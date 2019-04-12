DHA YURT BÜLTENİ-18

MALATYA'DA POLİS ARACINA TABANCALI SALDIRI: 1 GÖZALTI MALATYA'da hareket halindeki polis aracına tabanca ile ateş edildi. Araca iki mermi isabet ederken, polisler şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olay, akşam saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan 44 A 7443 plakalı polis otomobiline tabanca ile ateş açıldı. Polis aracına iki mermi isabet ederken olayda yaralanan olmadı. Araçtan inen polisler, tabancayı ateşlediği öne sürülen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ========================== Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, ULUSAL FINDIK ÇALIŞTAYI'NA KATILDI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Boztepe’de bir otelde düzenlenen ‘Ulusal Fındık Çalıştayı’na katıldı. Sektör temsilcilerinden çalıştayda fındığın sonuç bildirgesini dinleyen Bakan Pakdemirli, hükümet olarak üreticiye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin fındığın ana vatanı olduğunu, ihracatının da 3 milyar dolar seviyelerine çıkması için markalaşmayla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Fındığı 600 yıldır ihraç ediyoruz. Fındık Karadenizli’yi baba ocağına bağlayan ürün. 500 bin ailenin ekmek yediği, 700 bin hektar alanda üretimle dünyada en iyi, kaliteli fındığı biz üretiyoruz. Dünyadaki fındık alanlarının yüzde 75’i bizim. 100 ülkeden fazlaya ihracatımız var. 250 bin ton fındık ihraç ediyoruz. Dünya ihracatının yüzde 75’ini, Türkiye’de toplam tarımsal ürünün yüzde 10’unu oluşturuyor. Burada dünyanın en iyi kaliteli fındığı bizde. Her sene hasat zamanına yakın en büyük endişemiz fındığın fiyatı oluyor. Fındığın bugünü, yarınını ve 10 sene, 20 sene sonrasını, mümkünse 50 sene sonrasını konuşmamız lazım. Eğer fındıkta rekabetçiysek 50 sene sonrada rekabetçi kalmanın yollarını bulmamız lazım" dedi.

'FINDIĞIN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE YAZMAK DURUMUNDAYIZ' Çalıştay’da çıkan sonuçların çok önemli olduğunu, bakanlıkta da bir çalışma grubu kuracağını belirten Bakan Pakdemirli, “Fındığın geleceğini hep birlikte yazmak durumundayız. Başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından fındık çok önemseniyor. Bu çalıştayı devam ettirmeyi istiyorum. Dünyanın en büyük fındık çalıştayı var, her sene ABD bunu konuşuyor. TMO ile Mayıs ayında fındığı konuşmaya ABD’ye gidiyoruz. Biz fındığımızdaki kaliteyi nasıl artırırız, en iyi katma değerle nasıl değerlendiririz bunu konuşuyor olmamız lazım. TMO bundan sonrada bölge insanına tam destek olacak. İnşallah Fiskobirlik artık tek başına piyasada regüle edebilmesidir. Edemezse biz her zaman TMO olarak oradayız. Bu işlerin regülasyon kısmını asıl mutlaka ve mutlaka birliklerin ve kooperatiflerin yapması lazım" diye konuştu. 'LİSANSLI DEPOCULUĞU KESİNLİKLE HALLETMEMİZ LAZIM' Fındığın sanayi ürünü hale getirilerek pazarlanmasının da önemli olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, şunları dedi:

"Türkiye’yi fındık anlamında daha çok kalkındırmamız lazım. Fındık Türkiye’de 2-3 milyar dolara kadar senelik Türkiye’nin ihracatına katkı sunmuş bir ürün. Çok daha stratejik olarak ağırlıkla ihracat ürünü olduğu için üreticiyi desteklemek anlamında bu işin fiyatının artması yolunda işin gereğini yapmamız gerekiyor. Bazı sorunlarımızda var. Verimle ilgili, hastalıklarla mücadele var. Lisanslı depoculuğu kesinlikle halletmemiz lazım. Lisanslı depoculukla ilgili yatırımları artırmamız lazım." 'İÇ TÜKETİMİMİZİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR' Fındığın tanıtımı konusunda devlet olarak yardıma devam edeceklerini, iç tüketimi de mutlaka artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “İç tüketimi mutlaka artırmamız lazım. Farklı ambalaj ve paketlerde iç tüketimi artırmamız gerekiyor. Yaşlanan ağaç yapımızdan da mutlaka bir noktaya getirmemiz lazım. Fındık konusunda mevcut durumu gözden geçirip kamu ve özel sektör iş birliği ile bu işi yapacağız. Bu çalıştayın bir milat olduğuna inanıyorum. Ortaya koyulan çalışmalarla üreticimiz, tüccarımız, sanayimiz daha güçlü olacak. Türkiye’nin fındığının marka değeri daha iyi olacakö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Pakdemirli konuşması

