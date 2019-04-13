DHA YURT BÜLTENİ -18

ÖLDÜRÜLEN LOKANTA İŞLETMECİSİNİN CENAZE NAMAZI SONRASI SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI İZMİT'te lokanta sahibi olan Erkan Katmış, yemek yediği otelin önünde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cenaze namazı sonrası 2 grup arasında çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu S.S., C.K. ve M.Y. yaralandı Olay, (cumartesi) saat 02.00 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre bir otelde yemek yiyen Erkan Katmış, çıkışta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Katmış, kanlar içerisinde yere yığıldı. Otel görevlileri, polis ile sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Katmış'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Katmış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis saldırıyı gerçekleştirenleri, kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. CENAZE NAMAZI KAVGA ÇIKTI: 3 YARALI Erkan Katmış'ın cenazesi, Derince Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında, cenaze, Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı sonrası 2 grup arasında çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu S.S., C.K. ve M.Y. yaralandı. 2 kişi, olay yerinde bulunanlar tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan bir kişi ise 112 Acil ekibi tarafından aynı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem aldı. Olası bir olaya karşı hastanede de önlemler alındı.

Olayla ilgili olarak H.H. isimli kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Hastanenin önünden görüntüler HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) ============================== ERZURUM'DA, 100 KİŞİNİN KARIŞTIĞI AKRABALAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI: 7 GÖZALTI ERZURUM'da, akraba 2 aile arasında çıkan ve yaklaşık 100 kişinin karıştığı taş, sopa ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavga 1,5 saat sürdü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayda aileler şikayetçi olmazken, hafif şekilde yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Gölbaşı semtinde meydana geldi. Aralarında iddiaya göre daha önceden husumet akrabalar arasından 2 kişi evlendi. Kısa süre sonra evlilikte sorunlar yaşanınca, erkeğin ailesi iddiaya göre kadını baba evine gönderdi. Kadının ailesi ise "Siz bizim kızımızı nasıl geri getirirsiniz" deyince yaklaşık 100 metre arayla oturan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taş, sopa ve pompalı tüfek kullanılırken, iki ailenin üyesi kadınlar ve erkekler yaklaşık 100 kişi birbirine saldırdı. Kavgada park halindeki araçlar kullanılmaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. Kavga nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Çevik kuvvet polislerinin de müdahale ettiği kavgayı sonlandırmak için İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan da olay yerine geldi. Bir süre iki aileyle konuşan Müdür Arslan kavgayı sonlandırırken, yaklaşık 100 kişinin karıştığı olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren kavganın ardından iki aile birbirinden şikayetçi olmadı. Hafif şekilde yaralananlar ise ayakta tedavi edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Birbirlerine bağıran aile

-Kullanılamaz hale gelen taksi

-Taksinin camının üzerindeki taş

-Yerdeki demir sop,demlik,boş pompalı tüfek kovanları

-Polislerin önlem alması

-İl Emniyet Müdürünün olay yerine gelmesi ve polislerden bilgi alması

-Polislerin iki aileyi sakinleştirmesi

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) =============================== HARRAN ÖREN YERİNDEKİ BETON YAPILAR YIKILIYOR ŞANLIURFA'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Harran'da ki tarihi 'Kümbet Evler'in yanına yapılan betonarme 3 yapı yıkıldı. Harran Belediyesi sur içerisindeki bölgeye kaçak olarak yapılan beton 3 yapımın yıkımı gerçekleştirdi. Kümbet evlerinin bulunduğu alanda iş makineleri tarafından yapılan yıkıma izleyen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, büyüyen ilçedeki tarihi yapıların korunması için gerekli çalışmalara başlatıldığını belirtti. İlçede yapılacak yapıların, birinci derece ilan edilen sit alanında yer alan tarihi dokuyla uyum içinde olması gerektiğini vurgulayan Özyavuz, şunları söyledi:

"Harran'da 600, 700 ve 800'üncü yıllarda çok gelişmiş bir medeniyet olarak hizmet edilmiş. Çok önemli ölçüde bilim insanları yetişmiş. Medeniyet o yıllarda atalarımız tarafından çok ciddi derecede ilerlenmiş. Biz sur içerisindeki alanı iyi muhafaza etmemiz, korumamız lazım. Bu amaçlar kaçak yapı ve betonlaşmaya izin vermeyecegiz.ö GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kümet alanında bulunan beton yapılar iş makinesiyle yıkılması

- Harran Ören yerinde çalışma yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) ============================= ÇANAKKALE'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Lapseki-Biga yolunda Adatepe köyüne 5 kilometre mesafede meydana geldi. Lapseki'den Biga yönüne giden Mustafa Turan (44) yönetimindeki 17 NK 579 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Turan, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.