü. İkinci olarak belediye önünde yaklaşık 5 bin kişiye yemek verdi. Seçim vaatleri arasında yer alan üçüncü sözü olan birim müdürlerinin makam araçlarını da bugün kaldırdı. Başkan Sarı, bugün belediye bünyesinde bulunan birim müdürlerinin ve personelin kullandığı 15 makam aracını kaldırdı. Belediye önüne çekilen makam araçlarının artık ihtiyaç dahilinde kullanılacağı belirtildi.

Aldığı kararla ilgili konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bugün burada toplanmamızın amacı bir, dedik ki bizim odamızın kapısı olmayacak dedik, huzurunuzda kapımızı söktük. İki ilk Cuma vatandaşlarımızla buluşacağız dedik, vatandaşlarımızla buluşarak 3-5 bin kişiye yemek verdik. Üç bizde araç kullanma işine son dedik, yani makamların araç kullanmasını ortadan kaldırdık. Hiç kimse belediyenin aracı ile evine gidemeyecek diye bir vaadimiz vardı. Bugün araçlarımızı topladık. Arkadaşlarımıza konuyu anlattık. Ulaştırma birimi kurduk. Araçların oraya teslim ve iade edilmesini istedik. Araçları topladık. Birkaç gün sonra da bu araçlar hakkında ne yapacağımızı, satacak mıyız, yoksa nerelerde kullanacağımızı, ne şekilde kullanacağımızı size beyan ediyorum. Sadece bir tane kullanılacak aracımız var, o da hizmet aracımız dediğimiz araç, yani işi olan belediyenin işi için falanca yere gideceğim diye arz edecek ve işini görecek. Bir tane de benim Belediye Başkanlığımızın kullandığı araç var, onun da evin önünde durması kesinlikle yasak, belediyenin hiçbir aracı makam, mevkisi ne olursa olsun" dedi.

Kentin bir başından bir başına 8 kilometre mesafe olduğunu söyleyen Başkan Sarı, "Belediyemiz ortada 4 kilometre, birim müdürlerimiz sabahleyin evinden gelirken zabıta müdürümüz sokak düzgün mü ona bakacak. Temizlik müdürümüz yürüyerek gelecek sokak temizlenmiş mi onu görecek. İmar müdürümüz çatıda birini görse 'Bu adam ne yapıyor' diyecek. Fen işleri müdürümüz eğer bir akarsu görürse 'Bu su nereden patlamış' deyip on un hemen tamiri için gereken talimatı verecek. Onun için herkes aksamaları yerinde görecek. Bunun yanında birim müdürlerimiz ve vatandaşlarla selamlaşarak gelecek. Derdimiz, gayemiz, arzumuz bu bundan sonra bizi izlemeye devam ediniz. Bunlar ilk klasiklerimiz, ileri de ağır projelerimizi de icra ederken sizleri çağıracağız" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Belediye dışından detay

- Makam araçlarından detay

- Belediye Başkanı açıklama

- Diğer detaylar Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) ============================== SAFRANBOLU'NUN TEK KADIN MUHTARI MAZBATASINI ALDI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, biri kadın, 13 erkek adayla yarışan Özlem Gürsel(40), ilçenin tek kadın muhtarı oldu. Karabük Üniversitesi'nde işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Özlem Gürsel, yerel seçimlerde Esentepe Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. 5 bin 500 seçmenin bulunduğu Esentepe Mahallesi'nde biri kadın, 13 erkek rakibini geride bırakıp 467 oy alarak ilçenin tek kadın muhtarı olmayı başaran Özlem Gürsel, Safranbolu Adliyesi'ne geldi. Safranbolu'nun tek kadın muhtarı olduğunu duyan bir davulcu Gürsel'i tebrik edip davul çaldı. İlçe Seçim Kurulunda görevli zabıt katibi Aysun Tancan'dan mazbatasını alan Özlem Gürsel, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Safranbolu'nun tek kadın muhtarı olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Gürsel, "Oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Azalarımızla birlikte bir yola çıktık ve başardık. Mutluyuz ve gururluyuz. Mahallemiz için en güzel şekilde çalışacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Elif Köse'yi tebrik eden Gürsel, "Kadın desteğiyle çok güzel şeyler yapacağız. Kadının gücünü burada ortaya koymuş olacağız." dedi.