Detaylar Haber-Kamera: Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK ORDU-DHA ======================== KAPIKULE'DE TIR SÜRÜCÜLERİNİN KUYRUK ÇİLESİ SONA ERDİ EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücüler için çileye dönen kuyruk, yol üzerinde açılan bir perondan alınan sıra numarası ile mesajla uyarı sistemi sayesinde önlendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bundan sonra TIR şoförlerimiz artık gayri insani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak" dedi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruklarına son vermek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Edirne Valiliği işbirliğinde yeni bir sistem hayata geçirildi. Sistem kapsamında Kapıkule karayolu üzerinde kurulan perondan sıra numarası alacak TIR şoförleri, istediği tesiste dinlenecek ve kendisine sıra geldiği zaman kuyruğa girmeden Kapıkule'den çıkış yapabilecek. Kapıkule yolu üzerinde şoförlere numara verip sıraya girmelerini sağlayan açılan peronu incelemeye giden Edirne Valisi Ekrem Canalp, şunları söyledi:

"Edirne dediğimizde akla gelen kötü imajlardan bir tanesi TIR kuyruklarıydı. Bazen 10-15 kilometreyi, hatta 22 kilometreyi bulan TIR kuyruklarımız oluyordu. Bu kuyruklar neden oluyor? Bir defa bunun görmek gerekiyor. Kapıkule dünyadaki en büyük ikinci kara hudut kapısı. Amerika ile Meksika arasındaki hudut kapısını bir kenara bırakacak olursanız dünyada en fazla araç yoğunluğunun yaşandığı hudut kapısı Kapıkule. Dünyanın en büyük ikinci kapısı olmasına rağmen bizim ülkemizin ekonomisinin dinamizminin de bir timsalidir aslında, burada kapasiteyi ne kadar arttırsanız da belli miktarda kuyruk mutlaka olur. Bu kuyruklar da bazı dönemlerde 22 kilometreyi

bulabiliyor. Valilik, bölge müdürlüğümüz olarak, vali yardımcılarımız, il emniyet müdürümüz ve il jandarma komutanımızla beraber çok sayıda toplantı yaptık. Acaba biz bu TIR kuyruklarını nasıl sonlandırırız diye. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendi Edirne'ye geldiğinde de bu konuyu kendisiyle görüştük, kendisinin talimatlarını alma şansımız oldu. Daha sonra yine kendisiyle telefonla görüşme yapmak suretiyle yine bu TIR kuyruklarının sonlandırılması noktasında kendilerinden desteklerini talep ettik. TOBB Başkanı Rıfat bey de aynı şekilde her türlü destek olacaklarını ifade etti. Kendi aramızda yaptığımız belli toplantılar neticesinde bu gördüğünü küçük kulübenin TIR kuyruklarını sonlandırması noktasında çok faydalı olabileceği fikir birliğine vardık."

