DHA YURT BÜLTENİ-18

FETHİYE'DE PARAŞÜT KAZASI: 2 ÖLÜ (2) MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan ve kayalıklara çarpan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yaklaşık 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu ile yabancı uyruklu kişi, 1100 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ise 7 kişilik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan paraşütteki 2 kişinin öldüğü anlaşıldı. Bölgeye ulaşmaya çalışan kurtarma ekibinin, cenazeleri aşağı indirmek için çalışma yapacağı kaydedildi. Ölenlerin ismi henüz öğrenilemezken, çalışmaların sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

======================= İLAYDA'YA, MİMOZA ÇİÇELERİYLE VEDA BİR süredir eğitim gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Kozak'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Tabutuna sevdiği mimoza çiçekleri konuldu. Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabah Balta Ulay ile eski eşi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın tek çocukları olan ve bir süredir eğitim aldığı Kaliforniya Üniversitesi'nin bulunduğu Los Angeles eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İlayda Kozak için bugün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Beşikçioğlu Camisi'nde, ikindide kılınan cenaze namazına, genç İlayda'nın anne ve babasının yanı sıra, arkadaşları, akrabaları ve Kozak'la Ulak'ın akademisyen mesai arkadaşları katıldı. İlayda Kozak'ın, üzerine baş örtüsü konulan tabutuna asılan anneannesi tarafından kendisi için yazılan bir şiir dikkat çekti. Şiirin dizeleri şöyle;

"O sabahın kızıydı,

güneş gibi sıcak, ay gibi parlaktı

yağmurlarda ıslandı

bulutları aşmıştı

konuşmayan melek

o sabahın kızıydı."

Kuzenleri, tabutun başını nöbetleşerek beklerken, güçlükle ayakta durabilen anne Sabah Balta Ulay ile baba Rıdvan Kozak taziyeleri kabul etti. Genç İlayda için gözyaşları sel olurken, tabutta sarı papatya ve mimozalardan oluşan bir buket yer aldı. Helallik alınmasının ve cenaze namazı kılınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan tabut, cenaze aracına yüklendi. Genç İlayda'nın cansız bedeni, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Anne Ulak’tan ve baba Kozak’tan görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- İlayda için gözyaşı dökenlerden görüntü

- Ananesinin İlayda için yazdığı şiirden görüntü

- Genel ve detay görüntü Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ ======================== LİBYA'DAKİ 2 TÜRK İŞÇİDEN 7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR LİBYA'da lokantada çalışan Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok'tan bir haftadır haber alamadığını söyleyen Hatay'ın Samandağ ilçesinde oturan yakınları, yetkililerden yardım istedi. Libya'nın Trablus kenti Kasır mevkiinde Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok, bir süre önce Libyalı bir iş adamına ait lokantada çalışmaya başladı. Ailelerinin Mehmet Demir ve Volkan Altınok'la iletişimleri 7 gün önce kesildi. Yakınlarına ulaşamayan aileleri Libya'daki Türk Konsolosluğu ile görüşerek bilgi verdi.

Samandağ ilçesindeki Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Demir'in babası Kamerüzaman, annesi Nimet, eşi Pınar Demir, büyük endişe yaşadıklarını söyledi. Babası Kamerüzaman Demir, "Tek amaçları çalışıp ekmeğini kazanmak olan çocuklarımızın bir an önce bulunup, bizlere kavuşturmalarını devlet büyüklerimizden bekliyoruz. Çocuklarımızdan yedi gündür haber alamıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz" dedi. Cumhuriyet Mahallesinde oturan Volkan Altınok'un kardeşi Ercan Altınok ise "Bizler olayla ilgili Libya Türk Konsolosluğuyla görüşerek bilgi verdik. Yaklaşık bir haftadır onlardan haber alamıyoruz. Devlet büyüklerimizden bu olaya el atıp bu iki canımızı bize kavuşturmasını talep ediyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

--------------------------

- Mehmet Demir'in annesinin konuşması

- Mehmet Demir'in eşinin konuşması

- Volkan Altınok'un annesinin konuşması

- Mehmet Demir'in babasının konuşması

- Haber alınamayan işçilerin fotoğrafları SÜRE:02'33" BOYUT:282 mb Haber:Ali ARSLAN-Kamera: SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) ======================

KARABÜK'TE 90 SÜRÜCÜDEN 45'İNE CEZA KESİLDİ KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, trafik ekiplerinin denetiminde 90 araç durdurulurken, 45 sürücüye 10 bin 580 lira ceza kesildi. Kazaların yoğun yaşandığı Karabük-Safranbolu çevre yolunda trafik denetimi yapıldı. 1,5 saat süren denetimlerde 90 araç durdurulurken, 45 sürücüye toplam 10 bin 580 lira ceza kesildi. 7 araç ise trafikten men edildi. Bazı sürücüler cezadan kurtulmak için polisi ikna etmeye çalıştı. İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, amaçlarının vatandaşlara ceza yazmak olmadığını, sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek,''Yaralanmalı ve ölümlü kazaların sayısını nasıl azaltabilirizin hesabındayız. Görüyoruz ki birçok araçta muayene eksikliği mevcut. Bunların düzeltilmesi hem sağlıklı bir seyehatı sağlayacak hem de kaza riskini azaltacak. Yıl içerisinde muayenesi, sigortası olmayan araçlarla ve emniyet kemeri ile ilgili olarak çok sık denetim yapacağız. Bunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denetim

-Emniyet kemeri takmayan sürücülerin açıklaması

-Ceza yememek için polisi ikna etmeye çalışan sürücü

-Mehmet Yücel Kafkas'ın açıklaması