Mahallelilerden olumlu tepkiler aldığına ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Bir kadın adayın muhtar olması onlar için bir değişiklik oldu. Gurur duydular. Ben de gurur duydum. Mahallemizi en iyi şekilde yöneteceğiz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Özlem Gürsel'in Davul eşliğinde yürümesi

-Özlem Gürsel'in mazbatasını alması

-Özlem Gürsel röp Süre:(02.13) Boyutu:(246 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) ================================= EVİNDE HUNHARCA ÖLDÜRÜLEN PAZARCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, evinde el ve ayakları bağlanmış halde hunharca öldürülmüş olarak bulunan 69 yaşındaki Ali Çetinkaya, gözyaşları içinde toprağa verildi. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli, 2 çocuk babası Ali Çetinkaya, dün (Pazar) saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki evinde kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından ölü bulundu. Açık olan kapıdan içeri girdiğinde ağabeyini el ve ayakları bağlanmış cesedi ile karşılaşan Gökoğlu'nun feryadına koşan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede de Gökoğlu'nun yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, evde boğuşma yaşandığı belirlendi. darp ve yara izlerinden yerde kırık olarak bulunan ütü ile başına vurulduğu ardından da öldüğünden emin olmak için yorgan ve yastık ile yüzüne bastırılıp, boğulmaya çalışıldığı sanılan Çetinkaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Eşi Pakize Çetinkaya'nın geçen 6 Nisan'da gelini ile İstanbul'daki oğlunu ziyarete gitmesi nedeniyle evde yalnız olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın, yapılan otopsinin ardından cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Çetinkaya için bugün öğlen evinin bulunduğu İstiklal Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Çetinkaya'nın oğlu Hasan Çetinkaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Çetinkaya'nın cenazesi İncirliova Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan polis, Çetinkaya 'nın hunharca öldürülmesiyle ilgili sır perdesinin aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öldürülen Ali Çetinkaya'nın fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) =================================== EDREMİT KÖRFEZİ'NDE, ZEYTİNDE YÜKSEK REKOLTE BEKLENİYOR BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, zeytinin ilk oluştuğu 'tırnaklama' denen kısımdaki verim, üreticide yüksek rekolte beklentisine yol açtı. Edremit Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Hakkı Semerci, "Ağacın formu, doğal şartlar ve gerekli soğuklama gerçekleşti. Hayalimiz olan 300- 350 bin tonluk verim alınabilir" dedi. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan ve dünya genelinde yapılan zeytin tadım yarışmalarında derece verilen Edremit Körfezi'nde, bu yıl zeytinde yüksek rekolte beklentisi var. Edremit Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, geçen sezon yeterli soğuklama ihtiyacını karşılayamayan zeytin ağaçlarında, tane kalitesinde istenilen seviye sağlanamazken, bu yıl doğal şartların oluştuğunu belirtti. Bölge üreticisinin de daha bilinçli bakım yaptığını kaydeden Semerci, gerekli iklim olaylarının zamanında gerçekleştiğini dile getirdi. Semerci, "Edremit Körfezi olarak zeytin ve zeytinyağı üretiminde oldukça önemli bir yere sahibiz. 2018- 2019 sezonunda bizim bölgemizde oldukça düşük bir rekolte gözlendi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, önceki yıl zeytin ağacının yıllık 1000 saat olan soğuklama ihtiyacının sağlanamaması, 600- 700 saat civarında kalması gibi görünmektedir. Oysa 2019- 2020 sezonuna girerken, gerekli soğuklamanın 1000 saati geçtiğini görüyoruz" diye konuştu.

'40 BİN TON ZEYTİNYAĞI VERMEYE MÜSAİT OLABİLİR' Zeytin ağacının dallarındaki mahsulün ortaya çıkacağı yerlere 'tırnaklama' denildiğini anlatan Semerci, "Ağaçların formu ve bu tırnaklamalardan verimli bir yıl geçireceğimizi anlıyoruz. Mahsulün başlangıç noktası, bir anlamda doğum öncesi cenin olarak nitelendirebileceğimiz dallardaki bu oluşum, bölgemizin zeytininde önemli bir rekolteye ulaşacağını bizlere göstermekte. Yaklaşık 40 bin ton civarı zeytinyağı vermeye müsait olabilir. Mevsimsel farklılıklar ve ağacın aleyhine kuraklık, sert poyrazlar bu durumu etkileyebilir; ama şu anda üretici ve bu işin ticaretini yapanlar için güzel bir yıl geleceğini söyleyebiliriz" dedi. 'EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK' Zeytinyağının çok önemli ticaret ürünü olduğuna dikkat çeken Mehmet Hakkı Semerci, ithal yardımcı ham madde alınmadan, direkt ekonomiye faydalı olduğunu söyledi. Doğal şartların böyle devam etmesiyle üreticinin 300- 350 bin tonluk hayalinin gerçekleşebileceğini kaydeden Semerci, "Zeytinyağı, ihracatta yardımcı ham madde alınmaksızın, bütün gelirinin ülke ekonomisine kaldığı bir ticaret üründür. Zeytinyağında 90 bin tonluk bir ihracat hacmimiz var. Türkiye'de eğer ağaçların durumu böyleyse bizim Türkiye genelindeki 300- 350 bin tonluk üretim hayalimizi gerçekleşeceğini umuyoruz. Hem üretici hem tüccar için şu anki görüntü umutlandırıyor. Umarım, bu görüntü üretimimize yansır ve bereketli yıl geçirmemizi sağlar" diye konuştu.