MESAJ İLE BİTEN KUYRUK ÇİLESİ

TIR şoförlerinin sıra fişi almalarının ardımdan cep telefonlarına uyarı mesajı gönderildiğini anlatan Vali Canalp, "Başlangıçta bu yazılımın nasıl olması gerektiği noktasında tereddütler yaşadık. Uygulamaya geçmesi noktasında bazı sıkıntılar yaşadık ama her sıkıntıyı aşama aşama sona erdirmek suretiyle bugün artık bu tesisi faal hale getirme imkanımız oldu. Bundan sonra TIR şöförlerimiz artık gayri insani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak. Malumlarınız TIR şöförlerimiz günün 8 saatini araç kullanmakla geçirebilirler, geri kalan 16 saatlerinde de dinlenmek zorundalar. Daha fazla araç kullanmaları yasaktır. TIR kuyruğunda bekletildiğiniz zaman ise dinlenemiyorsunuz. Mutlaka 5 dakikada bir aracınızı çalıştırmanız tekrar yola koyulmanız gerekiyor ve bu periyod devam ediyor. Eğer gece saatine kaldığınızda da uyku düzeninizi de aynı şekilde gerçekleştirmeniz mümkün olmuyor. Dolayısıyla da TIR şöförlerimizin dinlenmeleri gerekiyor. Beklemeye alışkınlar zaten ama insani koşullar altında beklemeye alışkınlar. Bizim de yaptığımız bu uygulamada TIR şöförlerimiz insani koşullar altında tesislerde beklemesine yönelik. Buradan TIR şöförlerimiz TIR kuyruğunda beklemek yerine buradan bir sıra fişi alacak, almış olduğu fişle ilerideki tesislerden herhangi bir tesiste gidecek kendi sırasını bekleyecek. Beklediği sırada da kendisine bilgilendirme yapılacak. O bilgilendirme neticesinde kendisi hangi saatte işlemlerinin yapılacağını bilecek. Kişilerin cep telefonlarına da mesaj gidiyor, uygulama üzerinden de kendi sıralarının ne zaman geleceğini görme imkanları buluyor. Dolayısıyla artık kuyrukta beklemek durumunda kalmayacak. Kuyruktan kaynaklanan sıkıntıları da bu şekilde bertaraf etme imkanımız olacak" dedi.

'KAPIKULE, TIR KUYRUĞU İLE ANILMAYACAK'

Kapıkule'nin artık TIR kuyruğu ile anılmayacağını söyleyen Canalp, "Bu basit ve çok pratik bir sistem, çok fazla yüksek maliyeti olmayan bir sistem. İnşallah bundan sonra insanlarımızın aklına Edirne denildiği zaman TIR kuyrukları gelmeyecek. Artık Edirne'de Kapıkule en azından TIR kuyruklarıyla anılır olmayacak. İnşallah bundan sonra ihracatımızın isimsiz kahramanları olan TIR şöförleri de insani koşullar altında seyahat etme ve dinlenme imkanı bulmuş olacaklar. Buranın Türkiye'de de dünyada da adı yok. Siz nasıl adlandırırsanız o şekilde adlandırılmış olur. Bizdeki adı TIR kuyruklarını sonlandırma peronu bu. Buradaki tesislerin kapasitelerine göre artık TIR kuyruğu olmasını beklemiyoruz" dedi. Vali Ekrem Canalp, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaşların oluşturduğu küçük araç kuyruklarının engellemek için çalışmalarının da olduğunu da söyledi. Canalp, "Yaz aylarında bir de gurbetçilerimizin çektiği bir başka sıkıntımız daha var. TIR şöförlerimizin sıkıntılarını giderdik, gurbetçilerimizin sıkıntısını asla unutuyor değiliz. Yaz aylarındaki sıkıntıların da bertaraf edilmesine yönelik belli bir çabamız var. Birkaç tane alternatif model üzerinde bunun da sonlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah gurbet sezonu geldiği zaman da gurbetçilerimizin Türkiye sınırları içerisinde çile çekmeden yolculuk yapma imkanı sağlayabilecek bir sistematik modelleme üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'ÇİLE BİTTİ SIKINTI YOK'

Almanya'ya ihraç yükü götüren TIR sürücüsü Ali Osman Yılmaz, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kişisel ihtiyaçlarını gideremeden 4 gün bekledikleri kuyrukların bittiği yeni uygulamayla sınır 1 günde tesislerde istirahat ederek rahatça geçtiklerini söyledi. Kuyrukta beklerken en büyük sorunları olan mültecilerinde artık TIR'larına kaçak binemediklerini belirten Yılmaz, "Bunu yapanların emeğine sağlık, çok güzel bir uygulama. Daha önce burada günlerce yollarda sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Burada tuvalet ihtiyacımızı bile gideremiyorduk. Yaklaşık 14 yıllık şoförüm o yıldan bu yana hep kuyruktayız. Özelikle hafta sonu çok yoğun oluyordu, eskiden 4 gün sıra bekliyorduk sınırı geçmek için ama şu anda 1 günde geçiyoruz. Tesislerde dinlenirken bize mesaj geliyor ve biz Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı da tesislerde gideriyoruz. Önceden araçlarımıza mülteciler kaçak yolla biniyordu. Şimdi bu sorunumuzda ortadan kalkmış oldu."dedi. İstanbul'dan Almanya'ya ihraç yükü götüren Bayram Şenkal'da "Sırada en büyük sıkıntımız sırada beklediğimiz zaman uyumamamızdı. Şimdi sıkıntı yok, direk parka giriyoruz. Artık kuyruk çilemiz bitti. Güzel bir uygulama oldu" şeklinde konuştu.

Vali Ekrem Canalp, peronda incelemelerde bulunup, TIR sürücüleri ile sohbet etti. Görüntü Dökümü:

TIR peronundan genel

Perondan detay

Vali Ekrem Canalp'ın gelişi

Canalp'ın konuşması

İnceleme yapması

Peron içinden işlemler

TIR sürücüleri ile sohbeti

Sürücüler ile röp.

Farklı açılardan detay Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA) ======================== FRENİ BOŞALAN KAMYON KUAFÖRE DALDI, YARALILAR VAR KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyon, cadde üzerindeki bir kuaföre girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı. Kaza, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon kontrolden Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir kadın kuaförüne girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. ÜZERLERİNE SICAK ASFALT DÖKÜLEN 2 KİŞİ YARALI Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalarak kadın kuaförüne dalan kamyonun sıcak asfalt yüklü olduğu öğrenildi. Elbistan Belediyesi ekipleri yolda asfalt çalışması yaparken kamyon sürcüsü Mevlüt B. sıcak asfalt yüklü kamyonu yol kenarına park etti. Freni boşalan kamyon hareket ederek önce MOBESE direğine, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kuaföre girdi. Bu sırada içeride bulunan kadınlardan Gülseren Acar (37) ile Pınar Karagenç'in (37) üzerine sıcak asfalt döküldü. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Ahmet AKSU/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) ==================== O İNTİHARA KALKIŞTI, DÜŞEBİLECEĞİ YERDE OTOMOBİL TELAŞI YAŞANDI ADANA'da iddiaya göre borçları nedeniyle kendisini bıçaklayıp, ardından 5 katlı binanın çatısına çıkan Uğurhan K., intihar girişiminde bulundu. Binanın altında otomobili olan kadın, Uğurhan K.'nın aracının üzerine düşme ihtimaline karşı telaşa kapıldı. Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında meydana geldi. İddiaya göre, Uğurhan K. borçları nedeniyle önce kendisini karnından bıçakladı ardında 5 katlı binanın en üst katına çıkıp korkuluk demirlerine asılarak intihara kalkıştı. Olayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Uğurhan K.'nın düşebileceği noktaya trambolin açarken, aynı noktada otomobili bulunan bir kadın, telaşa kapıldı. Kadının otomobili, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. 'AĞABEY NE YAPIYORSUN?' Olay yerine gelen Uğurhan K.'nın kız kardeşi olduğunu belirten kişi, "Ağabey ne yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Uğurhan K.'nın bulunduğu çatıya çıkan yakınları intihar girişiminden vazgeçmesini istedi. Yaklaşık 1.5 saat boyunca korkuluk demirlerine asılı kalan Uğurhan K., ikna oldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Uğurhan K., tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Apartmanın çatısına çıkan şahsın görüntüsü

- Karnındaki kan

- İtfaiye görevlileri ve yerdeki trambolin

- Bir kadının arabasını çekmeye çalışması

- Arabadan detay

- Bir yakınının apartmana girişi

- Şahsın yakınlarının ikna çabası

- Şahsın konuşmaları

- İtfaiye aracı

- Şahsın babasının fenalaşması

- Aşağı indirilen şahsın ambulansma götürülmesi SÜRE:04'14" BOYUT:469 MB Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Nuri PİR/ADANA,(DHA) ==================== 'SİLAHLI KAVGA' İHBARINA GELEN POLİSE SÜRPRİZ YAPTILAR TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, 'silahlı kavga' ihbarında bulunup, gelen polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü haftası etkinlikleri kapsamında Kapaklı Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği polislere sürpriz yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan dernek üyeleri, derneklerinde silahlı kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine dernek binasına gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Dernek üyeleri, kavga olmadığını ve kendilerine sürpriz hazırladıklarını belirterek, pasta hazırladıklarını söyledi. Bunun üzerine polisler kendileri için hazırlanan özel pastanın mumunu üfleyerek söndürdü..